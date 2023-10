Čím to je, že tam vždy volia také strany ako HZDS, KSS, Smer? Možno mentalitou

Žijú na periférii, skôr asi veria sľubom.

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Metropola východu je baštou pravice, je však len ostrovom v červenom mori, vraví politológ

(zdroj: ilustračné - Korzár/Michal Frank)

S politológom MICHALOM CIRNEROM sme sa pozreli na výsledky parlamentných volieb v Košickom a Prešovskom kraji.

V rozhovore sa dočítate, či a aké prekvapenia priniesli voľby na východe, či je volič tradične konzervatívny a ľavicový, prečo sa nepresadili „bratislavské“ strany.

Ale aj to, koho podporovali Rómovia, prečo dali voliči hlasy Republike alebo čo môžu pre východ urobiť politici z východu.

Pýtala sa Jana Otriová.

Marcinková a Ledecký: Fico zvíťazil vďaka Matovičovej deštrukcii, ale porazení nie sme

Vladimíra Marcinková a jej otec Vladimír Ledecký z SaS. (zdroj: Facebook V.M.)

SPIŠ. Strana SaS získala v parlamentných voľbách 6,32 percenta hlasov. V parlamentných laviciach obsadí 11 miest.

Medzi jej najvýraznejšie tváre patrí aj rodinné duo zo Spiša – Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková.

Vladimíra Marcinková bola päťkou na kandidátke SaS, voliči jej odovzdali 46 062 hlasov.

Dlhoročný starosta Spišského Hrhova a číslo 16 na kandidátke SaS Vladimír Ledecký získal 16 292 hlasov.

Otec s dcérou budú opäť v parlamente. Rozprávala sa s nimi Elena Danková.

V sídle Penty ohlasoval bombu, ženám posielal urážlivé maily. Raz ho už odsúdili

Marián nahlásil bombu v priestoroch spoločnosti Penta v Bratislave. Museli ich evakuovať a prehľadať. (zdroj: SME/Penta Investments)

KOŠICE. Najprv jeden z košických okresných a po ňom aj košický krajský súd ho pred rokmi uznali vinným a za tri prečiny mu vymerali podmienečný trest.

Nepoučil sa. Vlani v apríli sa košická polícia začala vtedy 39-ročným Mariánom P. a jeho konaním zaoberať opäť.

Podnikateľa z obce v okrese Michalovce obvinila najprv z prečinu šírenia poplašnej správy a po dvoch mesiacoch aj z prečinov nebezpečného vyhrážania a nebezpečného elektronického obťažovania.

Tentoraz sa však súdy týmito novými trestnými stíhaniami zaoberať nemuseli.

Okresná prokuratúra Košice II, ktorá vyšetrovanie dozorovala, v jeho priebehu rozhodla o inom postupe.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Hnevajú vás vraky zaberajúce miesta na parkoviskách? Nahláste ich, vyzýva mestská polícia

Nepojazdné autá zaberajú miesta na parkoviskách. (zdroj: Viktória Vanessa Plavčanová)

PREŠOV. S narastajúcim počtom áut na cestách a s postupným zavádzaním rezidentského parkovania v Prešove sa otvára aj otázka, čo s opustenými autami a vrakmi, ktoré často zaberajú parkovacie miesta.

V minulosti boli Prešovčania zvyknutí volať mestskej polícii, aby nahlásili opustené a často poškodené vozidlá, ktoré parkovali na sídliskách.

Pravidlá však boli jednoznačné - len vozidlá bez evidenčného čísla mohli byť odtiahnuté.

Problematikou vrakov v Prešove sa zaoberala Viktória Vanessa Plavčanová.

Do Košíc príde gitarista, ktorý spolupracoval s Bocellim či Pavarottim

Zoskupenie Ruggero Robin Trio, ktorého gitarista spolupracoval s takými zvučnými menami ako Andrea Bocelli, Zucchero, Luciano Pavarotti, Paul Young či B.B. King. (zdroj: FB/Ruggero Robin Trio)

KOŠICE. Bolo to vlani, keď obľúbený Medzinárodný jazzový festival vstúpil do 27. ročníka.

Aj tento rok, a bude to už onedlho, sa môžu košickí fanúšikovia kvalitnej muziky tešiť na ďalší ročník obľúbeného hudobného podujatia.

Od 3. do 5. októbra si v priestoroch GeS Klubu a Gesto cafe&brunch na Ulici L. Novomeského vypočujú bohatú nádielku jazzových koncertov.

Pozvánku na zaujímavé podujatie pripravila Katarína Gécziová.

