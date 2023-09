Oproti bola na návšteve Jill Bidenová z Bieleho domu. Dnes by ju vítala limetkovo zelená

Na fasáde by prijal ženu v kroji.

Krikľavá fasáda narazila na kritiku. Neprehnal som to, tvrdí majiteľ obchodného domu

Je zelená krikľavá alebo na pohľad príjemná? (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE, PREŠOV. V priebehu leta zmenil Obchodný dom Beta na košickom Severe svoj výzor. Zo zašednutej olupujúcej sa farby sa stala výrazná limetkovo zelená.

„Kam to až necháme dospieť? Takto u nás vyzerá verejný priestor s otrasnými krikľavými farbami? Útvar hlavného architekta to nereguluje?“ pýta sa rozhorčený čitateľ Peter.

„V Základnej škole Tomášikova, ktorá je oproti, bola nedávno manželka prezidenta USA Jill Bidenová. Takto sa chceme prezentovať?“

Ona síce navštívila túto školu vlani v máji, teda ešte pred zmenou farby na fasáde, ale trápi ho, ako by sme mohli vyzerať v očiach iných zahraničných hostí.

Po stopách farebnej zmeny objektu sa vydala Elena Danková.

Poľka žije na Slovensku: Známi ma nechápu, pre nich ste zaostalá krajina

Spisovateľka Weronika Gogola prežila niekoľko rokov v Prešove. (zdroj: Katarzyna Pietruska)

Poľská spisovateľka Weronika Gogola už niekoľko rokov žije na Slovensku. Jej sympatie ku krajine vzplanuli v Prešove. Pochopenie u svojich poľských známych či rodine k tomu, že sa presťahovala do našej krajiny, však doteraz nenašla.

Najčastejšie komentáre od jej poľských známych, prečo by na Slovensku žiť nemala, sú, že je to zaostalá krajina a je tu veľa Rómov. „To sú hneď prvé výhrady. A tiež, že je to tu azbestové. Viem, že to znie drsno, ale takto to hovoria.“

Gogola má však Slovensko rada a hovorí, že takéto výhrady si berie až osobne. Krajinu opustiť nechce. Porozprávala sa s ňou Lenka Haniková.





Košické divadlo dostal do rúk súkromník a od mesta žiadal mesačne 150-tisíc

Národné divadlo v Košiciach. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Opäť ponúkame návrat do košickej histórie. O sto rokov späť vás zavedie Lukáš Ondrejšík.

Voľby na východe: Polícia preverovala dodávku, Dzurinda pred maratónom odvolil (minúta)

Dodávka v Košiciach, ktorá podľa polície nič neporušuje. (zdroj: Korzár)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V sobotu sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V ére samostatného Slovenska ide o deviate parlamentné voľby a zároveň sú to u nás 11. parlamentné voľby od Nežnej revolúcie 1989.

Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00. Redaktori Korzára vyrazili do viacerých miest a obcí východného Slovenska mapovať aktuálne volebné dianie, ktoré vám počas celého dňa ponúkame minútu po minúte.

Minútu skladal Jaroslav Vrábeľ.



Ako sa Polaček, Schuster a Trnka rozhodovali, koho voliť?

Primátor Košíc Jaroslav Polaček s mamou a synom. (zdroj: Elena Danková)

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) volil už o deviatej ráno na ZŠ Hroncova v Košiciach, pretože sa ponáhľal na rehabilitáciu po zranení a operácii nohy do prekrytého bazéna kúpaliska Červená hviezda.

Volil spolu s mamou Martou a spoločnosť mu robil aj syn Timon, ktorý otcovi pomáhal s barlami. Voľby v ňom vzbudili aj nostalgiu, keďže volil v škole a triede, do ktorej kedysi sám chodil.

Ako volil košický primátor, exprezident Rudolf Schuster či košická župan Rastislav Trnka (nezávislý), mapovala Elena Danková.

Mladý Prešovčan prišiel na voľby z Prahy: Nechcem sa hanbiť za to, že som Slovák

Prešovčan Samuel už dlhšie študuje v Prahe. (zdroj: Lenka Haniková)

PREŠOV. Prešovčan Samuel študuje v Prahe a na týchto voľbách zisťuje rozhodnutia voličov pred Spojenou školou Ľudmily Podjavorinskej v Prešove na sídlisku Sekčov v exit polle (odhad výsledkov po uzatvorení volebných miestností - pozn. red.).

