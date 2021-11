Konzílium navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch

Témou je aj povinné očkovanie.

5. nov 2021 o 11:08 (aktualizované 5. nov 2021 o 11:40) Klaudia Jurkovičová, TASR, SITA

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu covid-19 v čiernych okresoch.

Pre nezaočkovaných v čiernych okresoch by odborníci zaviedli zákaz vychádzania s obdobnými výnimkami ako počas minulej zimy. Mohli by teda chodiť do práce, obchodov pre zabezpečenie nevyhnutných potrieb či k lekárovi.

Očkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia by, naopak, mali väčšiu slobodu, mohli by napríklad jesť v interiéri stravovacieho zariadenia či ubytovať sa v hoteli. Avšak iba pri dodržaní protipandemických opatrení.

Odporúčajú prácu z domu

V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa nich vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia.

Dôrazne tiež odporúčajú prácu z domu.

Konzílium odborníkov žiada aj to, aby z pandemickej PN, ktorá sa vypláca pri ochorení covid-19, čerpali výhody len očkovaní ľudia.

Školám s výrazným počtom tried v karanténe by odporučili ukončiť prezenčnú výučbu. Ako pripomenula Prokopová, už v súčasnom školskom automate sa hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o zatvorení školy.

V bordových a čiernych okresoch chcú obmedziť otváracie hodiny do 22.00 h.

V piatok o tom informovala členka konzília Elena Prokopová.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=292&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMinisterstvoZdravotnictvaSR%2Fvideos%2F277941080915714%2F&show_text=false&width=560&t=0

Povinné očkovanie

Konzílium odborníkov navrhuje zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu covid-19 pre vybrané skupiny obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie.

Na zvýšenie zaočkovanosti by sa podľa odborníkov mali sústrediť všetky sily.

Apelujú tiež na zrýchlenie podávania tretích dávok vakcíny. Zdôrazňujú potrebu zabezpečiť kontrolu opatrení, ale aj význam osobnej zodpovednosti ľudí.

"Tento návrh konzília odborníkov odovzdávame do rúk ministra zdravotníctva a vlády, takže to, kedy budú platiť a či budú platiť, záleží na nich," povedala členka konzília a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB Kramáre Alena Koščálová.

Ideálne by však podľa odborníkov bolo, keby začali platiť čo najskôr.

Dvadsať percent hospitalizovaných zomiera

V porovnaní so septembrom minulého roka je tempo nárastu hospitalizovaných pacientov s ochorením covid-19 omnoho vyššie. Informoval o tom na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Celkovo už muselo byť hospitalizovaných 55-tisíc pacientov, z toho 5,5-tisíca muselo byť pripojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Viac ako 20 percent z hospitalizovaných predstavujú úmrtia.



Mišík tiež zhrnul, že v priemere laboratóriá odhalia 6-tisíc nových prípadov denne, čo predstavuje vysokú pozitivitu testov.

Najvyťaženejšie nemocnice sú v Prešovskom kraji

Zaznamenali tiež o 45 % hospitalizácii viac oproti minulému týždňu, čo dokazuje aj počet výjazdov vozidiel záchrannej zdravotnej služby k pacientom s podozrením na covid-19.

Tie sa zdvojnásobujú, pričom najhoršia situácia je v Prešovskom kraji, kde sú aj najvyťaženejšie nemocnice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záchranári sú frustrovaní. Majerský: Na covid zomierajú aj naši kolegovia a lekári Čítajte

Až osem z 10 príjmov do nemocníc tvoria nezaočkovaní ľudia, pričom zaočkovaní sú vo výrazne vyššom veku a majú často pridružené zdravotné komplikácie.

"Napríklad v košickej nemocnici zo 144 pacientov, ktorých mali hospitalizovaných v nedávnej dobe, bolo 109 nezaočkovaných a ich priemerný vek bol až o 13 rokov nižší ako u zaočkovaných hospitalizovaných osôb," uviedol Mišík.

Celkovo bolo za posledný mesiac do nemocníc prijatých 4 000 nezaočkovaných, zaočkovaných bolo iba tisíc.

O niečo pozitívnejšie Mišík hodnotí situáciu v rámci celkovej zaočkovanosti, nakoľko sa stabilizoval počet prvoočkovancov. Pribúda ich okolo 10-tisíc týždenne.

Celkovo je zaočkovaných viac ako 54 % populácie nad 18 rokov. Avšak v rizikovej vekovej skupine, v rámci ktorej si vyžaduje hospitalizáciu po pozitívnom teste každý piaty človek, nedostalo ešte ani prvú dávku vakcíny proti ochoreniu covid-19 zhruba 720-tisíc ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou