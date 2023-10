Metropola východu je baštou pravice, je však len ostrovom v červenom mori, vraví politológ

Nevolili SNS, ale hviezdy dezinfoscény.

S politológom MICHALOM CIRNEROM sme sa pozreli na výsledky parlamentných volieb v Košickom a Prešovskom kraji.

V rozhovore sa dočítate: Či a aké prekvapenia priniesli voľby na východe,

či je volič tradične konzervatívny a ľavicový,

prečo sa nepresadili „bratislavské“ strany,

koho podporovali Rómovia,

prečo dali voliči hlasy Republike,

čo môžu pre východ urobiť politici z východu.

Sú pre vás výsledky volieb na východe Slovenska prekvapením?

Samozrejme, do istej miery sú tu prekvapenia, pretože výsledky volieb nekopírujú nielen exit polly, ale ani prieskumy verejnej mienky relevantných agentúr pred voľbami. Bolo zrejmé, že veľmi veľa strán je v pásme ohrozenia, takže sme nevedeli, aké politické strany prekonajú päťpercentnú hranicu, teda volebné kvórum. Z toho vyplývajú výsledky aj pre oba kraje na východe.

Michal Cirner. (zdroj: archív)

Neprekvapil ma napríklad dobrý výsledok KDH v Prešovskom kraji. KDH bolo v tomto kraji a na Orave vždy tradične silné, posilnilo sa aj v iných regiónoch, a dostalo sa do parlamentu.

Rovnako je typické, že maďarská politická strana Aliancia mala v Košickom kraji lepší výsledok ako celonárodný, podporili ju južné okresy so značnou mierou obyvateľov maďarskej národnosti.

V Košickom kraji bola strana Smer vždy silná. V roku 2020 bola po voľbách politická mapa prekreslená, Smer ustúpil z pozícií a výsledky vyšli v prospech OĽaNO Igora Matoviča. Teraz ako keby sa Smer vracal na svoje pôvodné pozície v Košickom kraji, na Zemplíne, tam, kde bol tradične silný. Smer tradične vyhrával aj na severovýchode Slovenska.

Okrem Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc a niekoľkých okresov, všade zvíťazil Smer. Je to návrat k pozíciám navyše umocnený tým, že odídenci zo strany Smer, ktorí kandidovali za Hlas pod vedením Petra Pellegriniho, získali v oboch krajoch druhú pozíciu. Znamená to, že veľmi veľa voličov sa ako keby hodnotovo a mentálne vrátilo do čias volieb v rokoch 2012, 2016 a podobne.

Je to teda krok späť?

Nie, nemôžeme ani povedať, že je to regres, je to návrat stratených pozícií pre Smer.

Je to aj úspech novej politickej strany Hlas, ktorá kandidovala po prvýkrát v parlamentných voľbách, aj keď ide väčšinou o odídencov zo Smeru. Máme tu novú politickú silu, ktorá sa v oboch krajoch umiestnila na dobrých pozíciách.

Potom je tu Progresívne Slovensko (PS), ktoré si výrazne polepšilo. Ukázalo sa to napríklad v Košiciach, v kraji získalo tretie miesto (14,7 percenta- pozn. red.).

V Košiciach skončilo Progresívne Slovensko na prvom mieste. Platí, že čím väčšie mesto, tým má viac voličov?

Zvykne sa hovoriť, že Košice a Bratislava sú baštami pravice a občiansko-demokratických strán, predtým tu bolo tradične silné SDKÚ, teraz podporili PS. Sú to však len ostrovy v červenom mori.

V Prešovskom kraji vyhral Smer v jedenástich okresoch z trinástich, v Košickom kraji v šiestich z jedenástich.

Najvyšší percentuálny zisk zaznamenal v okrese Snina (36,54 percenta) a v okrese Sobrance (35,28 %). Ide o prihraničné najmenej rozvinuté okresy. Chýbajú v nich pracovné príležitosti, infraštruktúra. Vlády Smeru im v tomto nepomohli...

Vyplýva to z toho, že žijú na periférii a možno skôr uveria sľubom, ale je to možno aj mentalitou a spôsobom myslenia. V periférnych regiónoch, na severovýchode, na Zemplíne od deväťdesiatych rokov vždy víťazilo najprv HZDS, potom Smer a veľmi dobrú pozíciu mala KSS. Toto všetko sa potom prelialo k Smeru.

