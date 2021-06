Koncert Richarda Müllera aj premiéra komédie. Tipy na 25. júna

Kam na zaujímavé podujatia.

25. jún 2021 o 0:00 red., SITA

Popradské kultúrne leto

POPRAD. Po ročnej pauze sa pod Tatry vracia Popradské kultúrne leto. V rámci neho mesto Poprad pripravilo spolu 70 dní vystúpení domácich i zahraničných interpretov. Program Popradského kultúrneho leta otvorí koncert Richarda Müllera o 19.00. Program sa bude konať v medzikostolí, v prípade zlého počasia sa otvárací i záverečný koncert presunie do popradskej Arény, ostatné podujatia sa v prípade nepriaznivého počasia budú konať v Dome kultúry. V rámci programu sa budú striedať rôzne štýly podľa dní. Pondelky budú patriť jazzu, funku a soulu. Utorky budú revivalové a stredy folklórne. Štvrtky budú patriť divadlu a piatky rocku a popu. Soboty budú venované deťom a rozprávkam, nedele spestria promenádne vystúpenia.

Premiéra komédie

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komédiu Oscara Wilda s názvom Je dôležité správne meno v réžii Ľubomíra Vajdičku uvidíte 25. júna v Spišskom divadle.

Víkend otvorených parkov a záhrad

TATRANSKÁ LOMNICA. Po minuloročnej prestávke, o ktorú sa postarala pandémia koronavírusu, sa v Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici uskutoční Víkend otvorených parkov a záhrad. Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAPu), ktoré botanickú záhradu prevádzkujú, sa do celosvetového podujatia zapoja už po siedmy raz, a to v piatok 25. júna.

Na návštevníkov čakajú komentované prehliadky botanickej záhrady, pripravené sú tiež ukážky pikírovania rastlín, chýbať nebudú ani vzorky sadeničiek vysokohorských rastlín a ich semienok.



Na ploche 3,2 hektára rastie v expozícii v Tatranskej Lomnici celkovo viac ako tristo druhov bylín a drevín. Medzi nimi i také, ktoré pri potulkách prírodou ostávajú pred zrakmi návštevníkov vysokohorského prostredia skryté.

Sezóna v botanickej záhrade potrvá do 19. septembra. Do konca augusta bude expozícia otvorená denne od 9:00 do 17:00. Potom sa jej brány zatvoria o dve hodiny skôr, rovnako ako to bolo aj počas predchádzajúcich sezón.

