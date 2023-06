Majú peniaze i šibeničné termíny. Rezort im povedal: buď podpíšete, alebo nič nedostanete

Ak projekt nestihnú, musia všetko vrátiť.

Jeho nemocnica získala milióny: Chýba dynamika, Rázsochy boli nereálne od začiatku

Riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko. (zdroj: TASR)

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove uspela pri získaní peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Za 11,5 milióna eur s DPH zrealizuje prístavbu, rekonštrukciu viacerých oddelení a vytvorenie ambulancie.

Vyvolaná investícia zo strany nemocnice je na úrovni približne jedného milióna eur.

S riaditeľom nemocnice Mariánom Petkom, ktorý je prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, sa Jana Otriová zhovárala o príprave projektu, reálnosti jeho realizácie, ale aj o obavách a hroziacich rizikách.

Blízko centra Košíc stojí bývalá nemocnica. Poisťovňa sa zbavuje kultúrnej pamiatky

Všeobecná zdravotná poisťovňa vlastní v Košiciach národnú kultúrnu pamiatku v mestskej pamiatkovej zóne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, HUMENNÉ. Nehnuteľnosti v centre dvoch miest už nepotrebuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Rozhodla sa ich predať.

V Košiciach vlastní národnú kultúrnu pamiatku v mestskej pamiatkovej zóne. Tá je súčasťou radovej výstavby na Štúrovej ulici v Starom Meste. Odtiaľ je to do historického centra desať minúť pešo, autom do piatich minút.

Objekt so štyrmi krídlami má jedno podzemné, tri nadzemné podlažia a celkovú podlahovú plochu 1650 metrov štvorcových. Patria k nemu aj pozemky o výmere takmer 750 štvorákov.

Prečo budovy poisťovňa predáva a o aké nehnuteľnosti ide, chceli vedieť Jana Otriová a Katarína Gécziová. Fotogalériu prináša Judita Čermáková.

Filmy mal od detstva rád. Lasica už Košice nenavštívi, ale jeho prítomnosť bude silná

Milan Lasica počas Art Film Festu 2019. (zdroj: artfilmfest.sk/Ctibor Bachratý)

KOŠICE. Vždy usmiaty, ochotný odpovedať na rôzne otázky a zapózovať pred fotografmi. Úprimne sa tešil z každého stretnutia, podpisu alebo fotografie. Veľmi vďačný a skromný.

Takto si pamätajú priaznivci Art Film Festu na jeho dlhoročného prezidenta Milana Lasicu.

Umelec nevynechal ani jeden ročník filmového festivalu, ktorý Košice hostili od roku 2016.

Neprišiel akurát v roku 2020, kedy sa podujatie pre pandémiu nekonalo. A nepríde ani tento rok, pretože Slovensko o vzácnu osobnosť vlani prišlo.

Ako si organizátori Art Film Festu uctia zosnulého prezidenta festivalu Milana Lasicu, sa dočítate v článku Kataríny Gécziovej.

Mesto stavia podchod, ktorý bráni vo výhľade. Už sa tam stala nehoda

Ešte nie je hotový a už sa ľuďom podchod zdá byť nevhodne riešený. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Rekonštrukcia podchodu na Triede arm. gen. L. Svobodu – Adlerova na sídlisku Dargovských hrdinov stále pokračuje. S prácami rozpočtovanými na takmer 280-tisíc eur sa začalo v lete 2022, potom boli prerušené.

Mesto na začiatku výstavby sľubovalo, že všetko bude hotové najneskôr do konca minulého roka. Nestalo sa.

Následne deklarovalo, že konečným termínom výstavby bude záver apríla 2023. Ani ten však nebol dodržaný.

Nový podchod má už na oboch stranách cesty urobené opláštenie. To je však, podľa niektorých, nevhodne zvolené, keďže pri výjazde z Adlerovej ulice na Triedu arm. gen. L. Svobodu zabraňuje konštrukcia výhľadu vodičov odbočujúcich do oboch strán.

Či je to naozaj tak a ako plánuje problém i meškajúcu stavbu mesto riešiť, zisťoval Kristián Sabo. Podchod nafotila Judita Čermáková.

Rodičia škôlkárov majú v lete platiť viac. Rezort hovorí o diskriminácii

(zdroj: Ilustračné - archív)

PREŠOV. V letných mesiacoch si rodičia škôlkarov v Prešove musia siahnuť hlbšie do vrecka.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), podľa ktorého platí v júli a auguste iný režim poplatkov za školné a stravné ako počas zvyšku roka.

Ministerstvo školstva tvrdí, že je to v rozpore so zákonom.

Na tému výšky školného v prešovských škôlkach sa bližšie pozrel Michal Frank.