Voľby 2023 na východe - Košice a Košický kraj

Ako dopadli voľby v Košickom kraji? (výsledky volieb 2023)

Ako volil Košický kraj: Smer a Hlas získali dvojnásobok toho, čo ako jedna strana v roku 2020

Voľby v okrsku na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach. (zdroj: TASR)

KOŠICKÝ KRAJ. Tak ako vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského vyhrala parlamentné voľby aj v Košickom kraji strana Smer. Získala v ňom 21,1 percenta hlasov voličov, čo je o necelé 2 percentuálne body menej, ako bol jej celoslovenský výsledok 22,94 percenta.

Oproti roku 2020 si na juhu východného Slovenska polepšila strana trojnásobného expremiéra Roberta Fica zhruba o 3,5 percentuálneho bodu (17,54 percenta), pričom teraz sa uchádzala o priazeň voličov už bez odídencov do Hlasu na čele s expremiérom Petrom Pellegrinim.

Analýze sa venoval Peter Jabrik.

Ako dopadli voľby v Košiciach? Dominovali progresívci, Smer a Hlas si spolu polepšili

V Košiciach volili aj účastníci maratónu. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Voliči v meste Košice odovzdali v sobotňajších parlamentných voľbách najviac hlasov Progresívnemu Slovensku (PS).

Keby košický výsledok 23,92 percenta hlasov zopakovalo PS aj na celoslovenskej úrovni, stalo by sa víťazom volieb, lenže tam sa zastavilo na méte len 17,96 percenta.

V metropole východu teraz dramaticky vylepšilo svoj zisk z roku 2020, ktorý predstavoval iba 8,64 percenta a štvrté miesto.

O masívnych prepadoch i veľkom návrate píše Peter Jabrik.

Dubéci: Urobíme všetko, aby Ficovi negratuloval k vláde Orbán. Do parlamentu ide aj Žiga

Dubéci (v žltom) vymení šéfovanie Tabačky za poslanecký mandát. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Šiesti Košičania, z toho jedna žena, po parlamentných voľbách zasadnú do poslaneckých lavíc.

Za Progresívne Slovensko (PS) to sú Martin Dubéci (6 647 preferenčných hlasov) a Zuzana Mesterová (10 200).

Za Hlas idú do parlamentu Richard Raši (141 170 hlasov) s obvineným Petrom Žigom (5 685), Radomír Šalitroš (1 407) a Igor Šimko (4 152).

V prípade, ak by sa víťaznej strane podarilo zostaviť vládu, do parlamentu by sa ako náhradník dostal aj poslanec mestského zastupiteľstva za Smer Andrej Sitkár.

Nový parlament bude mať dokopy osem poslancov z Košického kraja. Okrem spomínaných Košičanov sa prekrúžkovali aj Viliam Zahorčák za Smer z Michaloviec (8 246 hlasov) a Róbert Puci za Hlas (3 236 hlasov) z Trebišova.

Reakcie prekrúžkovaných poslancov si prečítate v článku Eleny Dankovej a Jany Ogurčákovej.

Voľby 2023 na východe - Prešov a Prešovský kraj

Ako dopadli voľby v Prešovskom kraji? (výsledky volieb 2023)

Ako volil Prešovský kraj: Smer valcoval, Progresívne Slovensko až piate, Saska pohorela

Volička v Ladomirovej. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Progresívnemu Slovensku, ktoré skončilo celkovo druhé v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách, sa v Prešovskom kraji nedarilo.

Skončilo až piate, výrazne zvíťazil Smer s vyše 22 percentami.

Darilo sa aj Hlasu, pohorela Saska.

Ako volil Prešovský kraj analyzoval Michal Frank.

Ako dopadli voľby v Prešove? Vyhrali progresívci, strany primátorov skončili pod čiarou

Parlamentné voľby 2023. (zdroj: Martin Pavelek)

PREŠOV. V meste Prešov sa stalo víťazom sobotňajších parlamentných volieb Progresívne Slovensko. Získalo 8 431 hlasov, čo je 19,59 percenta.

Druhý Smer volilo 7 837 Prešovčanov, čo je 18,21 percenta hlasov.

Tretí bol Hlas so ziskom 6 530 hlasov (15,17 percenta).

S menším odstupom skončilo ako štvrté Kresťanskodemokratické hnutie, ktorému dalo v meste Prešov hlas 5 641 ľudí, čo je vyše trinásť percent.

Koalíciu OĽaNO - Kresťanská únia - Za ľudí volilo 3 693 voličov (8,58 percenta).

Prešovčania by do Národnej rady SR poslali aj stranu Sloboda a Solidarita (2 872 hlasov, 6,67 percenta) a Slovenskú národnú stranu (2 334 hlasov, 5,42 percenta).

