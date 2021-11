Testy ukázali takmer 6300 nakazených. Vysoké číslo vyskočilo v Prešove

V nemocniciach je za deň o 450 pacientov viac.

7. nov 2021 o 10:07 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ďalších 5338 ľudí s pozitívnym výsledkom PCR testu pribudlo za sobotu, takmer 68 percent z nich nebolo zaočkovaných.

Najviac nových prípadov pribudlo v Prešovskom kraji (1 389), nasledujú Košický kraj (996), Žilinský (741), Trenčiansky (542), Bratislavský (538), Banskobystrický (505), Trnavský (391) a Nitriansky (236).

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

Pozitívny výsledok antigénového testu malo 958 osôb, takmer 70 percent z nich nie sú očkovaní.

Z okresov vedie rekordný Prešov so 492 novými prípadmi. Košice majú nových infikovaných 304, Trebišov 174, Michalovce 170 a Vranov nad Topľou 160.

V Bardejove malo pozitívny test 137 osôb, Košice-okolie ich malo 127, Spišská Nová Ves 122, Poprad 111, Stará Ľubovňa 106.

V Humennom je 85 nových prípadov, v Kežmarku a v Sabinove po 76, Svidník ich má 71, Rožňava o päť menej.

Levoča má 32 nových pozitívnych, Stropkov 27, Gelnica 25, Snina 8, Sobrance 7, Medzilaborce 6.

Hospitalizácie išli výrazne hore

V nemocniciach leží 2505 pacientov s covid-19, čo je o 454 viac ako deň predtým.

Na JIS leží 183 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 185 ľudí.

„Viac ako 80 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky,“ informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Covidu podľahlo ďalších 24 ľudí, celkovo si pandémia koronavírusu na Slovensku vyžiadala už 13 229 obetí.

Prvú dávku vakcíny dostalo včera 877 ľudí, spolu ju má na Slovensku 2 519 511 osôb. Druhou dávkou vakcíny sa včera očkovalo 392 osôb, spolu ju má 2 314 789 ľudí.

Nemocnice na maxime

Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci.

Upozornil, že niektoré nemocnice už teraz dosahujú svoje maximá. "To sme len v novembri. Minulý rok boli tieto maximá dosahované vo februári až marci."

Ako sa bude na Slovensku ďalej pandémia vyvíjať, podľa neho závisí od toho, koľko opatrení a ako štát prijme. Taktiež od zrýchlenia očkovania proti ochoreniu covid-19.

Predpokladá však, že v najbližších týždňoch bude nárast pozitívnych prípadov na ochorenie covid-19 pokračovať.

"Vieme určite, že pacienti prichádzajú do nemocníc s oneskorením, po teste. Aj keď uvidíme pokles v počte prípadov, ešte niekoľko týždňov bude rásť počet hospitalizovaných pacientov," uviedol Mišík.