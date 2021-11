Bezdomovci sa nedali očkovať, lebo tomu neveria. Ale keď sa nakazia, nesmú plakať

Našli blato i smetie, zaujímala ich prostitúcia.

5. nov 2021 o 21:35 Róbert Bejda

Ľahol si na koľaje, aby ho prešiel vlak. Očkovanie však považuje za nebezpečné

Petrovi Gombitovi (vľavo) už pomáhal v útulku Oáza s testovaním a zdravotnou starostlivosťou pre bezdomovcov aj známy lekár Vladimír Krčméry. (zdroj: Róbert Belohorský)

Riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach Peter Gombita hovorí, že v súčasnosti je v karanténe v Oáze 140 ľudí.

Aj keď tam platia striktné opatrenia, myslí si, že vírusu sa nedá vyhnúť a stretne sa s ním každý.

V zariadení je zatiaľ situácia pokojnejšia ako v začiatkoch pandémie, kedy odišlo takmer 20 ľudí aj za prácou do Čiech.

S Petrom Gombitom sa aj o živote v oáze v čase pandémie porozprávala Lenka Haniková.

Europoslanci v trebišovskej osade našli ulice plné blata a smetí. Nakazených je tam už 90 ľudí

Europoslanci v trebišovskej osade. (zdroj: Magda Haburová)

TREBIŠOV. Europoslanci na čele s Luciou Ďuriš Nicholsonovou (exSaS), predsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, prišli v piatok dopoludnia autobusom do trebišovskej osady.

V sprievode bolo asi 40 ľudí, medzi nimi europoslanci Miriam Lexmann (KDH), Milan Brglez a Manuel Pizarro či splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.

Po osade europoslancov sprevádzala Magda Haburová.



Od notorického zlodeja bicyklov budú mať Košice tri roky pokoj

Ilustračné. (zdroj: archív)

KOŠICE. Kým mesto sa snaží cyklistiku v Košiciach rozvíjať, nájdu sa aj takí ľudia, ktorí iným jazdiť na dvoch kolesách bránia. Napríklad tým, že im bicykel ukradnú.

Príkladom je 36-ročný Košičan René B., ktorý sa špecializuje práve na tento druh dopravných prostriedkov. Vo svojej krimikariére, ktorá spočíva už v 14 záznamoch v registri trestov, ukradol toľko bicyklov, že na ich zrátanie by nestačili prsty na jeho rukách i nohách.

O zatiaľ jeho poslednom potrestaní za krádeže bicyklov rozhodol tento týždeň košický krajský súd. Verejného zasadnutia sa zúčastnil Róbert Bejda.



Košice plánujú pilotnú premenu garáží na parkovací dom pre rezidentov

Počet cestujúcich verejnou dopravou výrazne stagnuje na úkor rastu individuálnej dopravy. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Aké budú Košice o päť rokov? Budú zelenšie, prívetivejšie pre cyklistov a chodcov alebo budú prehliadať enormné znečistenie životného prostredia?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na najbližších päť rokov môžu obyvatelia registrovať aj pod názvom Scenár pre Košice.

Je cielený nielen na samotné mesto, ale aj na 40 obcí v jeho okolí. Podrobnosti zisťovala Jana Ogurčáková.

Na chodcov sa opäť nemyslelo. Na Solivare majú mať obchádzku stovky metrov

Uzatvorený most na ulici Pod Hrádkom skomplikuje situáciu miestnym obyvateľom. Chodci majú obchádzať stovky metrov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov si nechalo na jar tohto roka urobiť preventívnu diagnostiku všetkých mostov a lávok. Na základe toho ihneď uzavrelo päť z celkového počtu 14 peších lávok.

Uzatvorené lávky komplikujú situáciu pre peších už vo viacerých častiach mesta od marca tohto roka. Teraz sa k nim pridala po novom aj lokalita na Solivare.

Téme sa venoval Michal Ivan.

Júlia Rázusová: S Prešovským národným divadlom je koniec, nebudeme nič siliť

Júlia Rázusová. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Na svojom konte má množstvo spoluprác so slovenskými a českými divadlami, odborný pobyt v Londýne i viacero divadelných ocenení. No akoby doma nebola prorokom, s Divadlom Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove sa jej umelecké cesty nepreťali. Až doteraz.

Prešovská režisérka Júlia Rázusová pripravila pre DJZ novú inscenáciu Nebezpečné známosti. Titul je známy z viacerých filmových predlôh, napríklad aj z Valmonta Miloša Formana, Rázusová ho poňala po svojom.

