Meteorológ o tornádach na východe: Dnes natáča hocikto, preto sa zdá, že je ich viac

Veterná smršť sa vytvorila cez víkend.

21. máj 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Meteorológ Miroslav Šinger zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa venuje metodike výstrah a výskumu nebezpečných búrkových javov, ktoré často súvisia so supercelami, teda búrkami s rotujúcim výstupným prúdom, javom charakteristickým najmä pre východné Slovensko. Odborník odpovedal na otázky o tom, prečo ho tornádo nad Zemplínskou šíravou posledný víkend neprekvapilo a prečo sa nám môže zdať, že je tornád na našom území viac ako v minulosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledný víkend sa východným Slovenskom prehnalo tornádo, vodná smršť sa vytvorila na Zemplínskej šírave. O čo išlo, ako to vzniklo?

- Je to špecifický typ tornáda, ktoré môžu vznikať aj nad vodnou hladinou, sú však omnoho slabšie ako klasické tornáda mimo vodných plôch. Podmienkami sú často viazané na vodné plochy a akonáhle sa dostanú mimo ne, rýchlo zaniknú. Ak si pozriete videá tornád z prímorských oblastí, kde sa vyskytujú veľmi často, je vidieť, že akonáhle prejdú nad pevninu, v priebehu pár sekúnd rotácia rýchlo zanikne. Tieto tornáda nespôsobujú ani veľké škody, lebo prúdenie v nich je slabšie.

Čo sprevádza vznik takejto smršte?

- Stačí im napr. rozhranie v prúdení, ktoré podporí rotáciu pri vodnej hladine a slabý výstupný pohyb pod kopovitým oblakom. Tým môže dôjsť k natiahnutiu rotácie od vodnej hladiny smerom k oblaku. Rotácia sa teda pohybuje opačne, ako si väčšina ľudí myslí - ťahá sa zo spodných hladín smerom k oblaku, nie naopak. Opačne vzniká len ten vizuálny prejav.

Je to jav, ktorého by sme sa mali obávať, alebo skôr niečo, čo do pár minút odíde a nepredstavuje pre ľudí žiadne riziko?