Newsletter: Župe došla trpezlivosť, hviezdy v Košiciach a fotiť sa na toxickej pôde je in

Východniari sa boja búrok ako v Česku.

25. jún 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Košice chcú predať pozemky. Župa však už hokejovú halu presťahovala

Približne tu by mala stáť nová ľadová hala, ktorú župa pripravuje so SZĽH. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košickí mestskí poslanci majú na budúci týždeň rokovať o predaji a prenájme pozemkov na výstavbu tréningovej hokejovej haly pre Košický samosprávny kraj.

Podľa informácií Korzára však kraj už plánuje výstavbu ľadovej plochy na iných pozemkoch.

Župe evidentne už došla trpezlivosť, informuje Jana Ogurčáková.

Horúčavy vyhnali ľudí k vode. Na Bukovci si počas júna taký nápor nepamätajú

Na Bukovci sa ľudia osviežovali od rána. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Extrémne horúce počasie, ktoré v posledných dňoch zasiahlo aj Košice a okolie, vyhnalo ľudí k vode.

Potrebujú sa ochladiť, mnohí chcú pred letnou dovolenkou nachytať bronz.

Hlavne počas víkendov, aj kvôli stále prebiehajúcemu školskému roku, je v blízkosti vodných plôch a na doposiaľ jedinom otvorenom letnom kúpalisku v Košiciach poriadny nátresk, píše Kristián Sabo.

Cez víkend sa má trochu ochladiť, ostáva len dúfať, že nás nezasiahne taká katastrofa ako susedné Česko.

Spor súkromníka a mesta Prešov môže zablokovať opravu ulice Kúty

Voda na stometrovom úseku siaha do výšky niekedy aj niekoľkých desiatok centimetrov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Ďalší spor súkromníka s mestom Prešov môže zablokovať opravu cesty, ktorá býva pravidelne zatopená.

Po výdatných dažďoch na približne stometrovom úseku sa už niekoľko rokov tvorí obrovská mláka, ktorej hladina siaha do výšky aj niekoľkých desiatok centimetrov.

Radnica plánuje opraviť tento takmer 500-metrový úsek cesty na ulici Kúty.

Jeden väčšinový vlastník však podľa jej vyjadrenia celý proces blokuje, zistil Michal Ivan.

Markušovské odkalisko je plné ťažkých kovov. Ľudia sa opaľujú pri toxickej vode

Odkalisko v Markušovciach ostalo ako pozostatok po spracovaní ortuti v ortuťovni v Ruňanoch. (zdroj: Lenka Haniková)

RUDŇANY, MARKUŠOVCE. Počas letných horúčav v okolí Rudnian poletuje prach. Dvíha sa a vznáša sa z odkaliska, ktoré je s rozlohou 35 hektárov 31-krát väčšie než košická Steel Aréna. Málokto si uvedomuje, že tento piesok môže byť toxický a životu nebezpečný.

Sú v ňom dlhodobo uložené ťažké kovy, najmä ortuť, ktoré sa s vodou dostávajú do podzemia, pôdy, zeleniny, rýb, mäsa dobytka či kravského mlieka. Ukladajú sa v ľudskom tele a prejavujú sa len pomalými zmenami, ktoré môžu spôsobovať rakovinu, ale aj mentálne poruchy, upozorňuje Lenka Haniková.

Monitoroval lávky v Prešove. Jedna môže spadnúť na vlak

Peter Paulík spolu so svojimi kolegami počas prehliadky lávky pri Prešovskej univerzite. (zdroj: reprofoto - video, Peter Paulík)

PREŠOV. Pri diagnostike a prehliadke lávok v Prešove viseli nad Torysou a železnicou len na lanách.

Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rozhovore s Michalom Ivanom hovorí o tom, o čom je ich práca a v akom stave sú prešovské lávky.

Spolu so svojimi kolegami urobil v Prešove prehliadku 29 mostov a podrobnú diagnostiku lávky na Mukačevskej ulici.

Art Film Fest 2021 odštartoval. Nárožný: Kňažko, Hrušinský či Hopkins, to sú veľkí hráči

Hľadisko bolo plné, aj keď bolo len poloprázdne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Pred košickou Kunsthalle po dvojročnej pauze včera večer opäť rozprestreli červený koberec.

V metropole východu sa už po piaty raz stretlo množstvo známych tvárí z hereckej a filmovej brandže, aby slávnostne otvorili jedno z najznámejších podujatí slovenského i zahraničného filmu. Začal sa 28. ročník Art Film Festu.

Početnosť hostí tento rok síce oklieštili protipandemické opatrenia, no i napriek tomu sa otváracieho ceremoniálu zúčastnili viaceré známe tváre.

Košičania tak na červenom koberci mali možnosť zahliadnuť napríklad Hanu Lasicovú, Alexandru Borbély, Milana Kňažka, Juraja Čurného a iných, informuje Daniela Marcinová.

Obec blízko ukrajinskej hranice nemá žiadnych žiakov. Škola je už roky na predaj

Bývalá základná škola v Šmigovci nemá edukačné využitie. V obci s 80 obyvateľmi školákov nemajú. (zdroj: archív)

ŠMIGOVEC. Dve nehnuteľnosti v obci Šmigovec v Sninskom okrese by nevyhnutne potrebovali stavebné úpravy.

