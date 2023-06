Tromfli Čaputovú aj Hegera. Nadštandardný príjem vyžaduje nadštandardný výkon, tvrdia

Aké sú zárobky za šéfovanie na výške?

Denník Korzár vám prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rektori zarábajú aj viac ako prezidentka či ministri. Pozrite si rebríček ich platov

Rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. (zdroj: Róbert Klik)

SLOVENSKO. Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla vo svojom majetkovom priznaní za rok 2021 (v článku uvádzame posledné dostupné údaje) príjem 147 989 eur, iné nemala.

Je to menej, ako zarobili niektorí rektori vysokých škôl (VŠ) vo svojej hlavnej a bočných funkciách dokopy.

Ministerstvo školstva pritom pripomína, že zákon o VŠ maximálny ani minimálny limit na plat rektora neustanovuje.

Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) priznal za rok 2021 príjem 54 874 eur, bývalý premiér Eduard Heger (Demokrati) zase 65 832 eur, a to taktiež bez iných príjmov.

Najlepšie platovo ohodnotený rektor si pritom podľa našich prepočtov mesačne prilepší o vyše 16-tisíc eur.

Možnosť vyjadriť sa k svojím príjmom sme dali trom najlepšie zarábajúcim rektorom za minulý rok.

Téme sa venovala Elena Danková.

Analytička: Vysoká škola nie je eseročka rektora, musí sa zodpovedať verejnosti

Renáta Hall. (zdroj: TASR)

Rektori 20 verejných vysokých škôl majú povinnosť každoročne zverejniť svoje majetkové priznania, táto povinnosť sa nazýva Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

Nie všetci to však robia. Na základe žiadostí o sprístupnenie informácií sme zostavili rebríček 19 verejných vysokých škôl, ktorých rektori svoj príjem priznali.

Či ide o príjmy adekvátne výkonu a či má rektor vplyv na svoje odmeny, pre Korzár porozprávala Renáta Hall, analytička, ktorá sa 20 rokov venuje témam vysokého školstva a podieľala sa na príprave novely zákona o vysokých školách prijatej v marci 2022.

Otázky jej položila a odpovede zoradila Elena Danková.

Za licenciu pre Prešov zaplatili Martinu šesťmiestnu sumu. Akciovku zakladajú sponzori

Hokej v Prešove ostane aj v ďalšej sezóne.

PREŠOV. Po dvoch sezónach pri prešovskom hokeji definitívne skončil Róbert Ľupták.

Jeho firma R-Stav SK, ktorá mala licenciu na seniorské áčko, zvíťazila v máji vo verejnej obchodnej súťaži na kúpu klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš.

V tom čase sa pre Korzár vyjadril: „Zmení sa majiteľ a v Prešove bude hokej pokračovať.“

Spoločnosť HC 21 Prešov, s. r. o. (pôvodne HC 07 Detva, s. r. o.), ktorej bol stopercentným vlastníkom, mienil predať aj s licenciou.

Viac sa dočítate v článku Michala Franka.

V meste žije 6 000 Ukrajincov, stratili sa v systéme. Niektorí ani nevychádzajú z ubytovne

Katarína Bajziková koordinuje integračné aktivity v Košiciach. (zdroj: Archív)

Kým pred ruskou agresiou na Ukrajine prichádzali do Košíc desiatky utečencov, po vypuknutí konfliktu to boli tisícky. Na začiatku riešili ubytovanie a prácu, dnes sú ich potreby komplexnejšie. Problémom ostávajú chýbajúce dokumenty, ktoré si často pri náhlivom odchode nevzali so sebou.

Košiciam pribudli tisícky nových obyvateľov, ukrajinčinu počuť všade. Kým časť sa už intergrovala, niektorí to nedokážu. Pomocnú ruku im podáva aj občianske združenie Mareena. S manažérkou integračných aktivít v Košiciach Katarínou Bajzikovou sa Jana Ogurčáková rozprávala aj o tom, akým potrebám dnes utečenci čelia a či sme tolerantná spoločnosť.

Ďalšie správy

V okrese Prešov zrazila žena sedemročné dievča a zranila ho. Polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

Hra na schovávačku zlodejom nevyšla. Skrýšu za kopu kvádrov odhalil policajný pes. Vziať chceli stavebný materiál a náradie.

Vysoké Tatry majú málo obyvateľov, ale veľa turistov. Mohli by dostávať dotáciu od štátu. Návrh zákona posunuli do druhého čítania.

Mladík dostal šmyk, narazil do plynového potrubia a poškodil ho. Čelí obvineniu. Firme spôsobil škodu približne 500 eur.

Do Hutníckej kvapky krvi sa zapojilo 65 dobrovoľných darcov. Darovali vyše 29 litrov vzácnej tekutiny.



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .