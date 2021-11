Záchranári majú denne aj 350 výjazdov, každý tretí je covidový

Pacienti sú agresívni, zatajujú svoj stav.

Riaditeľ záchranky: Únava je veľká. Záchranári pracujú na hranici svojich možností

Riaditeľ Záchrannej služby Košice Dušan Kožuško. (zdroj: Archív Dušan Kožuško)

KOŠICE. Záchranári, podobne ako lekári na covid oddeleniach v prvej línii, od istého času čelia agresívnym pacientom popierajúcim covid, čo ich prácu komplikuje a zároveň ich to unavuje.

Medzi záchranármi vzrastá aj znepokojenie zo správania ľudí volajúcich v tiesni, ktorí niekedy zatajujú svoj zdravotný stav alebo zneužívajú a zaťažujú systém.

Súčasnú situáciu priblížil riaditeľ Záchrannej služby Košice Dušan Kožuško. Tá prevádzkuje väčšinu záchranných staníc na východnom Slovensku, časť aj na strednom.

Dieťa v škôlke v Záborskom nechceli pre reflux. Musia ho voziť až do Košíc

Ivana Večurkovská s dcérou Hanou. (zdroj: archív)

ZÁBORSKÉ, PREŠOV, KOŠICE. Ak máte dieťa, ktoré má podozrenie na reflux alebo celiakiu, môžete mať problém s jeho umiestnením do škôlky.

Svoje o tom vie Ivana Večurkovská z obce Záborské (okres Prešov).

Jej dcéra Hana začala chodiť do materskej školy (MŠ) v obci. Po tom, čo jej lekári odporúčali refluxnú diétu, boli donútení dať ju do inej škôlky.

Starostka vyberala peniaze obce a prevádzala ich na svoje i manželove účty. Vinu necíti

Bývalá starostka Lukačoviec Marianna Bučková v októbri odchádza z pojednávacej miestnosti na humenskom okresnom súde po odročenom pojednávaní. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Bývalá starostka Lukačoviec v Humenskom okrese Marianna Bučková (v komunálnych voľbách 2014 kandidovala za Smer-SD) na súde čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin sprenevery.

Na konte má už dva právoplatné rozsudky za prečiny nezaplatenia dane a poistného a sprenevery. Pred senátom vyhlásila, že je nevinná.

Zlodeji nezaháľajú ani počas pandémie. Košickí hygienici zistili porušenia opatrení

Policajti v piatok upozorňovali vodičov na ponechané veci. (zdroj: Kristián Sabo)

KOŠICE. Hoci súčasná epidemická situácia a aktuálny lockdown si vyžadujú obmedzenie pohybu, pred obchodnými centrami sa to autami stále len tak hemží.

Situácia v súvislosti s vlámačkami do vozidiel sa v Košiciach zhoršuje. Polícia bije na poplach a rozhodla sa osobne varovať vodičov, aby si v nich nenechávali žiadne cenné veci.

Na konci sveta sa starajú o stovku psov, štyridsať mačiek, ba aj o kozy a kačice

Zvieraťu môže pomôcť len človek. (zdroj: Archív útulku)

PTRUKŠA. Keď sa vydáte na cestu na koniec sveta, asi očakávate vidiek plný ruín, mestá duchov, rozbité cesty, zachmúrené tváre ľudí, ktorí sa rozhodli tu žiť a znášať krutosť osudu.

Ale môže sa stať, že sa táto predstava vôbec nenaplní. A to sa stalo aj nám. Hľadali sme totiž útulok pre zvieratká, ktorý nazývajú Na konci sveta. Nachádza sa za obcou Ptrukša, kde sa končí slovenské územie a na ukrajinské je čoby kameňom dohodil.

Prvú zapaľuje najmladšie dieťa, poslednú otec. Viete, ako sa volajú sviečky na adventnom venci?

V nedeľu sa na adventnom venci rozžiari prvá sviečka. (zdroj: stock adobe)

Nastáva čas, ktorý tí najmenší milujú a neznášajú zároveň. Milujú preto, lebo vedia, že Vianoce sú už blízko. A neznášajú preto, lebo ide o, pre ne, nekonečné čakanie.

V nedeľu sa začína advent a to znamená, že do Vianoc zostávajú štyri týždne, počas ktorých by sme sa mali na tieto sviatky pripraviť.

