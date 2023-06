Bývalá nemocnica v centre Košíc je na predaj. Pamiatka je nadbytočná

Poisťovňa sa zbavuje aj budovy v Humennom.

KOŠICE, HUMENNÉ. Nehnuteľnosti v centre dvoch miest už nepotrebuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Rozhodla sa ich predať.

V Košiciach vlastní národnú kultúrnu pamiatku v mestskej pamiatkovej zóne.

Tá je súčasťou radovej výstavby na Štúrovej ulici v Starom Meste.

Odtiaľ je to do historického centra desať minút pešo, autom do piatich minút.

Objekt so štyrmi krídlami má jedno podzemné, tri nadzemné podlažia a celkovú podlahovú plochu 1650 metrov štvorcových.

Patria k nemu aj pozemky o výmere takmer 750 štvorákov.

Budova z roku 1936 bola pôvodne bytovým domom a bývalou nemocnicou.

„Jedná sa o podpivničený radový objekt s podkrovím, pôvodne otvoreným vnútorným átriom, slúžiaci ako bytový dom a Nemocnica zubného lekárstva. Budova prešla viacnásobnou prestavbou, v rámci ktorej bolo prekryté vnútorné átrium a zobytnené podkrovie,“ opisuje nehnuteľnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa.

V popise dodáva, že je postavená vo funkcionalistickom štýle.

"Art deco"

O budove sa zmieňuje vo svojej knihe Košice: Pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach jej autor Ján Gašpar.

Píše, že nehnuteľnosť dala postaviť Irma Burgerová, vdova po Ľudovítovi Burgerovi.

Istý čas tam sídlila firma Dental Depot, ktorú vlastnil syn majiteľky Tibor Burger.

Spoločnosť sa zaoberala dodávkami technických zariadení a lekárskych nástrojov pre zubné ambulancie.

"Dom postavil menej známy košický staviteľ Rainer Kreutz podľa projektov architekta Ľudovíta Oelschlägera a do užívania ho odovzdal v marci 1929. Na fasáde domu sú typické znaky francúzskeho dekoratívneho múzea "art deco" z konca 20. storočia, ktoré Oelschläger uplatnil pri viacerých svojich projektoch," popisuje Gašpar.

Pokračuje, že štýl charakterizujú výklenky geometrických tvarov a na fasáde priamky zalomené v pravých uhloch.

"V roku 1937 bola majiteľkou nájomného domu už Františka Vaculínová. Po znárodnení dom zdevastovali cigáni a v roku 1972 mal byť asanovaný kvôli plánovanému parkovisku," doplnil Gašpar.

Neskôr nehnuteľnosť slúžila pre potreby energetikov, potom ju získala poisťovňa.

Ďalších 160 rokov

