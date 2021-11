Varíme s Korzárom: Plnené morčacie prsia pre dvoch

Prineste si chuť vďakyvzdania na domáci stôl.

Plnené morčacie prsia pre dvoch

Potrebujeme na plnku: na kocky nakrájané 4 krajce chleba, 2 polievkové lyžice (PL) masla, soľ, 1 natenko nakrájanú cibuľu, 1 nakrájaný stonkový zeler, 1 posekaný strúčik cesnaku, 1/3 šálky (š) kuracieho vývaru alebo bujónu, 1 zľahka prešľahané vajíčko, 1/2 š sušených brusníc, 1 čajovú lyžičku (ČL) sušenej petržlenovej vňate,

Na mäso: 110 g zmäknutého masla, 1 posekaný strúčik cesnaku, 1/2 ČL sušenej petržlenovej vňate, 1/2 ČL sušeného tymianu, 1/4 ČL sušeného rozmarínu, 1/4 ČL soli, 2 vykostené morčacie prsia s kožou

Na omáčku: 1/2 -2/3 š kuracieho vývaru alebo bujónu, 1 - 2 PL masla, 2 PL múky, soľ podľa chuti

Postup: Rúru predhrejme na 200 stupňov. Kocky chleba poukladáme v jednej vrstve na plech, dáme opiecť dozlatista asi na 5 - 10 minút a necháme úplne vychladnúť. Vo väčšej panvici dáme skaramelizovať cibuľu na roztopenom masle, pričom ju varíme za občasného miešania na miernom ohni asi 20 minút. Potom vhodíme zeler, počkáme, kým zmäkne a pridáme cesnak. Po minúte odstavíme.

Opečené chlebové kocky zmiešame s cibuľovou zmesou, vývarom alebo bujónom, vajíčkom, brusnicami a petržlenovou vňaťou.

Rúru prestavíme na 160 stupňov a plech na pečenie mäsa (s mriežkou) vyložíme alobalom. Mriežku potrieme olejom a vložíme dovnútra. Maslo zmiešame s cesnakom, soľou a bylinkami a touto zmesou rovnomerne potrieme vrch aj spodok morčacích pŕs. Ostrým nožom vytvoríme v mäse kapsu, ktorú naplníme plnkou a uzavrieme pomocou špáradiel. Mäso položíme na mriežku a s celým plechom dáme piecť na hodinu až hodinu a pol, alebo kým vnútorná teplota nedosiahne 75 stupňov. Po vybratí necháme 15 minút chladnúť.

Kým mäso odpočíva, prichystáme omáčku. Všetku vytečenú šťavu prelejeme do odmernej nádoby a dáme do chladničky na 15 minút. Keď sa oddelí tuk, odoberieme ho do hrnca a k šťave dolejeme toľko vývaru, aby sme získali objem 1 šálky (250 ml). Tuk v hrnci rozpustíme a pokiaľ z neho nemáme dve lyžice, doložíme maslo. Prisypeme múku a dostatok soli a vymiešame pastu, ktorú asi minútu povaríme, kým nezhnedne. Pomaly pridáme šťavu z chladničky, privedieme k varu a miešame asi 5 minút, kým omáčka nezhustne. Podávame s mäsom.

Zdroj: chocolatemoosey.com