Starkú na lôžku do nemocnice radšej nevzali. Takmer naisto by dostala covid a zomrela

Doplácajú pacienti na plné stavy?

Záchranár: Vaša babka je na hospitalizáciu, ale radšej si ju nechajte doma

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

SLOVENSKO. Nadinu babku minulý týždeň záchranári nevzali do nemocnice. Prišli a pomohli jej, no neodviezli ju, pretože nemocnica je plná covidových pacientov.

„Keď som sa ich spýtala, či je to na hospitalizáciu, povedali, že áno, ale že nemocnica je plná covid pacientov, nemali by ju tam ako poriadne izolovať a pravdepodobne by sa tam o ňu nemal ani kto postarať. Toto, preťažený zdravotnícky systém, je dôsledok toho, že sa veľa ľudí nechce očkovať,“ opisuje 28-ročná Naďa zo stredného Slovenska.

Hospitalizáciu staršej ženy jej neodporučili, pretože takmer naisto by to podľa zdravotníkov znamenalo, že dostane v nemocnici covid.

„V jej prípade by to malo fatálne následky,“ opisuje Naďa, ktorej babka je upútaná na lôžko s rôznymi diagnózami.

Lenka Haniková zisťovala, či sa podobná situácia stala už aj na východe.

Poslanec Dupkala sa mal pre úplatok postaviť pred súd. Má postcovidový syndróm

Rudolf Dupkala. (zdroj: Mária Pihuličová)

PREŠOV. Hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v prípade Rudolfa Dupkalu malo byť 1. a 2. decembra.

Rudolf Dupkala je riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove a krajským a mestským nezávislým poslancom.

Špeciálny prokurátor ho obžaloval zo zločinu prijímania úplatku.

O čo konkrétne v prípade šlo a ako sa vyjadril k svojmu zdravotnému stavu, si môžete prečítať v článku Michala Franka.

Mestá na východe už vyhlasujú prázdniny. V mestskej hromadnej doprave

Ilustračné foto. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vo viacerých mestách už premáva mestská hromadná doprava (MHD) v obmedzenom režime ako počas školských prázdnin.

Dôvodom je nepriaznivá situácia v súvislosti s ochorením covid-19, ktorá spôsobila výpadok vodičov.

Ako vyzerá situácia v mestách na východe, zisťoval Michal Ivan.

Prokuratúry v Košickom kraji majú vysokú zaočkovanosť. Dvaja prokurátori zomreli

Na budove Krajskej prokuratúry Košice viala kvôli úmrtiu kolegu na covid čierna zástava dvakrát. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Pandemická situácia a lockdown ovplyvňujú prácu nielen v súkromnom sektore, ale aj v štátnych inštitúciách.

Mnohé sú pre klientov zatvorené, úraduje sa len elektronicky. Opatrenia a covid zasiahli aj do práce Krajskej prokuratúry Košice a okresných prokuratúr v jej obvode.

Ako nás informoval prokurátor a hovorca KP Košice Peter Koromház, na krajskej a okresných prokuratúrach evidujú celkom 134 prokurátorov (30 na KP a 104 na okresoch) a 93 ďalších zamestnancov.

Na to, akým spôsobom zasiahli aktuálne opatrenia a pandémia Krajskú prokuratúru Košice, sa pozrel Róbert Bejda.

Nové ulice v Michalovciach pomenovali po miestnych osobnostiach

Zmena názvov ulíc v Michalovciach nie je na programe dňa. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE. Nové ulice v okrajových častiach mesta pomenovali po osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a pozitívne zviditeľnenie Michaloviec.

Rozhodli o tom mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva. Schvaľuje to aj historik.

Mená ktorých významných dejateľov nesú nové michalovské ulice a prečo je premenovanie tých starých náročné, priblížila v článku Jana Otriová.

Začali na jar, v lete nerobili, stihli ho do zimy. Humenský cyklochodník je hotový

Vynovený cyklochodník už slúži Humenčanom. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Vynovený cyklochodník na uliciach Hrnčiarska - Puškinova s vyústením na Ulicu osloboditeľov už slúži Humenčanom.

Meria takmer 1,1 kilometra. Cyklisti tak prejdú v meste bezpečne a pohodlne spolu po takmer šiestich kilometroch cyklochodníkov.

Bližšie podrobnosti o novej trase pre milovníkov dvojkolesových tátošov sa dozviete v článku Jany Otriovej.

V Hornáde našli telo bez hlavy, objavili lano na moste i ďalšie podozrivé veci

Na tomto moste bolo priviazané lano. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Prípad mŕtvoly muža, ktorú objavili rybári v lokalite Pri hati v Košiciach v stredu predpoludním, zamestnáva políciu.

Podľa našich informácií našla na blízkom moste lano priviazané o zábradlie a šiltovku.

Viac informácií o prípade zisťoval Kristián Sabo.

Veľké zápchy na dvoch miestach v Košiciach sa končia, otvárajú opravené mosty

Most na Hlinkovej ulici by mali naplno sprejazdniť v nedeľu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Dopravné zápchy v Košiciach, ktoré zažívali motoristi a cestujúci v mestskej hromadnej doprave počas opráv dvoch mostov, sa v týchto dňoch končia.

Vo štvrtok predpoludním sa po takmer ôsmich mesiacoch rekonštrukcie zavŕšili obmedzenia na moste na sídlisku Dargovských hrdinov pri križovatke Sečovská cesta - Trieda generála Ludvíka Svobodu pri obchodnom centre Laborec (modrák).

Kedy sa po nich budú môcť previezť prví vodiči, sa dočítate v článku Jaroslava Vrábeľa s fotogalériami Judity Čermákovej.

