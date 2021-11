Miznú nám milióny eur. A je jedno, či patria do osád alebo na diaľnice

Je to ukážka príbehu neschopnosti.

7. nov 2021 o 21:15 Katarína Gécziová

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Konflikt záujmov či bezdôvodné požiadavky ohrozujú stovky miliónov z eurofondov na obchvat

Západný obchvat Prešova. (zdroj: Mesto Prešov)

PREŠOV, BRATISLAVA. Nepreplatenie stoviek miliónov eur z eurofondov za výstavbu pred pár dňami otvoreného západného obchvatu Prešova reálne hrozí pre úplne zbytočné chyby pri verejnom obstarávaní, ktoré robila štátna Národná diaľničná spoločnosť.

Vyplýva to z protokolu o výsledku kontroly z júla 2020, ktorý si Korzár vyžiadal od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

ÚVO odhalil viacero porušení zákona. Väčšina z dvanástich pochybení pritom mohla mať vplyv na výber víťaza na úkor iných uchádzačov.

Jediným akcionárom diaľničnej spoločnosti je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V čase vyhlásenia užšej súťaže v roku 2015 bol ministrom dopravy Ján Počiatek zo Smeru a zmluva s víťazným Združením D1 Prešov na čele s košickou akciovkou Eurovia SK sa podpisovala v apríli 2017 už za Árpáda Érseka (Most).

O hrozbe, že Slovensku prepadnú stovky miliónov eur z eurofondov, píše Peter Jabrik.

Doležal ešte neriešil, kto ponesie zodpovednosť za zmarené eurofondy pri prešovskom obchvate

Minister Andrej Doležal (v popredí vľavo) si prezrel tunel nového západného obchvatu Prešova pri jeho slávnostnom otvorení. (zdroj: TASR)

PREŠOV, BRATISLAVA. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) potvrdil minulý týždeň neradostnú zvesť, že reálne hrozí nepreplatenie minimálne 200 miliónov eur z eurofondov za zákazku Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh.

Kto ponesie zodpovednosť za pochybenia štátnej akciovky Národná diaľničná spoločnosť pri verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa už medzičasom postaveného a sprevádzkovaného diela, vtedy nespomenul.

Tento diaľničný úsek vybudovalo Združenie D1 Prešov (firmy Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav).

Peter Jabrik zisťoval, či bola vyvodená voči niekomu konkrétna zodpovednosť za to, že sa pri súťaži urobili chyby s tak závažnými dôsledkami.



Ku kauze možného vracania eurofondov si prečítajte aj glosu Petra Jabrika: Fico s rachotom riešil Krajniaka, Doležal o stámiliónoch len habká

Za Grešša dala košická nemocnica zákazku rodine jeho exkolegu z prešovskej župy

Minister Lengvarský prišiel do košickej nemocnice niekoľko týždňov pred Greššovým (vpravo) odvolaním. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach ukončila zmluvu na právne služby, ktorú podpísal jej bývalý manažment na čele s generálnym riaditeľom Vladimírom Greššom.

Druhú najväčšiu slovenskú nemocnicu mala v niekoľkých sporoch zastupovať počas štyroch rokov bratislavská advokátska kancelária Grand Oak Legal.

Za nemocnicu podpísali v septembri dohodu o ukončení spolupráce súčasní riaditelia, generálny Ján Slávik i výkonný Ľuboslav Beňa.

Nemocnica ešte za riaditeľa Grešša začala spoluprácu s advokátskou kanceláriou Grand Oak Legal od polovice marca 2021.

Prvú zmluvu na právne služby s ňou bývalé vedenie podpísalo na 48 mesiacov, pričom hodinová sadzba bola dohodnutá na 58,80 eura aj s DPH (49 eur bez DPH).

Nemocničnej zákazke sa podrobne venuje Michal Lendel.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Európa prosperuje a deti v osadách žerú potkany

Političku najviac zasiahli hrozné podmienky detí v osadách. (zdroj: FB Lucia Ďuriš Nicholsonová)

Deti pohryzené od potkanov, čľapkajúce sa v blate a výkaloch, deti s toluénom namiesto jedla. Obyvatelia členského štátu Európskej únie žijú v podmienkach tretieho sveta. Bez vody, elektriny a s tonami toxického odpadu. Také sú závery trojdňovej návštevy delegácie Európskeho parlamentu na východnom Slovensku.

Videli rómske osady v Drienovci, Dobšinej, v Trebišove, aj Lunik IX. Dojmy sú nelichotivé, podľa poslancov má Slovensko vážny problém s dodržiavaním základných ľudských práv.

S vedúcou delegácie a slovenskou europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou (exSaS) sme sa rozprávali o tom, čo najhoršie zažili, čo s tým a prečo peniaze na to určené ostávajú v Bratislave alebo ich vraciame Bruselu. Čerpanie eurofondov sme podľa političky zabalili takou byrokraciou, že sa k nim regióny nevedia dostať.

Aká nečakaná bola reakcia europoslancov v osadách na východnom Slovensku? Odpoveď na túto otázku, a mnohé ďalšie, ponúka rozhovor Jany Ogurčákovej.

Dieťa v nemocnici priviazali o postieľku. Cumeľ mu prilepili leukoplastom

Takto našla mama v nemocnici priviazaného svojho syna. (zdroj: Blog Vladimíra Marcinková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Dieťa, ktoré ostalo hospitalizované v nemocnici na Slovensku bez svojich rodičov, priviazali pri podávaní infúznej liečby o postieľku.

Denník N sa rozprával s Denisou, ktorá našla svojho syna v popradskej nemocnici, ruky a nohy mal priviazané. Zaviazali mu látku na dupačkách, v ktorej sa mu zakliesnili nohy, cumeľ mal prilepený leukoplastom k tvári.

Do nemocnice nemala vtedy oficiálny prístup. Keď ju pri dieťati našli, hneď ju vyhodili s tým, že tam nemá čo robiť a prečo mu dupačky odviazala.

Téme z prostredia nemocnice sa venovala Lenka Haniková.

Väčšina okresov na východe je čierna. Život v nich môže mať prísnejšie limity

COVID mapa platná od 8. novembra. (zdroj: )

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 8. novembra sa podľa covid automatu opäť menia farby mnohých okresov. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní.



Nový covid semafor vrhá východoslovenské okresy do prísnejších podmienok, ešte viac sčernejú.

Automat odráža zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. V sobotu odhalili PCR a antigénové testy vyše osem tisíc nakazených, v Košickom a taktiež v Prešovskom kraji pribudlo po vyše tisíc infikovaných.

Od pondelka sa na východnom Slovensku 15 okresov zafarbí do čiernej, bordových ostane posledných sedem okresov, píše Katarína Gécziová.

O epidemiologickej situácii a aktuálnych covid štatistikách za sobotu čítajte v tomto článku:

Prešov má toľko pozitívnych ako Košice, Spišská Nová Ves a Rožňava dokopy

Recept

Jedlo s chuťou dobrej párty. Pivová polievka s pukancami



