Analytička: Vysoká škola nie je eseročka rektora, musí sa zodpovedať verejnosti

Nevie si predstaviť, ako stíhajú iné úväzky.

Rektori 20 verejných vysokých škôl majú povinnosť každoročne zverejniť svoje majetkové priznania, táto povinnosť sa nazýva Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

Nie všetci to však robia. Na základe žiadostí o sprístupnenie informácií sme zostavili rebríček 19 verejných vysokých škôl, ktorých rektori svoj príjem priznali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Či ide o príjmy adekvátne výkonu a či má rektor vplyv na svoje odmeny, pre Korzár porozprávala RENÁTA HALL, analytička, ktorá sa 20 rokov venuje témam vysokého školstva a podieľala sa na príprave novely zákona o vysokých školách prijatej v marci 2022.

V minulosti bola poradkyňou pre vysoké školy premiérky Ivety Radičovej (SDKÚ) a neskôr premiéra Eduarda Hegera (Demokrati). Vysvetlila, prečo by od niektorých rektorov očakávala, že v práci nechajú aj dušu a čo by zmenila na terajšom systéme odmeňovania rektorov.

V rozhovore sa dočítate: Či sú platy rektorov na slovenské pomery vysoké

Podľa akého kľúča sú stanovené platy rektorov

Za čo by mali dostávať rektori odmeny a za čo nie

Podľa čoho sa dá určiť kvalita vysokej školy

Či sa v najbližšom čase chystajú zmeny v tejto oblasti

Aký je váš prvý dojem z rebríčka platov rektorov? Prekvapilo vás, kam sa za posledné roky ich príjmy posunuli, alebo nie?

- V nejakej miere ma to aj prekvapilo. Niektoré príjmy sú naozaj veľmi vysoké. Neviem povedať, či sú tie príjmy iné za posledné roky, lebo som ich bližšie neskúmala. Ak sa to sčíta aj s inými príjmami okrem funkcie rektora, tak sú tie sumy fakt dosť vysoké. A niektorí rektori nepriznali iné príjmy, tak nevieme, aké ich majú.

Platy sa kvôli inflácii zvyšovali takmer všade, hlavne vo vedúcich funkciách...

- Verejná vysoká škola je verejná inštitúcia, platená do značnej miery z verejných zdrojov, takže verejnosť má nárok vedieť, aké majú príjmy. A pokiaľ by to bolo obhájené výkonom toho človeka, tak ja nemám problém s tým, aby mali vysoké platy. Len ide o to, za čo to je.

Keď sme v rokoch 2017 až 2019 robili výskum v iniciatíve To dá rozum, zaujímalo ma, ako sú tie platy a odmeny stanovované. Nehovorila som síce so všetkými rektormi, ale s tými, s ktorými som hovorila, tak povedali, že neboli určené jasné kritériá, na základe čoho im je určovaný plat. Výnimkou bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, kde mali jasné kritériá na plat rektora.

Teraz už odmeny musia byť podrobne zdôvodnené a naviazané na merateľné ukazovatele. Pri platoch to zatiaľ tak nie je. Pri návrhu vysokoškolskej novely som vychádzala z rakúskych skúseností, kde správna rada navrhuje a schvaľuje plat na základe jasných indikátorov.

Aj u nás správna rada navrhuje a schvaľuje platy a odmeny rektorov a tiež to musí mať niečím podložené. Rektori preto odpovedajú, že na svoj plat a odmeny nemajú dosah. Myslíte si, že rektor naozaj nemá žiadne slovo v tom, aký plat a odmenu dostane?

- Čo ja mám indície z nejakých správnych rád, tak neplatí, že rektori na to nemajú žiaden vplyv. Tak to bolo aj v minulosti. Formálne to navrhuje správna rada nezávisle od rektora, ale neformálne dohody sú niečo iné. Nechcem povedať, že všade. Ale niekde zrejme áno.

Členov správnej rady navrhuje akademický senát a minister školstva. Rektor nie.

- Oficiálne nie. Ale neoficiálne boli rektori nesmierne aktívni v tom, kto tam bude. Čiže návrhy senátov sú do značnej miery návrhy rektorov.

Navyše sú zasadnutia správnej rady, ak rokuje o plate a odmenách rektorov, neverejné. Ak to porovnáme so zasadnutiami miestnych zastupiteľstiev, ktoré rokujú o platoch a odmenách starostov, a sú vždy verejné, ide o paradox. Pritom rektor verejnej vysokej školy aj starosta sú verejnými štatutármi.

- To je zaujímavé. Pravidlá by mali byť nastavené rovnako.

Dá sa niečím vysvetliť, prečo sú traja najlepšie hodnotení rektori práve z Košíc? Boli košické univerzity aj v minulosti špecifické nadštandardným ohodnotením svojho vedenia?

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa