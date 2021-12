Záchranár: Vaša babka je na hospitalizáciu, ale radšej si ju nechajte doma

Vnučka jej musela sama dávať infúzie.

SLOVENSKO. Nadinu babku minulý týždeň záchranári nevzali do nemocnice.

Prišli a pomohli jej, no neodviezli ju, pretože nemocnica je plná covidových pacientov.

„Keď som sa ich spýtala, či je to na hospitalizáciu, povedali, že áno, ale že nemocnica je plná covid pacientov, nemali by ju tam ako poriadne izolovať a pravdepodobne by sa tam o ňu nemal ani kto postarať. Toto, preťažený zdravotnícky systém, je dôsledok toho, že sa veľa ľudí nechce očkovať,“ opisuje 28-ročná Naďa zo stredného Slovenska.

Hospitalizáciu staršej ženy jej neodporučili, pretože takmer naisto by to podľa zdravotníkov znamenalo, že dostane v nemocnici covid.

„V jej prípade by to malo fatálne následky,“ opisuje Naďa, ktorej babka je upútaná na lôžko s rôznymi diagnózami.

S manželom si museli doma sami poradiť s infúziou aj s nastavovaním liekov s pomocou lekárky na telefóne.