Jednou z nich je drevený chrám Nanebovstúpenia Pána postavený ešte v roku 1755. Na jeho záchranu vyhlásila obec verejnú zbierku.

Rozpadáva sa i miestna základná škola, do ktorej žiaci naposledy vstúpili pred takmer dvomi desiatkami rokov. Dôvody zisťovala Katarína Gécziová.

Košičan je vo väzbe pre drogy už 29 mesiacov. A bude aj dlhšie

Róbert Dž. na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Začiatkom februára 2019 vykonala polícia v pivárni na Štúrovej ulici akciu, zameranú na odhaľovanie drogovej činnosti. U jedného z hostí našli marihuanu i hašiš.

Košičan bol obvinený. Skončil vo väzbe, čomu výrazne napomohol fakt, že sa mal zločinu dopustiť počas skúšobnej doby predošlého odsúdenia. A tiež pre drogy.

Hoci Okresný súd Košice II poslal mladíka na 12 a pol roka za mreže, krajský to zrušil a vec vrátil na nové rozhodnutie. K tomu síce ešte nedošlo, no vo štvrtok okresný súd rozhodoval, či bude naďalej stíhaný vo väzbe. Ako to dopadlo a prečo prípad zaujal aj politikov, o tom píše Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Vladyka Cyril Vasiľ. (zdroj: grkatke.sk)

Pápež prijal rezignáciu Milana Chautura. Novým košickým gréckokatolíckym eparchom sa stal arcibiskup Cyril Vasiľ.

Krajské predsedníctva Za ľudí na východe žiadajú snem už v septembri. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký.

Kosit začal s vážením odpadu, obce hlásia zníženie jeho množstva o 20 percent. Novú službu na východe využíva 20 samospráv.

Časť Hviezdoslavovej ulice v Košiciach na mesiac uzavrú. Obmedzenia čakajú motoristov aj cestujúcich v MHD.

Včera rokovali vranovskí poslanci. Mesto si na dostavbu športovej haly požičia takmer 600-tisíc eur. Dane za terasy odpustili do konca roka.

Biskupskú záhradu v Spišskej Kapitule obnovili. Požehnal ju pomocný biskup. Pozrite si fotky.

Africký mor ošípaných potvrdili už aj v poľovnom revíri Kozí Kameň. Do infikovanej oblasti zaradili i Gerlachov.

V Starej Ľubovni sa chystá skatepark, otvoriť ho chcú na budúci rok. Mesto získalo dotáciu od župy.

Krimi

Diaľnicu blokovalo drevo. (zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)

Diaľnicu pod Spišským hradom zablokovalo drevo z prevráteného kamióna. Pri nehode sa nik nezranil.

Pri požiari vo Veľkej Lesnej prišiel muž o život. Horelo v rodinnom dome. Polícia zisťuje príčinu tragédie.

Žena priniesla do záložne náboje. Za päť eur ich potom predala inému mužovi. Ten to oznámil polícii.

Prešovskí mestskí policajti kontrolovali pitie alkoholu na verejnosti. Nafúkali len dvaja mladiství.

Bardejovčan nafúkal 2,8 promile. Narazil do zaparkovaného auta. Nemal ani vodičák, po nehode sa dal na útek.

Pri Snine zadržali troch Indov a piatich občanov Srí Lanky. Do Európskej únie nesmú vstúpiť najbližší rok.

Na Dargove mal motorkár nehodu, narazil do značky. Utrpel ľahké zranenia.

Huncovčan sa žene a jej synovi vyhrážal, že ich podpáli a zabije. Hrozí mu trojročné väzenie.

Koronavírus

Deti od dvanásť rokov očkujú už aj v Košiciach. (zdroj: UNLP Košice)

Druhý deň po sebe nepribudlo úmrtie na covid, východ hlásil dvanásť nakazených. Košický kraj skončil ako najhorší.

Prešovská župa otvorí cez víkend všetky očkovacie centrá, jedno aj pre Sputnik. Začína sa aj s vakcináciou vo firmách.

V levočskej nemocnici zaočkovali prvých 24 detí. Asistoval pediater aj sestra z detského oddelenia.

Po zrušení protipandemických opatrení na Spiši výrazne stúpol počet úrazov. V Krompachoch to bolo až o 50 percent.

Šport

Víťazi juniorskej extraligy florbalistov ATU Košice. (zdroj: Sportnet / Patrik Fotta)

Titul venovali zosnulému spoluhráčovi. Slafkovský sa rozlúčil s florbalom.

Humenskí futbalisti postúpili do druhej ligy, mesto im vylepší štadión. Nutné vybavenie bude stáť vyše 30-tisíc.

Dosiahli významný úspech. Ak by hrali viac zápasov, mohli skončiť prví. Spišská Belá po reštarte valcovala súperov.

Foto dňa

Milan Kňažko odovzdáva Hercovu misiu Petrovi Nárožnému. Milan Kňažko odovzdáva Hercovu misiu Petrovi Nárožnému. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Recept na dnes

Pečieme s Korzárom: Citrónový koláč. Osviežujúca dobrota, ktorá poteší celú rodinu.

Kam vyraziť

Richard Müller otvorí koncertom o 19.00 hod. Popradské kultúrne leto. (zdroj: Mayo Hirc/ Marián Uhrín)

Koncert Richarda Müllera aj premiéra komédie. Tipy na 25. júna.

