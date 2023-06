Starosta nechápe, čo zlé urobil s Rašim a Tomášom. Časť ľudí pohoršuje také správanie

Veď takto to tu funguje všade, bráni sa.

Medzi seniorov pozvali poslancov strany. Kortešačka za obecné peniaze, vraví obyvateľ. Politológ: Samospráva kampaňovať nemôže

Stretnutie so seniormi v obci Dvorianky. (zdroj: Dvorianky)

DVORIANKY. Prvú júnovú sobotu sa v obci Dvorianky v Trebišovskom okrese konalo stretnutie seniorov. Pripravila ho miestna samospráva na čele so starostom Gabrielom Čverčkom (Hlas).

Nechýbal krátky kultúrny program a pohostenie formou teplého jedla. S akciou sa obec pochválila aj na svojej stránke na sociálnej sieti.

„To všetko je chvályhodné, ale na stretnutí bol prítomný aj okresný šéf strany Hlas v Trebišove Jozef Tóth a účasť prisľúbili aj poslanci Národnej rady za stranu Hlas Richard Raši a Erik Tomáš,“ napísal do redakcie Korzára náš čitateľ Vladimír.

„Samozrejme, išlo o predvolebné stretnutie strany,“ skonštatoval s nevôľou, aj keď pripustil, že takto zrejme postupujú viacerí starostovia zvolení za politické strany. Nevie sa stotožniť ani s tým, že podobné akcie sú financované z obecných peňazí a strany ich "vy(zne)užívajú na kortešačky".

Starostu a Hlas konfrontovala Jana Otriová.

Kúpal sa s dcérou, vraj sa nevhodne dotýkali. Dvakrát ho odsúdili, nakoniec je nevinný. Vo vani medzi nimi mal byť ešte pitbull

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Päťdesiatnik Jaroslav zo Spiša sa kúpal spolu so svojou malou dcérou až do chvíle, keď ho zadržala polícia.

Vzápätí bol obvinený zo zločinu sexuálneho zneužívania a súd ho vzal do väzby, aby na slobode nepokračoval v trestnej činnosti.

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vyniesol dva odsudzujúce rozsudky, tým druhým poslal Jaroslava na tri roky za mreže.

Podal odvolanie, o ktorom košický krajský súd rozhodoval minulý týždeň.

Právoplatný verdikt opisuje Róbert Bejda.

Filmový expert: V Betliari maskovali elektrické vypínače, v Dóme sv. Alžbety káble. Kde u nás vznikali známe filmové scény?

V kaštieli Betliar nakrúcali seriál 1890. (zdroj: TV JOJ)

Ak chcú filmári nakrúcať Spidermana v Benátkach, musia to robiť skoro ráno či pred obedom. „Preto nemáte slnko priamo nad hlavou. Množstvo domácej tvorby sa musí spoliehať na čas, než prídu výletné lode plné turistov, a mimo sezóny. Inak by bolo komplikované nakrúcať a mať v záberoch ľudí, ktorí by sa videli v kine a žalovali by filmové štúdiá,“ vysvetľuje Tomáš Galierik, špecialista na filmový turizmus.

Preto všetci, aj tí, ktorých vidíme vo filme 2,5 sekundy chrbtom, majú podpísanú zmluvu ako komparz. Uzavrieť významné miesto pre filmovanie je veľmi drahé, no na miestach, akým je Tomášovský výhľad, sa to robí jednoduchšie.

Špecialista na filmový turizmus prišiel do Košíc, aby počas Art Filmu Festu prednášal o filmových miestach na Slovensku.

Zhovárala sa s ním Lenka Haniková.

Letné odmeny dostanú aj zamestnanci župy. Opozičný poslanec: Smrdí to voľbami. Pozreli sme sa i na prémie v mestách

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. (zdroj: Michal Frank)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zatiaľ čo zamestnanci košického magistrátu dostanú od primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) letné odmeny vo výške jedného platu, na čo majú nárok ešte podľa starej kolektívnej zmluvy, menšie mestá si takýto luxus dovoliť nemôžu.

Tvrdia, že pre rozhodnutia vlády sú ich rozpočty napäté a musia hospodáriť tak, aby v prvom rade prežili.

V Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji aj v mestách Prešov, Poprad, Rožňava, Humenné, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov a Bardejov sme sa pýtali, aké prémie nad rámec platu dostanú ich zamestnanci.

Prečítajte si, čo zistila Elena Danková.