Ako volil Prešov priblížil Michal Frank.

Matovičovci zbierali rómske hlasy, ukazujú to krúžky. Kto sa presadil z Prešovského kraja?

Milan Majerský a Andrea Turčanová zasadnú spolu v Národnej rade SR. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Devätnásť poslancov bude mať v 150-člennom parlamente Prešovský kraj, ktorý je najväčší na Slovensku. Najviac ich bude zo Smeru a z KDH.

Svoj mandát obhájili aj rodinní príslušníci (otec a syn, otec a dcéra), ktorí zmenili politické tričko.

Prednostné hlasy ukázali, že koalícia okolo OĽaNO získala výrazný počet rómskych hlasov.

V Národnej rade po dlhých rokoch končí jeden zo zakladateľov tohto hnutia, ktorý sa doposiaľ po boku Igora Matoviča do parlamentu vždy prekrúžkoval.

Kto z Prešovského kraja zasadne v parlamente? Zoznam skompletizoval Michal Frank.

V jednom okrsku v Prešove nemohli sčítať hlasy. Problém spôsobila členka komisie

V jednej z okrskových komisií na ZŠ Kúpeľná riešili vážny problém. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Definitívne výsledky parlamentných volieb mali meškanie.

Dôvodom bol incident, ku ktorému došlo v jednom z volebných okrskov v Prešove. Konkrétne na Základnej škole Kúpeľná, kde boli okrsky č. 33 a 34.

Kvôli nemu navyše nie je v definitívnych výsledkoch 100 percent sčítaných zápisníc.

Počas volebnej noci na miesto prišla polícia.

Viac píše Michal Frank.

Predbehli ich aj Piráti. Zlyhali tí, ktorí sa so mnou nechceli dohodnúť, vyhlásil Dzurinda

Nejasal som, ale nie som šokovaný, okomentoval Dzurinda vlastný volebný neúspech. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Hlavu hore, vraví MIKULÁŠ DZURINDA kolegom krátko po prvých neoficiálnych výsledkoch. Tie ukázali strane Modrí - Most-Híd 0,4 percenta.

Napokon dostali dzurindovci 7 935 hlasov, čiže 0,26 percenta. Je to menej ako v parlamentných voľbách získali Piráti, Komunistická strana Slovenska či ĽSNS.

Napriek volebnému fiasku hovorí bývalý dvojnásobný premiér o pokračovaní v spájaní stredopravicových síl. Z 0,5 percenta podľa neho nie je k hranici piatich percent až tak ďaleko.

Na otázky Jany Ogurčákovej odpovedal počas volebnej noci, keď exit polly hovorili o pravdepodobnom víťazstve Progresívneho Slovenska.

Kráľ Zemplína Mikuláš Vareha chcel byť premiérom a rozdávať milión štátnych kráv

Mikuláš Vareha (Princíp) bol odhodlaný stať sa premiérom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

MALÁ TŔŇA. Samozvaný kráľ Zemplína Mikuláš Vareha, ktorý je trojkou na kandidátke strany Princíp, volil v obci Mala Tŕňa v okrese Trebišov.

V minulosti si odpykal trest v sabinovskej väznici pre kauzu lykožrút, odkiaľ ho v decembri 2019 po deviatich rokoch podmienečne prepustili.

Išlo o 11-ročný trest za daňové podvody vo výške takmer 60 miliónov eur.

Opakovane tvrdil, že sedel nevinne. Potom sa rozhodol, že si založí politické hnutie Stabilita.

Keďže však došlo v strane k nezhodám a nestihli termín registrácie na ministerstve vnútra, rozhodol sa, že kandidovať bude za stranu Princíp.

Varehu v sobotu zastihol Kristián Sabo a Judita Čermáková v Malej Tŕni pri volebnej miestnosti.

V Ladomirovej minule valcoval Smer. Riešia kauzu cintorín, pravda vraj vyjde najavo

Zľava Aneta Morozová, Michaela Vancová, Anna Kotuličová. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

LADOMIROVÁ. Kúsok od poľských hraníc, v okrese Svidník na severovýchode Slovenska, leží Ladomirová.

Inak nenápadná dedina vzbudila pred rokom pozornosť médií pri kauze vojenský cintorín, ktorá mala medzinárodný rozmer.

To, že ide o hoax, potvrdila aj polícia. Podľa nej išlo o „štandardnú dezinformačnú kampaň“ zo strany Ruskej federácie.

Okres Svidník patrí dlhodobo medzi bašty Smeru, Ladomirovú nevynímajúc.

Reportáž z volebnej miestnosti priniesol Michal Frank.