A to predovšetkým duševne a duchovne, materiálno by malo zostať na tých menej podstatných priečkach.

Košickej župe pomôže s polmiliardovým tendrom známy advokát

(zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko avizuje problémy, do ktorých sa môže dostať pri súťaži na prímestskú autobusovú dopravu ďalšia župa.

Po Bratislavskej, Banskobystrickej, Žilinskej i Trnavskej má podľa neziskovky k tomu nakročené aj Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý vedenie Rastislav Trnka (nezávislý).

Zákazka pre košickú župu v celkovej hodnote bezmála 457 miliónov eur bez DPH je rozdelená na dve časti, pre oblasť KSK Západ a KSK Východ.

V Rožňave hygienici plošne zatvárajú školy, pripúšťajú to aj v ďalších okresoch

Druhý stupeň základných škôl bude od pondelka v Rožňavskom okrese bez žiakov. (zdroj: Petit press)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pedagogička Eva učí deti na prvom stupni na jednej zo základných škôl v Prešove.

Je očkovaná a nedávno prekonala covid. Pôsobí na menšej škole, no napriek tomu má o svoje aj o zdravie detí v triede obavy.

„Veľa mojich kolegov je očkovaných, no mnoho stále nie. Naša trieda je tento školský rok v karanténe už druhýkrát. Podobne sú na tom viaceré triedy v našej škole. Otvorene, zhoršilo sa to najmä po tom, čo došlo k uvoľneniu opatrení a deti už nemuseli v triedach nosiť rúška. Mnohé z nich ich však potom nenosili už ani v spoločných priestoroch,“ opisuje pedagogička.

Michalovčanov zneisťuje svetelná signalizácia na rušnej križovatke. Radnica ju bude reklamovať

Zelená alebo červená? Vyberte si. Na svetelnú signalizáciu na rušnej križovatke upozornilo Občianske združenie Nové Michalovce. (zdroj: OZ Nové Michalovce)

MICHALOVCE. Členovia Občianskeho združenia Nové Michalovce upozornili na problémovú svetelnú signalizáciu na vyťaženej križovatke v centre mesta.

Žiadajú prešetriť bezpečnosť svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Jána Hollého, Andreja Sládkoviča s odbočkou na Stráňanský most smerom na Partizánsku ulicu a jej súlad s platnou vyhláškou.



Škôlky ostanú otvorené, Petrovčik ustupuje. Budú však len pre deti rodičov z prvej línie

Škôlky a školy by mali ostať aj po pondelku otvorené, hovorí minister. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v piatok ráno potvrdil, že od pondelka budú naďalej otvorené materské, základné a stredné školy.

Zatvoria sa však základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a rušia sa všetky mimoškolské aktivity a krúžky.

Slovensko má o vyše deväťtisíc pozitívnych viac, na prvých miestach je opäť východ

Ilustračné. (zdroj: TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Za štvrtok pribudlo na Slovensku 9 331 pozitívnych, ktorých odhalili spomedzi 26 482 PCR testov (35,24 percenta). Neočkovaných z nich bolo vyše 71 percent.

Až 1 884 nakazených ukázali výsledky antigénového testovania, z 29 594 vzoriek to predstavuje 6,37 percenta. Neočkovaných z nich bolo takmer 72 percent.

Ďalšie správy

Ján Slávik. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

Ján Slávik zostáva generálnym riaditeľom košickej univerzitnej nemocnice. Svoj post si obhájil aj Ľubomír Beňa.

V kozmetickom kufríku v obývačke skrývali 6-tisíc eur. Zlodej ich našiel. Krádež sa stala v Snine.

Košická MHD bude počas pracovného týždňa premávať v režime školské prázdniny. Zmena začne platiť od pondelka.

Kultúrne organizácie v Prešovskom kraji budú fungovať online. Covid zavrel múzeá, galérie aj divadlá.

Mladík posielal žene maily aj esemesky s vyhrážkami, skončil v cele. Stropkovčanka sa bála o život.



Recept

(zdroj: Pexels/Zifeng Xia)

Varíme s Korzárom: Plnené morčacie prsia pre dvoch. Prineste si chuť vďakyvzdania na domáci stôl.

