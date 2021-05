Varíme s Korzárom: Obložené polentové placky

Vrch je možné obmieňať podľa chuti.

21. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Obložené polentové placky

Potrebujeme na placky: 2 šálky instantej polenty, 6 šálok vody, 1 a 1/2 lyžičky soli, 2 lyžice masla, olivový olej.

Tip na vrch: 1 lyžicu masla, 1 šalotku, 100 g mladého špenátu, 1/4 lyžičky sušeného cesnaku, kvalitnú šunku, kozí syr, soľ a mleté čierne korenie.

Postup: Do hrnca s hrubším dnom dáme zovrieť osolenú vodu, do ktorej pomaly za stáleho miešania vsypeme polentu. Varíme dovtedy, kým sa nám nezačne odlupovať zo stien - je dôležité, aby bola suchá. Sporák vypneme a do kaše vmiešame maslo. Dva plechy s rozmermi 25 x 30 centimetrov vymažeme olejom, polentu na ne rozprestrieme a necháme vychladnúť. Keď sa vytvorí pevná placka, vyklopíme ju na pracovnú dosku a pohárom alebo väčšou okrúhlou formičkou z nej vykrajujeme kolieska. Potrieme ich olivovým olejom a v suchej panvici opečieme z oboch strán.

Šalotku očistíme a orestujeme na masle do sklovita. Pridáme špenát a sušený cesnak, prípadne aj soľ podľa chuti. Keď lístky zvädnú, premiestnime ich do misky a na panvici ešte opečieme šunku. Placky vrstvíme tak, že na spodok dáme šunku, na ňu korenený špenát a na vrch kúsok kozieho syra.

Zdroj: tvorime-domov.sk