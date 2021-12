Nové opatrenia: Zákaz vychádzania bude platiť len v noci, reštaurácie ostávajú zavreté

Pozrite si, ako sa zmení náš život.

Správu aktualizujeme

BRATISLAVA. Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h.

V utorok o tom rozhodla vláda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda dala ľuďom na Vianoce voľnú ruku. Zákazy budú už len v noci Čítajte

Epidemická situácia sa stabilizovala

Epidemická situácia na Slovensku sa v týchto dňoch podľa rezortu zdravotníctva stabilizovala a umožňuje uvoľniť nemocničné kapacity pred hroziacim nástupom epidemickej vlny.

"Počty pozitívne testovaných PCR, ako aj antigénovými testami na Slovensku ostatné dni naďalej z vysokého vrcholu klesajú. Naďalej je však počet pozitívne testovaných osôb za ostatných sedem dní vysoko nad maximom druhej vlny," uvádza sa v materiáli s tým, že klesá aj pozitivita testov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ľutujem, že som sa nezaočkoval, vraví po 21 dňoch v nemocnici známy Košičan Čítajte

Poklesli i výjazdy záchranárov k pacientom s covid-19.

V nemocniciach je však naďalej vysoký počet pacientov. Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík uviedol, že nemocnice sú stále veľmi blízko svojich kapacitných limitov, a to konkrétne na 81 percentách maxima druhej vlny pandémie. V Bratislavskom kraji navyše záťaž na nemocnice stále rastie.

Približne 81 percent príjmov do nemocníc tvoria nezaočkované osoby.

Rezort zdravotníctva ďalej konštatuje, že nový variant omikron, zaznamenaný už aj na Slovensku, môže zásadnejšie ovplyvniť situáciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nová štúdia z Južnej Afriky prináša dobré aj zlé správy o omikrone. Je smrteľnejší? Čítajte

Nočný zákaz vychádzania

"Vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára," uvádza sa v

návrhu, ktorý v utorok schválila vláda.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť