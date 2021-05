Denný newsletter Korzára: Polaček a Trnka si zahrali Matoviča so Sulíkom

Čo sa stalo a čo je nové na východe.

21. máj 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

R4 potrebujeme dostavať až k poľskej hranici, reaguje Majerský na plán výstavby

Výstavba severného obchvatu Prešova pred približne rokom. (zdroj: NDS)

PREŠOVSKÝ KRAJ. Ministerstvo dopravy a výstavby nedávno zverejnilo harmonogram výstavby ciest. Sú v ňom spísané cestné komunikácie, ktoré sa majú v nasledujúcich rokoch urobiť, prípadne dokončiť.

Pre Prešov to znamená, že by sa do niekoľkých rokov mohla nadobro odkloniť tranzitná nákladná doprava zo sídliska Sekčov.

Podľa viceprimátora Prešova Pavla Neupauera (KDH) cesty v Prešove nie sú na aktuálnu dopravnú záťaž stavané, vozidlá ich tak poškodzujú.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) dokumentu vyčíta, že sa v ňom nevenuje dostatočná pozornosť úsekom R4.

Dôležitej dopravnej téme sa venoval Michal Ivan.

Trnka ani Šatan na Polačkov okrúhly stôl neprídu, župa chce stavať inde

Za spoločný stôl si košický primátor Jaroslav Polaček a župan Rastislav Trnka tak skoro nesadnú. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V košickej Historickej radnici sa má v piatok popoludní rokovať pri okrúhlom stole.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) stretnutie zorganizoval po tom, čo poslanci Košíc neschválili kraju predaj mestských pozemkov na Medickej ulici.

Tie župa žiadala na výstavbu tréningovej haly, ktorú chcela postaviť spolu s hokejovým zväzom za takmer 5 miliónov eur.

Polaček poslal v pondelok list a zároveň na piatok zvolal do Historickej radnice stretnutie všetkých zainteresovaných.

Hlavným cieľom okrúhleho stola je podľa neho nájsť také spoločné riešenie, aby sa mohlo začať s výstavbou hokejovej haly na Medickej ulici.

„Veríme, že sa v Historickej radnici stretnú zástupcovia všetkých pozvaných strán a fanúšikom športu v meste budeme môcť po tomto rokovaní oznámiť pozitívne správy,“ avizoval primátor.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte od Jaroslava Vrábeľa a Jany Ogurčákovej.

Meteorológ o tornáde na Šírave: Dnes natáča hocikto, preto sa zdá, že je ich viac

Vodná smršť nad Zemplínskou šíravou. (zdroj: FB Meteo Východ Peter Angi, report_Nikolas Lovec Búrok )

Meteorológ Miroslav Šinger zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa venuje metodike výstrah a výskumu nebezpečných búrkových javov, ktoré často súvisia so supercelami, teda búrkami s rotujúcim výstupným prúdom, javom charakteristickým najmä pre východné Slovensko. Odborník odpovedal na otázky o tom, prečo ho tornádo nad Zemplínskou šíravou posledný víkend neprekvapilo a prečo sa nám môže zdať, že je tornád na našom území viac ako v minulosti.

Posledný víkend sa východným Slovenskom prehnalo tornádo, vodná smršť sa vytvorila na Zemplínskej šírave. O čo išlo, ako to vzniklo?

- Je to špecifický typ tornáda, ktoré môžu vznikať aj nad vodnou hladinou, sú však omnoho slabšie ako klasické tornáda mimo vodných plôch. Podmienkami sú často viazané na vodné plochy a akonáhle sa dostanú mimo ne, rýchlo zaniknú. Ak si pozriete videá tornád z prímorských oblastí, kde sa vyskytujú veľmi často, je vidieť, že akonáhle prejdú nad pevninu, v priebehu pár sekúnd rotácia rýchlo zanikne. Tieto tornáda nespôsobujú ani veľké škody, lebo prúdenie v nich je slabšie.

Podrobnosti o tomto prírodnom úkaze nad slovenským morom zisťovala Lenka Haniková.



Družke pľul do tváre a hrozil jej smrťou. Bála sa aj o deti

(zdroj: Archív)

KOŠICE. Tridsaťpäťročnému Košičanovi Róbertovi I. v utorok pribudol siedmy zápis do registra trestov.

