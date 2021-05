Na východe bojujú s povodňami, zaplavilo domy aj pivnice

Problémy hlásia viaceré obce.

18. máj 2021 o 8:56 (aktualizované 18. máj 2021 o 10:11) Klaudia Jurkovičová, Daniela Marcinová, Jana Otriová, Kristián Sabo, SITA, TASR

Správu aktualizujeme

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hasiči na východe Slovenska zasahujú vo viacerých obciach zasiahnutých povodňami.

Odčerpávajú vodu z pivníc a rodinných domov.

„Nasadzujeme aj dobrovoľné hasičské zbory obcí,“ uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Hasiči pomáhajú v obciach Prešovského okresu Terňa, Dulova Ves a Petrovany, a tiež v Čičave v okrese Vranov nad Topľou.

Košický kraj

V súvislosti s intenzívnym dažďom v Košickom kraji, ktorý pretrváva od pondelkového večera, zasahovali hasiči predovšetkým v okolí Košíc.

Súvisiaci článok Na východe výdatne prší, hrozia povodne Čítajte

Najhoršia situácia bola v obciach Nižná Hutka, Malá Ida a Družstevná pri Hornáde, kde voda zaplavila ulice. Ohrozené sú aj rodinné domy. Za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach to uviedla uviedla Jana Matis Libová.

Ako spresnila, nápomocní sú aj dobrovoľní hasiči z Budimíra, Ploského a Rákoša.

„V súvislosti s počasím máme zatiaľ šesť výjazdov do obcí, kde sa vylieva voda do ulíc. Ďalšie tri súvisia so spadnutými stromami a nahnutým telekomunikačným stĺpom. Hasičov máme momentálne už len v Nižnej Hutke a v Malej Ide ostalo čerpadlo na prečerpávanie vody,“ dodala Matis Libová.

Voda zaplavila aj polia medzi Olšovanmi a Ďurkovom.

V Družstevnej zaplavilo dvory a záhrady

V Družstevnej pri Hornáde v okrese Košice-okolie voda zatopila Kvetnú ulicu v časti Malá Vieska. Miestni boli na nohách už od skorých ranných hodín.

Približne od siedmej hodiny tam zasahovali štátni aj dobrovoľní hasiči. Prečisťovali upchaté kanály.

„Už upratujeme,“ informoval okolo desiatej predpoludním starosta Ján Juhás (KDH, Spolu).

Veľká voda vymlela úseky obecných ciest, obyvateľom zaplavila dvory a záhrady.

„Rozsah škôd zistíme až po tom, keď voda opadne. Sme stále v teréne,“ dodal.

V obci stále slabo prší.

Hladiny tokov výrazne stúpajú

Hladiny tokov na východe Slovenska prekračujú úrovne stupňov povodňovej aktivity.

V obci Čičava v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, ten platí aj pre celý vodný tok Roňava s prítokmi v okresoch Košice-okolie a Trebišov.

Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca úseku generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Vaša lokalita: Michaľany Predpoveď počasia na dnes 11:00 11 ℃ Riziko zrážok: 30% 14:00 11 ℃ Riziko zrážok: 30%

"Tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA) je vyhlásený na celom vodnom toku Roňava s prítokmi. Vplyvom zrážkovej činnosti tu dochádza k vzostupu vodných hladín," informoval Bocák s tým, že hladina toku prekročila tretí stupeň SPA v profile Michaľany o 8.00 h a má stúpajúcu tendenciu.

K vybrežovaniu vody z korýt tokov a k zaplavovaniu priľahlých nehnuteľností a dvorov rodinných domov dochádza v obci Čičava vo Vranovskom okrese.

Výrazný vzostup hladiny na neupravenej časti toku Olšava a zaplavenie záhrad hlási v okrese aj obec Davidov.

Druhý SPA tu, ako aj v obciach Jedlinka a Bartošovce v okrese Bardejov, vyhlásili o 6.00 h a rovnako tak v obci Nižné Repaše v okrese Levoča.

Ako Bocák doplnil, pracovníci SVP sú v pohotovosti i s technikou, vykonávajú bezprostredné zabezpečovacie práce. Dosiaľ použili 250 ton lomového kameňa.

"Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade potreby budeme operatívne reagovať," uzavrel.

(zdroj: SHMÚ)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou