Skôr sa dostaneme do hrobu, ako na druhú stranu cesty, šomrú ľudia

Kraj rátal autá, polícia problém neeviduje.

Kolóny podľa hodiniek, žiadne priechody. Križovatka kritická pre U.S.Steel si pýta zmenu

Motoristi zo smeru od Hanisky vchádzajú do križovatky ako poslední. V čase striedanie smien v U.S. Steele sa tu tvoria kolóny. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

ČAŇA. Kolóny dlhé stovky metrov, či chodci prebehujúci pomedzi autá cez cestu. Takto vyzerá frekventovaná križovatka v centre Čane. V najväčšej obci okresu Košice - okolie, ktorá je vzdialená od krajského mesta zhruba 15 kilometrov, sa križujú komunikácie tretej triedy III/3416 a III/3343.

Kým prvá vedie do Košíc cez Valaliky a Geču, druhá tvorí súčasť trasy do hutníckeho kombinátu spoločnosti U.S. Steel. Tretia cesta, ktorá ústi do problémovej križovatky, vedie do susedného Gyňova.

Podľa obyvateľov Čane zápchy vznikajú výhradne v čase striedania smien v oceliarňach U.S. Steel. „Podľa toho by sa dali nastaviť aj hodinky,“ reagoval jeden z obyvateľov, ktorého sme stretli v centre obce.

„Problémom sú autá, ktoré smerujú do železiarní a späť. V križovatke prechádzajú na vedľajšiu cestu, čiže púšťajú všetkých od Košíc a Valalík. Ešte horšie sú na tom tí, ktorí sa vracajú z opačného smeru. Tí vstupujú do križovatky ako poslední. V U.S. Steele pritom pracuje množstvo ľudí z okolitých dedín, ale aj od Trebišova, ktorí tade prechádzajú. Je to obrovská spádová oblasť,“ povedal Čaňan, ktorý býva neďaleko hlavnej cesty.

Podľa jeho opisu kolóna sa áut zo smeru od železiarní zvykne natiahnuť aj na pol kilometra.

„Neďaleko je cintorín. Skôr sa dostanem do hrobu, ako na druhú stranu cesty,“ povedala rozčúlená dôchodkyňa.

Ako by sa dal problém vyriešiť, zisťoval Michal Lendel.

Zošit s výdavkami, odložený každý bloček. Ako žije slovenský dôchodca (rozhovor)

Mária a Artúr v klube dôchodcov na košickej Furči. (zdroj: Korzár/Elena Danková)

Život na dôchodku si mnohí pracujúci zromantizovane predstavujú ako celodenný oddych, odstrihávanie ruží v záhradke či čítanie obľúbených kníh.

Dvaja členovia Jednoty dôchodcov Slovenska pre Korzár porozprávali o tom, ako sa im žije v skutočnosti.

MÁRIA ŠTIAKOVÁ (66) a ARTÚR KOTTNER (84) sa zhodli na tom, že najdôležitejšie je nebyť sám a mať sa s kým porozprávať.

„Keď ste tesne pred dôchodkom, rátate koľko ešte treba vydržať – už len dva roky, už len rok a myslíte si, že všetko sa skončí. Je to práve naopak. Už nedostanete odmeny z práce ani stravné lístky, príjem máte oveľa nižší. A pribudnú choroby,“ tvrdia.

Zhovárala sa s nimi Elena Danková.

Prešovský štadión sa predraží, schválili 636-tisíc. Bianko šek, vraví poslanec

Budúci konateľ FTA Ján Harvan sa predstavil poslancom. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Navýšenie rozpočtu na výstavbu futbalového štadióna prešlo.

Vyžiadali si ho komplikácie, ktoré sa objavili po začiatku stavby Futbal Tatran Arény (FTA). Jej ukončenie je naplánované na záver roku 2024.

Peniaze navyše schvaľovalo v stredu prešovské mestské zastupiteľstvo.

Poslanci uvoľnili z vlastných zdrojov maximálne 636 306,30 eur bez DPH. Ide o tri percentá celkovej výšky za celý predmet zákazky.

Okrem toho zastupiteľstvo hlasovalo o zmene spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., ktorá má umožniť „rozviazanie rúk“ jej konateľovi.

Dianie v prešovskom mestskom parlamente sledoval Michal Frank.

Mladíka odsúdili za lúpež, teraz ho obvinili za vyhrážanie s nožom. Skončil za mrežami

Milan čaká na verdikt súdu. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Košická polícia začala začiatkom týždňa stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania.

Neskôr z tohto prečinu obvinila 18-ročného Milana G.

Po obvinení skončil mladík v policajnej cele.

Okresná prokuratúra odstúpila spis súdu aj s návrhom na väzobné stíhanie obvineného.

Sudca Mestského súd Košice o ňom rozhodoval v stredu.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Stará križovatka bola ako hlavolam. Vodiči si vydýchli, už otvorili nový kruhový objazd

Ako prvý prešiel novým kruháčom kamión. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

STRÁŽSKE. Pätnásť minút pred jedenástou vo štvrtok, v posledný augustový deň, prešiel kruhovým objazdom v Strážskom prvý kamión a za ním osobné autá.

Vodiči si vydýchli, skončili sa trojmesačné obchádzky, dlho očakávaný kruháč odovzdali do užívania.

Ešte prv, ako o desiatej slávnostne prestrihli pásku, bolo celé Strážske na kolesách. A na nohách. Samospráva zorganizovala jedinečné, prvé a zrejme posledné preteky Stražčanský kruháč.

Deti rôzneho veku súťažili v jeho prejazde na kolieskových korčuliach, na kolobežkách, bicykloch a odvážne mamičky ho doslova preleteli so svojimi ratolesťami v kočíkoch.

Potom už spustili riadnu premávku a bola pri tom aj Jana Otriová.

Vlak sa v Prešove zrazil s nákladiakom. Podobné nehody sa tam stali aj v minulosti

Zrážka vlaku s nákladným autom v Prešove. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Pre nehodu museli vo štvrtok od 12. hodiny 20. minúty prerušiť vlakovú dopravu v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov.

Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko na svojom webe.

Ako uviedla, dôvodom bol stret osobného vlaku s cestným motorovým vozidlom.

O tom, čo sa stalo, píše Michal Frank.