Prečinu nebezpečného vyhrážania sa dopustil v čase, keď mu plynula podmienka za predošlé odsúdenie.

Ivan sa prečinu dopustil vlani v decembri na zastávke električky Zuzkin park.

Podľa znenia obvinenia sa vyhrážal svojej družke Zuzane a jej dvom deťom. Vykrikoval po nich „Nedožijete do Vianoc, zabijem vás."

Pritom Zuzanu ťahal za ruku, ohýbal jej prsty, pľul jej do tváre a snažil sa ju zatiahnuť do parku.

Prípadu domáceho násilia sa venoval Róbert Bejda.

Košice spúšťajú novinku. Chcú bojovať s pohodenými elektrickými kolobežkami

Ekologická zdieľaná doprava zároveň tvorí smog v uliciach Košíc. Na vine sú nedôslední užívatelia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Do leta by sa na území mesta Košice, najmä na zastávkach mestskej hromadnej dopravy či na iných frekventovaných miestach, malo objaviť okolo sto nových nabíjacích staníc, takzvaných autobusových zastávok pre elektromobilitu.

Budú slúžiť pre zdieľané elektrické dopravné prostriedky, ako sú kolobežka, bicykel, motorka alebo skúter.

Stanice nepotrebujú rozkopávky ani káble, sú nezávislé od elektrickej siete, energiu čerpajú zo solárnych panelov na svojej streche, takže umožňujú ekologickú „jazdu na slnko", a ich umiestnenie si nevyžaduje stavebné povolenie.

O novinke v košických uliciach informuje Jaroslav Vrábeľ.

Mestská akciovka v Humennom ostáva bez funkcionárov. Nedohodli sa

Humenskí poslanci volili predsedu a členov predstavenstva 1. Humenskej, a. s., tajne. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Posty v predstavenstve 1. Humenskej, a. s., ostávajú aj po stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva neobsadené. Kandidáti nezískali potrebnú väčšinu. K voľbe sa poslanci vrátia na mimoriadnom zasadnutí.

Poslanci sa obsadením postov v predstavenstve 1. Humenskej, a. s., zaoberali už po druhý raz.

Na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva neschválili za predsedu svojho poslaneckého kolegu Jozefa Babjáka (klub Spájame sa pre Humenné), ktorému sa končilo dvojročné funkčné obdobie 23. marca.

Podporu mu vyjadrilo len šesť poslancov. V rozprave sa veľa hovorilo o „odpolitizovaní“ akciovky, o tom, že poslanci v predstavenstve nemajú čo robiť a treba ich nahradiť odborníkmi, najlepšie mladou schopnou krvou, že v nej majú „zaduť nové vetry“.

Čo sa deje na pôde humenského zastupiteľstva, opísala Jana Otriová.

V obci Lúčka vyhlásili mimoriadnu situáciu, strhlo tam časť cesty



Na východe pripravovali miliardový trucpodnik. Skončilo sa to fiaskom

V nemocnici röntgenovali Ježiša Krista, Pannu Máriu, sv. Jána aj Antona Pustovníka



Rekonštrukcia Jarkovej ulice môže pokračovať, dokončiť ju chcú čoskoro

V Humennom začnú stavať umyváreň pre vlaky za 30 miliónov eur

Nenakazilo sa ani sto východniarov, Prešovský kraj opäť vedie

Mesto Sobrance zostavuje zoznam na očkovanie mobilnou službou

V Ľubovnianskej nemocnici sa situácia zlepšuje len veľmi pomaly

V chate na Tajvane našli mŕtveho muža

NAKA zasahovala v Starej Ľubovni, zadržala jednu osobu

Na poli v Chmeľove rozoberali odstavené nákladiaky

Jašin, Eusébio, či Charlton. Rodák z Bardejova si zahral po boku legiend

Do NHL neprerazil, po návrate musel spadnúť na zem. Ožíva opäť jeho sen?

Nestratili ani bod, ale budú bez Ligy majstrov. Pichli nám nôž do chrbta, tvrdia

Divadlo vzdá poctu legende, na Zemplíne sa dá ísť do kina

