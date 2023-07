Málo toaliet, sprchovanie sa bez závesu. Monitorujú oddelenia naprieč Slovenskom

Niekde chýbajú súhlasy s liečbou.

Tehotnú tínedžerku dopichal dýkou, potom to ľutoval. Za dva životy dostal 21 rokov

Erika odvádza justičná stráž zo súdu späť do väzby. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, KROMPACHY. V jednom z domov v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves prišla vlani v novembri o život 17-ročná Marcela P.

Už krátko po čine bolo zrejmé, že zomrela násilným spôsobom.

Polícia na základe tvrdení svedkov zadržala 19-ročného druha nebohej.

Erik D. bol ešte v ten deň obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Košický okresný súd ho vzal do väzby, v ktorej strávil celé vyšetrovanie.

V stredu ho justičná stráž priviedla na Mestský súd Košice, kde si vypočul rozsudok.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Elektrošoky a sieťové postele. Niektoré psychiatrie sú horšie ako väzenie (rozhovor)

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. (zdroj: archív)

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nedávno vykonal monitoring dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím v ďalších psychiatrických zariadeniach na východnom Slovensku. Monitoringy psychiatrických zariadení robí úrad už od roku 2019.

Komisárka Zuzana Stavrovská hovorí, že tieto zariadenia sú úplne na konci záujmu, pokiaľ ide o financovanie ich materiálneho vybavenia. Pacienti napríklad nemajú dobrý prístup k hygiene, toaliet na daný počet pacientov je málo.

„Používanie spŕch je časovo obmedzené, ráno dve hodiny a večer dve hodiny. V jednom z psychiatrických zariadení sme napríklad zistili, že pri hygiene ani nie je dostatočne zabezpečená ochrana intimity,“ opisuje Stavrovská zistenia z minulých monitoringov.

Lenka Haniková s ňou hovorila aj o používaní obmedzovacích prostriedkov v nemocnici pri psychiatrických pacientoch, ale aj deťoch.

Pri nehode usmrtil kamaráta, do väzenia ísť nechcel. Odvolal sa, dostal podmienku

Vo vozidle zahynul 15-ročný spolujazdec. Ďalší účastníci nehody sa zranili. (zdroj: KR PZ PO)

KRIVANY, PREŠOV. Na ceste od obce Krivany na Lipany v Sabinovskom okrese sa vlani v apríli stala tragická dopravná nehoda. Zrazili sa dve vozidlá, Opel a dodávka.

Vodič osobného motorového vozidla bol pre smrť svojho 15-ročného spolujazdca a kamaráta obvinený z dvoch prečinov.

Okresný súd Prešov mu vymeral trest, no definitívny vyriekol tento týždeň až prešovský krajský súd.

Viac informácií o prípade zisťoval Róbert Bejda.

Kilometer hadíc a jazierkový systém. Ako vyzerá záchrana národného parku pred požiarom

Dobrovoľní hasiči z Kamenice nad Cirochou mali na starosti čerpanie vody priamo z Cirochy. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

PREŠOVSKÝ KRAJ, KAMENICA NAD CIROCHOU, ZBOJ. Vytvorili takmer kilometer dlhé hadicové vedenie, aby mohli pomáhať pri hasení lesného požiaru v ťažko dostupnom teréne. Hasenie jazierkovým systémom ešte dolaďujú.

Dobrovoľných hasičov na Hornom Zemplíne už zásahy pri lesných požiaroch v minulosti preverili, preto musia ostať pripravení.

Profesionálni hasiči považujú ich pomoc za neoceniteľnú.

Hrozia aj v našich podmienkach nebezpečné lesné požiare vplyvom počasia ako na juhu Európy? Hasiči to nevylučujú, ale zhodne tvrdia, že najväčším nebezpečenstvom sú neopatrní, nedbanliví a nezodpovední ľudia.

O tom, ako vyzerá hasenie v nedostupnom teréne, sa s dobrovoľnými hasičmi rozprávala Jana Otriová.

Okružná križovatka je zatiaľ len na papieri. Ľuďom dochádza trpezlivosť

Vo Vranove blokovali ľudia vjazd do mesta. Chcú, aby štát urýchlil výstavbu okružných križovatiek. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

VRANOV NAD TOPĽOU. "Potrebujeme novú križovatku, postavte nám ju," odkázali Vranovčania štátu na štvrtkovom popoludňajšom proteste.

Na hodinu, od štrnástej do pätnástej, pomalým prechádzaním po priechode pre chodcov v prítomnosti polície blokovali hlavný ťah do mesta.

V pravidelných intervaloch však púšťali v oboch smeroch vodičov. Nie všetci sa s protestom za urýchlenie procesu komplexnej prestavby križovatky na kruhový objazd stotožnili.

Robíme to aj pre vás, napísali Vranovčania na transparenty.

Reportáž z protestnej akcie prináša Jana Otriová.

Košický primátor Polaček mal úraz, skončil v nemocnici, pracuje z vozíka

Primátor Jaroslav Polaček úraduje po stredajšom úraze z vozíka. (zdroj: Korzár/Elena Danková)

KOŠICE. Bol to len jeden zlý krok, ale odstaví ma od bežného života na niekoľko mesiacov.

Takto okomentoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) na sociálnej sieti, čo sa mu v stredu stalo.

"Dnes podvečer ma museli odviezť do nemocnice záchranári. Mám komplikovanú zlomeninu v oblasti päty. Stalo sa mi to pritom pri bežnom vykladaní bicyklov z auta, keďže sme sa so synom boli v minulých dňoch bicyklovať. Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil," opísal svoj úraz Polaček.

Vyzval všetkých, aby si dávali pozor, lebo aj jeden zlý krok môže dopadnúť takto nešťastne.

V priebehu štvrtka radnica informovala, že primátor napokon riadne pokračuje vo svojom pracovnom programe aj napriek fyzickému obmedzeniu tak, že ho kolegovia tlačia na vozíku.

Viac píše Jaroslav Vrábeľ a Elena Danková.

Podľa mesta sa ani nezačalo s prípravou kúpaliska na letnú sezónu. (zdroj: Vranov nad Topľou)

Vranov nad Topľou vypovedal zmluvu s prevádzkovateľom kúpaliska. Sezóna je v polovici, ešte nebolo otvorené

Vykradol byt na vyvýšenom prízemí, z karty vybral stovky eur. Páchateľ spáchal až tri prečiny

Z okrasnej rastliny je invázny druh. Z Tatier jej odstránili dve tony. Trvalo to len dva dni

Výskum odhalil, že v oblasti Jánoviec bol intenzívny život už pred 5-tisíc rokmi. Archeológovia odhalili tisíce nálezov

Voda v košickom jazere je vhodná na kúpanie, citliví ľudia a deti na vlastné riziko. Hygienici skúmali vzorky z troch miest

V Košiciach za 17 miliónov premenia plaváreň na národné olympijské centrum. Práce chcú stihnúť za rok a pol

Vladimír Dravecký starší (vľavo) so synom v exhibičnom zápase v Třinci. (zdroj: Vladimír Dravecký/ instagram)

Klan Draveckých: Starý otec doteraz nerozumie, prečo vnuk nie je útočník. Reprezentácia je u Vladimíra Draveckého priorita

Košičania cítia futbalovú horúčku, duel so Slovanom vypredali za deň. Nováčik najvyššej súťaže odohral v príprave sedem stretnutí, z toho štyri vyhral

