Filmový expert: Aj ten, koho vidíme vo filme 2,5 sekundy chrbtom, má podpísanú zmluvu

Turistov s fotoaparátmi nesmie byť vidno.

Ak chcú filmári nakrúcať Spidermana v Benátkach, musia to robiť skoro ráno či pred obedom.

„Preto nemáte slnko priamo nad hlavou. Množstvo domácej tvorby sa musí spoliehať na čas, než prídu výletné lode plné turistov, a mimo sezóny. Inak by bolo komplikované nakrúcať a mať v záberoch ľudí, ktorí by sa videli v kine a žalovali by filmové štúdiá,“ vysvetľuje TOMÁŠ GALIERIK, špecialista na filmový turizmus.

Preto všetci, aj tí, ktorých vidíme vo filme 2,5 sekundy chrbtom, majú podpísanú zmluvu ako komparz. Uzavrieť významné miesto pre filmovanie je veľmi drahé, no na miestach, akým je Tomášovský výhľad, sa to robí jednoduchšie.

„Stačí niekoľko informačných cedúľ pred chodníkmi, na stránkach či na sociálnej sieti, ktoré upozornia turistov, že miesto je úplne uzavreté v tých dňoch alebo hodinách. Sú produkcie, ktoré si pre uhly záberov žiadajú konštrukcie, koľajnice a viac techniky. Sú produkcie, ktoré majú za 30 minút natočené,“ opisuje. Niekedy preto na miesto púšťajú ľudí už v deň natáčania.

Špecialista na filmový turizmus prišiel do Košíc, aby počas Art Filmu Festu prednášal o filmových miestach na Slovensku.

Galierik v rozhovore opisuje: Ako prebiehajú filmové úpravy miest, na ktorých sa natáča

Či tieto lokality lákajú viac turistov aj na Slovensku

Kde sa vedia najviac pochváliť tým, že sa tam natáčali známe scény

Ako si tvorcovia filmov vyberajú lokality na natáčanie

Čo vieme ponúknuť zahraničným filmárom

Čo hovorí na vznik Krajskej filmovej kancelárie, za ktorou stojí košická župa

Venujete sa filmovému turizmu. V zahraničí tento koncept funguje veľmi dobre, ľudia vyhľadávajú miesta, kde sa natáčali ich obľúbené filmy. Idú napríklad po stopách miest série Hry o tróny, známe sú aj filmové štúdiá Warner Bros v Londýne, kde sú prehliadky obsadené na niekoľko mesiacov dopredu. Ktoré známe filmové miesta ste navštívili a najviac vás zaujali?

-Asi prvé z tých svetovo významných, ktoré som navštívil, boli filmové lokácie v Tunisku. Mimoriadne je Jordánsko, napriek zdanlivo chudobnej scéne sa na púšť Wadi Rum spoliehal nejeden film na Marse a v Petre samotnej vznikal Indiana Jones alebo jeden z dielov Transformerov. Samozrejme, veľkou udalosťou bolo pre mňa vidieť celý Manhattan a prejsť si ho, často len spamäti. Zážitok je však vidieť aj jednu z top atrakcií na celej Malte. Je ňou dedinka Pepka námorníka, Popeye Village, kde sa reálne nakrúcala filmová podoba z dielne Disney spred 40 rokov. Celú ju postavili kvôli nakrúcaniu a udržiavajú ako atrakciu dodnes.

Boli tie miesta také, ako ste očakávali? Splnili vaše predstavy z filmov?

Tomáš Galierik Vyštudoval kulturológiu a riadenie turizmu, pôsobil v známej cestovnej kancelárii a je autorom knižnej encyklopedickej série Filmové miesta (2021) a Filmové miesta 2 (2022).

- New York je napríklad mesto známe viac ako len z filmov. Ak si vizuálne pamätáte rôzne plagáty, videoklipy, scénky z filmov a aj obrázky z New Yorku, je občas dych vyrážajúce vidieť to všetko na vlastné oči.

Niečo sa zdá byť ešte veľkolepejšie a iné detaily celkom obyčajné. Spomenuté Tunisko som videl v roku 2007 a pôvodne som ani nečakal, čo všetko uvidím. Nevenoval som pozornosť programu, ktorý som v tom čase pracovne navštívil, takže keď sme zosadli z džípov pred niektorými miestami, doslova vyrazili dych.

Pýtam sa aj preto, lebo vo filmoch tie miesta vyzerajú často idylicky. Napríklad Tomášovský výhľad je vo filme Svetlonoc prázdny, bez ľudí, no za normálnych okolností to veľmi nie je realita a často je tam množstvo ľudí. Počujete niekedy výhrady, že tie miesta vyzerajú inak, ako boli vykreslené vo filmoch?

- Ak ide o miesta, ktoré tvoria alebo dotvárajú filmové kulisy, zväčša po filmovaní kulisy nezostávajú. Búrajú ich, keďže nemajú patričné povolenia ako stavby. Prírodné miesta tento iný dojem tvoria veľmi často. Pochopiteľne, ak Tomášovský výhľad vidíme vo filmoch Dračie srdce a Eragon alebo v novšej Perinbabe, nejaký turista s fotoaparátom v zábere by pôsobil zvláštne. Aj o tom je často filmová ilúzia a scéna.

Uzavrieť tento priestor pre potrebu filmu a jeho deja je veľmi drahé. V Jakubiskovom seriáli Teta napríklad v scénke, keď po železnici do mestečka privezú auto, v skutočnosti nevidieť mestečko. Ide o skanzen Vychylovka na Kysuciach, kde dojem stanice a mestečka tvorí len niekoľko kulís, na ktorých sa ani nedajú otvárať okná. Takých príkladov je naozaj veľa.

Tomášovský výhľad je využívaný vo filmových scénach pomerne často. Čím je toto miesto také charakteristické?

Tomášovský výhľad Lokalita v národnom parku Slovenský raj sa objavila vo viacerých filmových scénach.

Dokázala prilákať veľké filmové produkcie, akými boli aj Dračie srdce (1996), Dravci (1999), Eragon (2006), Marco Polo (2017) či Hanna (2019) z dielne Amazon Prime.

- Významné je tým, že poskytuje bez potrebných efektov a úprav človekom nepoznačený výhľad a pozadie. Stožiare, vykosené lúky, stavby alebo bilbordy, dúfajme, že žiadnemu šialencovi niečo také neprejde a miesto zostane čisté aj naďalej.

Takýto priestor viditeľný na scéne nám dáva do vedomia aj diváckeho podvedomia pocit, že sa film odohráva na neskrotenom kúsku divokej prírody. Žiadne zábradlie, cedule a pásky. Aj preto mohol Tomášovský výhľad pre unikátnu kamennú stenu tvoriť dojem americkej divočiny už v toľkých filmoch.

Tomášovský výhľad sa opakovane objavil vo filme Svetlonoc.

Ako to potom vyzerá, keď sa natáča napríklad na Tomášovskom výhľade, ktorý navštevuje mnoho turistov? Priestor sa počas natáčania uzavrie?

