Problém s bezdomovcami v Košiciach, pápežove hlášky a známy podnikateľ je vo väzbe

Pocta Jánovi a Martine od Fera Guldana.

25. sep 2021 o 21:40 Klaudia Jurkovičová

Štefana Žigu, príbuzného exministra hospodárstva, vzali do väzby

(zdroj: Michal Lendel)

BRATISLAVA, PEZINOK, KOŠICE. Podnikateľ Štefan Žiga bude väzobne stíhaný. V sobotu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Dôvodom je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba.

Príbuzný exministra hospodárstva Petra Žigu (Hlas, predtým Smer) je obvinený z pokračovacieho zločinu podplácania.

Súd neprijal jeho písomný sľub a väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Asociáli v košickom Starom Meste berú jedlo hosťom priamo z taniera

Samospráva sa snaží dostať z ulice pani Kvetu, ktorá je denne na Hlavnej. Aj počas stráženého cyklistického podujatia ju policajti prehliadali. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Potrebujeme buď prebudovať celú Mestskú políciu v Košiciach alebo ju úplne zrušiť a vybudovať nanovo. To sú slová staromestského starostu Igora Petrovčika (exSpolu), ktorý je už dlhodobo kritický k práci a výkonu policajtov v modrých uniformách.

„Už dlhodobo pozorujem zvláštny jav a tým je slepota policajtov a alibizmus pri každodennom riešení problémov s odpadkami a rôznymi známymi aj neznámymi asociálmi, ktorí pravidelne znečisťujú verejné priestranstvá, a to nielen v historickom centre,“ zverejnil na sociálnej sieti.

Náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák však v článku Jany Ogurčákovej kritiku odmieta a tvrdí, že starosta celkom dobre nerozumie práci mestskej polície.

Pápež František v Košiciach zámerne obišiel Dóm sv. Alžbety, vraví farár Gombita

Peter Gombita. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred týždňom obleteli svet slová pápeža Františka, ktoré vyslovil na Luniku IX. Hovoril o getách, predsudkoch, diskriminačných stereotypoch. Nabádal nás, aby sme prekonali strach aj rany minulosti krok za krokom - v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery.

To, o čom pápež hovoril, už dlhé roky robí aj Peter Gombita. Kňaz, ktorý sa o bezdomovcov a ľudí z okraja spoločnosti stará ako šéf útulku Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach.

Anna Novotná sa s ním porozprávala nielen o tom, ako vnímal návštevu pápeža, ale aj o tom, ako by sa dala riešiť situácia na Luniku IX a v ďalších podobných lokalitách.

Pokutujme bezdomovcov do nemoty aj taxíkujme na záchytky. Ale nie je to bizarné?

Potrebujú našu pomoc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Všetkým prekážajú. Kým sedia na rohoch ulíc a nastavujú dlaň, ľahko sa dokážeme tváriť, že tam nie sú. Stačí otočiť pohľad iným smerom, zadržať dych a rýchlo prejsť ďalej.

Horšie to je, keď sme v centre mesta a na terase si pochutnávame na dobrom jedle. Obšmietajú sa okolo, my šomreme a kabelky tuhšie stískame pod pazuchou.

A predstavte si, vraj už aj kradnú jedlo priamo z tanierov. No videl toto svet?

Hneváme sa. A žiadame nápravu. No ako by mala vyzerať? Väčšie či menšie problémy s bezdomovcami a asociálmi majú všetky mestá. No v Košiciach je to vraj v týchto mesiacoch oveľa horšie. Prečítajte si komentár Anny Novotnej.

Štvorročné dieťa prišlo o život po páde do odpadovej šachty

Šachta, do ktorej spadlo dieťa. (zdroj: HaZZ)

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Obrovská tragédia. V Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava zomrelo štvorročné dieťa po páde do odpadovej šachty.

Chlapček sa hral v areáli zberného dvora so svojimi rovesníkmi napriek zákazu a upozorneniam obsluhy zberného dvora.

Privolaní hasiči museli najprv zo šachty odčerpať vodu, dieťa však už našli bez známok života, informuje Kristián Sabo.

V Humennom už stojí pamätník Jánovi a Martine, ktorý vyvolal vášne

Pamätník Láska víťazí nad zlom. Na vrchole "stoniek" ešte pribudnú kvety. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Dva kvety rastúce cez otvorené okno obohnané ostnatým drôtom. Taký je pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Dielo občiansky angažovaného sochára Fera Guldana odhalili pred Vihorlatskou knižnicou v južnej časti pešej zóny v Humennom.

