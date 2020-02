Varíme s Korzárom pôstne: Zeleninová tempura, zemiaky s bylinkovým tvarohom

27. feb 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zemiaky s bylinkovým tvarohom

Potrebujeme: väčšie zemiaky (množstvo podľa počtu stravníkov), hrudkovitého tvarohu, zopár lyžíc mlieka, nasekanú petržlenovú vňať, nasekanú pažítku, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Zemiaky umyjeme aj so šupkou, osušíme a každý zvlášť zabalíme do alobalu. Poukladáme ich na plech a dáme piecť do vyhriatej rúry asi na hodinu.

Zatiaľ si šľahačom vymiešame tvaroh, trochu mlieka, soľ, vňať, pažítku a korenie.

Upečené zemiaky vyberieme z rúry, obal roztvoríme, pokojne ich môžeme v ňom nechať a každý zemiak prekrojíme. Trochu ho otvoríme a naplníme tvarohovo-bylinkovou zmesou.

Zeleninová tempura

Potrebujeme: rôznu obľúbenú zeleninu, napríklad brokolicu, mrkvu, kaleráb, jarnú cibuľku, soľ, 200 g kukuričnej múky, 200 g hladkej múky, 250 ml sódovky, 1 PL olivového oleja, čili korenie, slnečnicový olej na smaženie

Postup: Zeleninu očistíme a nakrájame na väčšie kusy. V hrnci necháme zovrieť vodu so soľou a zeleninu do nej na chvíľu ponoríme. Hneď vyberieme a premyjeme ľadovou vodou.

Potom zeleninu osušíme a obalíme v kukuričnej múke.

Z hladkej múky, sódovky, olivového oleja, čili a soli vymiešame primerane husté cestíčko, do ktorého namáčame zeleninu a postupne ju vypražíme vo vysokej vrstve oleja.

Osušíme na papierovej utierke a podávame s jogurtovým dipom zmiešaným s cesnakom a bylinkami.

Mrkvová nátierka kôprom

Potrebujeme: 400 g mrkvy, 1 citrón, 1 PL trstinového cukru, 2 cm zázvoru, 3-4 PL zeleninového vývaru, 40 mandlí, maslo, kôpor, soľ, mleté čierne korenie

Postup: V panvici zohrejeme maslo a najskôr na ňom krátko orestujeme nastrúhaný zázvor. Potom pridáme nastrúhanú mrkvu a po chvíľke restovania prisypeme cukor. Miešame, aby nám neprihorel, ale aby skaramelizoval. Potom mrkvu podlejeme vývarom a dusíme, kým mrkva celkom nezmäkne.

Potom mrkvu popučíme pučidlom na zemiaky a vmiešame najemno posekané mandle. Na záver nátierku dochutíme soľou, korením, citrónovou šťavou a posypeme kôprom.