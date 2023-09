Parlamentné voľby 2023: Korzár mapuje dianie na východe (minúta po minúte)

O osude krajiny rozhodujú aj regióny.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V sobotu sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V ére samostatného Slovenska ide o deviate parlamentné voľby a zároveň sú to u nás 11. parlamentné voľby od Nežnej revolúcie 1989.

Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00. Redaktori Korzára vyrazili do viacerých miest a obcí východného Slovenska mapovať aktuálne volebné dianie, ktoré vám počas celého dňa ponúkame minútu po minúte.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dôležité informácie

Sledujte s nami naživo priebeh a výsledky volieb 2023 na východe

8:10 - V Košiciach a okrese Košice-okolie sa voľby začali bez problémov.

"Neevidujeme žiaden podnet, aby bolo hlasovanie oddialené, všetky okrsky boli otvorené včas," uviedla za Okresnú volebnú komisiu (OKV) Košice Denisa Vargová Lukáčová. V územnom obvode mesta Košice je zriadených 193 volebných okrskov.

Všetkých 149 volebných miestností otvorili o 7:00 aj v okrese Košice-okolie. "Zatiaľ nemáme žiadne informácie o komplikáciách. Všetko prebieha podľa zákona a v poriadku je to aj časovo," povedala šéfka komisie za okolie Košíc Oľga Ballaschová.

7:55 - Zo septembrových meraní agentúr vyplýva, že účasť dnes môže byť vysoká.

Podľa posledného prieskumu AKO by šlo k urnám 66,7 percenta voličov. Znamenalo by to najvyššiu účasť v našich parlamentných voľbách za posledných 21 rokov.

7:35 - Ministerstvo vnútra nemá avizované žiadne problémy, ktoré by bránili otvoreniu volebných miestností, uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová. Štátna volebná komisia zasadne o 9:00.

Prvoradou úlohou komisie je zabezpečiť plynulý a nerušený priebeh volieb. "Bude sa zaoberať aj podnetmi, ktoré prišli ako podozrenia z porušenia volebného moratória," dodala Chmelová.

7:25 - Na východnom Slovensku má byť dnes prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 14 až 10 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov. Dobré počasie na voľby.

Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia do 9:00 pre celý Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves a ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

7:00 - Otvorilo sa 5 996 volebných miestností. Kandiduje 25 politických subjektov. Podľa odhadu Štatistického úradu SR dnes môže voliť viac ako 4,3 milióna osôb.

Pre približne 53 300 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť hlasovať. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale prvýkrát budú voliť poslancov parlamentu - bude ich 184 800. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo takmer 73-tisíc Slovákov, odvolilo ich nakoniec 58 779.

Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Prvé z menších obcí môžeme očakávať približne o pol jedenástej večer. Prvé okrsky z väčších miest sa v priebežných výsledkoch zvyknú objaviť pred polnocou. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/WBLP6okU.html

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár

Odovzdanie kandidátok Začiatok volebného moratória Otvorenie volebných miestností Vyhlásenie oficiálnych výsledkov