Na otázky odpovedala Michalovi Frankovi.



Košice pred sto rokmi: Päť kín bolo priveľa, diváci utekali na príťažlivú Polu Negri

Niekdajšie košické kino Korzo. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Výber najzaujímavejších článkov, zverejnených v Košiciach pred sto rokmi, zostavil Tomáš Ondrejšík.

Odporcovia opatrení vyvolali potýčku. Skúsenosť s nimi majú aj obchody na východe

Po akcii odporcov protiepidemických opatrení v piešťanskom supermarkete zadržala polícia troch mužov. (zdroj: Jojo Hronkovič/FB)

PIEŠŤANY, KOŠICE. Po supermarkete v Prievidzi čelila ďalšej hromadnej akcii odporcov proticovidových opatrení aj prevádzka v Piešťanoch.

Skupina problémových zákazníkov si tam vo štvrtok večer počas nákupu odmietala nasadiť respirátory. Po upozorneniach od zamestnancov reťazca, aby si ich nasadili alebo aby opustili obchod, zablokovali ostatným nakupujúcim prístup k pokladniam.

Negatívne skúsenosti s antivaxermi priamo v prevádzkach majú však predajcovia či zákazníci aj na východe. Oslovil ich Michal Lendel.

Konzílium navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch

Tlačová konferencia ministerstva zdravotníctva k aktuálnej epidemickej situácii. (zdroj: reprofoto - FB/Ministerstvo zdravotníctva)

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu covid-19 v čiernych okresoch.

Pre nezaočkovaných v čiernych okresoch by odborníci zaviedli zákaz vychádzania s obdobnými výnimkami ako počas minulej zimy. Mohli by teda chodiť do práce, obchodov pre zabezpečenie nevyhnutných potrieb či k lekárovi.

Ďalšie podrobnosti návrhu prináša Klaudia Jurkovičová.

Tretia vlna zlomila rekord denného prírastku nakazených. Východ už tradične dominuje

Ilustračné. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Tretia vlna má na konte ďalší rekord. Za posledný deň pribudlo 6 805 nových prípadov nákazy odhalených PCR testami, čo je od začiatku pandémie doteraz najvyššie číslo.

Vzoriek bolo odobratých 20 519, čo predstavuje pozitivitu 33,16 percenta.

Z antigénového testovania pribudlo 1 308 infikovaných, odhalení boli spomedzi 24 230 vzoriek, čo značí pozitivitu 5,40 percenta.

Ďalšie údaje z aktuálnych štatistík približuje Daniela Marcinová.



Ďalšie správy

Palacinkáreň v Humennom je otvorená aj napriek zaradeniu okresu do čiernej farby covid automatu. (zdroj: TASR/Jana Ďurašková)

Majitelia palacinkárne sú zúfalí. Otvorili ju aj napriek čiernej farbe. Hrozí im pokuta do 20-tisíc eur.

Pozeral si Warholove obrazy, v múzeu spustil alarm. Teraz vystavuje v Dubaji. Séria portrétov vznikla počas lockdownu.

V Prešove uzavreli most na ulici Pod Hrádkom, je v havarijnom stave. Päť lávok odstavili už skôr.

Záchranári sú frustrovaní. Na covid zomierajú aj ich kolegovia a lekári. Poprad potrebuje viac zaočkovaných.

Krimi

Auto šoféroval 17-ročný mladík a takto to dopadlo. (zdroj: KR PZ PO)

Vo Vikartovciach zrazil 17-ročný opitý mladík dve ženy. Jedna po nehode zomrela. Z miesta ušiel a narazil do zábradlia.

Peniaze od klientov použila pre vlastnú potrebu. Poštárku odhalila inšpekcia. Za spreneveru jej hrozí päťročné väzenie.

Prevádzkovateľ výdajne balíkov neodvádzal hlavnej firme peniaze. Spreneveril 3 600 eur. Kežmarčan môže ísť do väzenia.

Pes pohrýzol chlapca. Venčilo ho dieťa, polícia obvinila jeho otca. Zraneného museli operovať.

Foto dňa

V areáli Chemka Strážske začali s odstraňovaním PCB látok. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

Recept

(zdroj: pexels.com)

Varíme s Korzárom: Kuracie prsia na šunkovej ryži. Inšpirácia na víkendový obed.



