Denný newsletter Korzára: Poslanci riešili biznis Petrovčika, východ sužovali povodne

Čo je nové na východe a čo sa stalo včera.

19. máj 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Vylúčená verejnosť, vypnutá kamera. Konanie voči starostovi sa začalo za zatvorenými dverami

Petrovčikovi hrozí strata mandátu. Postup chce nechať preveriť na prokuratúre. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nedávne rokovanie miestneho zastupiteľstva košického Starého Mesta prinieslo netradičný záver.

Pri poslednom bode odobril starosta Igor Petrovčik (exSpolu) vypnutie kamier a záznamu.

Urobil tak pred bodom, ktorý poslanci zaradili až priamo na rokovaní. Jeho obsahom bolo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči starostovi.

Zo sály museli odísť aj zamestnanci úradu. Rozprava poslancov s vypnutým záznamom trvala niekoľko minút.

Podnet komisii na Petrovčika podal poslanec Michal Djordjevič (nezávislý). Upozornil v ňom, že starosta v oznámení o majetkových pomeroch, ktoré podáva ako verejný funkcionár, neuviedol pravdivé informácie o podnikaní.

Viac sa dočítate v článku Jany Ogurčákovej.

Všetky slnečníky v centre Prešova musia byť béžové. Trvajú na tom pamiatkari

Jedna z terás na Hlavnej ulici v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Podnikatelia v gastro sektore, ktorí majú prevádzky v centre Prešova, dostali ďalšiu ranu.

Pamiatkari im prikázali, ako majú vyzerať ich letné terasy. Nemôžu na nich mať napríklad slnečníky inej farby než béžovej.

Prešovčania nad týmto úradníckym nariadením krútia hlavou.

Čo na to hovorí radnica, aj to sa dozviete v texte Michala Franka.

Neutrálne odtiene. Košice majú pre farebnosť slnečníkov len odporúčanie

Slnečníky by mali byť neutrálne, no vidieť aj červené alebo čierne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Kým v Prešove pristúpili k farbám slnečníkov na terasách striktne, v Košiciach zaujali benevolentnejší prístup.

K nariadenej jednotnej farebnosti v Košiciach nedošlo.

„Nám to vtedy pripadalo trošku také lukašenkovské niekomu nariadiť, že všetci budú písať modrým perom a budú mať žlté alebo červené slnečníky. Z hľadiska štátneho orgánu by to bolo nezákonné a aj nedôstojné, aby sme niekomu niečo také hovorili. Nastavili sme základné podmienky tak, aby letné sedenia neprekrývali pohľady na fasády, lebo to, na čo sa ľudia chcú pozerať, sú hodnotné zrekonštruované fasády a nie reklamy na plachtách,“ vysvetľuje zástupca riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Radoslav Mokriš v článku Jany Ogurčákovej.

Vo Víťazi je v potoku opäť spúšť, starosta už rómskej hliadke neverí

Starosta Kluknavy, Víťaza a predstaviteľ občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký v miestnej osade. vo Víťazi, odkiaľ ide množstvo odpadu z Dolinského potoka až do Ružína. (zdroj: OZ Ružínska priehrada)

VÍŤAZ. V Dolinskom potoku, ktorý tečie z Víťaza do Kluknavy a následne do Hornádu, v okolí tamojšej rómskej osady bolo v posledných dňoch množstvo odpadu.

Nie je to nič zriedkavé. Ľudia vo Víťazi sú už zvyknutí na to, že v potoku je hodené oblečenie, na kríku visia nohavice alebo sú tam kusy nábytku.

Množstvo odpadu našlo aj na poslednej víkendovej brigáde asi 20 obyvateľov Víťaza, ktorí každoročne na jar upratujú okolie potoka.

V obci stojí na jednej strane Róm Dušan Pokuta a občianske združenie, ktorí chcú rómsku hliadku, a na druhej strane starosta, podľa ktorého to neplní účel. Inde sa však takéto hliadky osvedčili.

Čo obci odporúča poslanec Vladimír Ledecký (Za ľudí) ako bývalý dlhoročný starosta Spišského Hrhova, aj to sa dozviete z textu Lenky Hanikovej.

Na východe bojovali s povodňami, zaplavilo pivnice, domy aj ulice

Záplavy v Nižnej Hutke. (zdroj: obec)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Východniarov opäť potrápilo počasie. Po vytrvalom daždi v utorok v mnohých obciach zápasili s následkami povodní.

Zatopilo domy, pivnice, záhrady či polia. Veľká voda strhla lávky cez potoky a pováľala stromy. Zaplavila cesty, dokonca aj takú, ktorá bola jediným prístupom pre autá do dediny. Škody sa idú len rátať.

V Prešove boli problémy najmä v doprave, v Košiciach dokonca vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity.

Denník Korzár počas celého dňa mapoval dianie v zaplavených obciach.

Prešov chce pripraviť megaprojekty na výstavbu a obnovu trolejových tratí

Prepojenie ulice Sibírskej a Pod Šalgovíkom má vyriešiť problém s provizórnym a dopravne nebezpečným obratiskom. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov má reálnu šancu získať vyše dva milióny eur na prípravu projektových dokumentácií pre trolejbusovú dopravu v meste.

Vďaka eurofondom sa majú pripraviť projekty na obnovu zastaraných trolejových tratí, meniarní a na vytvorenie nových obratísk.

Projekty počítajú aj s novými úsekmi, ktoré budú dôležité pre chod verejnej dopravy v meste.

Viac sa dozviete v článku Michala Ivana.

Fauna, flóra a počiatky turizmu v Tatrách. Tip na 19. mája