Pamätníkom, ktorý rozprúdil na sociálnych sieťach vášnivé diskusie, kde dominovali predovšetkým jeho odporcovia, sa poslanci zaoberali až trikrát, pripomína Jana Otriová.

Pápež František na Slovensku perlil: Nevyzeráš o dva roky mladší. Nosíš mejkap?

Pápež František rozdával pútnikom na Lokomotíve úsmev i požehnania. (zdroj: SITA/Ivan Fleischer)

KOŠICE, PREŠOV, BRATISLAVA. Pápež František nedávno ukončil štvordňovú apoštolskú návštevu Slovenska. Popri vážnych posolstvách, ktoré predniesol, ukázal aj svoj povestný zmysel pre humor. A nie hocijaký.

Pri niektorých hláškach by ste až neverili, že ich povedal priamo Svätý Otec. Je to však skutočne tak. Bezprostredná a charizmatická hlava katolíckej cirkvi nechodí po dobrý a vtipný bonmot ďaleko.

Michal Frank prináša prehľad podľa nás siedmich najvtipnejších hlášok pápeža Františka. Nejde o interpretáciu jeho slov jednotlivými účastníkmi stretnutí s ním, sú to autentické výroky, ktoré odzneli počas jeho návštevy na Slovensku z jeho úst.

Antické krásky, grófska korunka aj lev zdobia najkrajšie brány v centre Košíc

Aj túto kovanú nádheru možno obdivovať v historickom centre Košíc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rôznymi bránami a dverami prechádzame denne, no napriek tomu si len málokedy všimneme, aké sú krásne, vypracované a dômyselne skonštruované.

Samozrejme, často sa ich aj dotkneme, avšak len rukami, málokedy však hĺbavejším pohľadom či srdcom.

A pritom mnohé sú umeleckými dielami. Spoznávajte Košice s Milanom Kolcunom.

Košice pred sto rokmi: Keď sa blížil vlak s prezidentom k mestu, vzniesol sa aeroplán

Slávobrána na Alžbetinej ulici pripravená pre prezidenta Masaryka. (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Prezident Tomáš Garrique Masaryk navštívil Košice len raz a to v rámci významnej cesty po Morave, Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorú podnikol v septembri 1921.

Jej načasovanie bolo mimoriadne dôležité kvôli stabilizácii pomerov v celej republike, ktorá sa po svojom vzniku musela popasovať s mnohými konfliktmi. Do Košíc prišiel prezident s celou suitou 21. septembra a strávil tu deň naplnený rôznymi stretnutiami.

Jeho návštevu vtedy mapovala dobová tlač. Čo sa o nej písalo, to sa dočítate v článku Tomáša Ondrejšíka.

Ďalšie správy

Košickú Galériu aj stanicu v piatok evakuovali. (zdroj: Katarína Gécziová)

Košičan nahlásil dve bomby, evakuovali stanicu i obchodné centrum. Žiadnu nenašli, jeho áno.

Košice namaľovali na cestu nový cyklochodník a zverejnili, čo ešte chystajú. Prečítajte si cyklistickú brožúru mesta.

Opäť sme prekročili tisíc nakazených. Bardejov skončil ako najhorší na celom Slovensku. Tretie v krajine boli Košice, štvrtý Prešov.

Košicko-bohumínska železnica má 150 rokov. Bez nej sme zaostalý región, vraví historik. Medzi prvými bol úsek Košice – Prešov.

Košickí policajti zastavili podozrivého maďarského vodiča. V aute mal palety nekolkovaných cigariet.

Dve drámy v Tatrách. Cyklistu museli oživovať, turistku zranila padajúca skala. Záchranári museli vyrážať na pomoc.

Čo v lete vyhodia v Tatrách a Pieninách turisti, to likvidovali dobrovoľníci. Konal sa 43. ročník akcie Čisté hory.

Šport

Brett Welychka (vľavo) bol hrdinom Prešova v otváracom zápase sezóny Tipos extraligy. (zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Hráči skákali rybičky, diváci burácali. Do Prešova sa po 23 rokoch vrátila extraliga a to s príchuťou víťazstva.

Košičania prišli v závere o tri body, Depetris zariadil výhru lídra. Pozrite si výsledky druhej ligy.