Pri odchode sa voličov pýta napríklad to, koho volili, prečo alebo kedy sa rozhodli pre svoju voľbu. Súčasťou prieskumu je aj niekoľko demografických otázok.

„Priebežne to posielam na centrálu, pričom výsledky môžu byť zverejnené až po ukončení moratória.“

Oslovila ho Lenka Haniková.

Bojím sa, že mladí odídu a čo tu bude, vraví Popradčanka

Popradčanka Silvia Kubaňová prišla voliť, aj keď sa necítila najlepšie. (zdroj: Lenka Haniková)

POPRAD, LEVOČA. V Poprade na Základnej škole na ulici Francisciho 21 volilo v sobotu doobeda pomerne veľa ľudí s hlasovacími preukazmi.

„V porovnaní s minulými voľbami je ich viac. Sú v okolí na wellness pobytoch, chodia aj turisti,“ vysvetlila predsedníčka volebnej komisie Katarína Becková.

O voľby bol záujem, v sobotu doobeda sa už tvoril pred volebnou miestnosťou menší rad.

Do volebných miestností v Poprade a v Levoči nazrela Lenka Haniková.

My už voľajako dožijeme, hovorí dôchodca z Nižného Hrabovca

Ján Štefanko (67) je skeptický. (zdroj: Jana Otriová)

NIŽNÝ HRABOVEC. „Preto som prišiel voliť predpoludním,“ odpovedá Miroslav (30) z Nižného Hrabovca vo Vranovskom okrese na otázku, prečo si voľby nenechal na večer, keď je vonku ideálne slnečné počasie na domáce práce.

„Chcel som sa im vyhnúť, nechce sa mi robiť,“ dodáva žartom.

Presne opačnú taktiku zvolil Ján Štefanko (67). Pracuje na dvore, ktorý stráži jeho impozantný pes Hektor.

Aký bol v Nižnom Hrabovci záujem o voľby, zisťovala Jana Otriová.

Obaja boli opití, za volantom sa vystriedali. Prvý pôjde pracovať, druhý má podmienku

S týmto autom narazili do iného a pokračovali v jazde. (zdroj: KR PZ PO)

VRANOV NAD TOPĽOU. Na ceste medzi obcou Kamenná Poruba a obcou Dávidov v okrese Vranov nad Topľou polícia v nedeľu zastavila a kontrolovala posádku vozidla značky Daewoo.

Mala poznatky o tom, že pár minút pred tým narazilo do iného auta.

Keďže vodič aj spolujazdec nafúkali nad jedno promile, skončili v policajnej cele.

V utorok ich policajti predviedli na vranovský okresný súd.

Ako dopadli, to sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Bežci košického maratónu volia v Kulturparku vo veľkom počte. Zriadenie okrsku pre nich si pochvaľujú.

Pri zjazde zo Sliezskeho domu narazil cyklista do auta. Skončil v nemocnici. Nehodu vyšetruje polícia.

V Ondavke v okrese Bardejov volili v rodinnom dome, predseda komisie navaril guláš. O budovu úradu prišli v exekúcii.

Vážna nehoda na východe Slovenska. Zrazili sa tri autá, zranených je päť ľudí. Zasahujú hasiči, polícia aj zdravotníci.

V Prešove volia aj v novej volebnej miestnosti, niektorých voličov to zmiatlo. Súd vydal päť zákazov voliť.

Turistický chodník cez Prielom vo Vysokých Tatrách opäť otvorili pre verejnosť. Odstránili skaly, pridali ďalšie reťaze.

Drienove rozhodujú v referende o výstavbe spaľovne komunálneho odpadu. Ľudia sa obávajú jej negatívneho vplyvu.

Vo Vyšných Hágoch volia v triede v najvyššie položenej škole na Slovensku. Za voličmi šli aj do liečebného ústavu.

V najvyššie položenej volebnej miestnosti na Štrbskom Plese volia najmä turisti. Spojili sme príjemné s užitočný, vravia.

