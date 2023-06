Vodiči sú na úteku. Ak im nestihnú zvýšiť platy, možno už ani nebude mať kto štrajkovať

Ruské tanky odišli, rozviedky ostali.

Výpovede v dopravnom podniku pribúdajú, zrodil sa ďalší kompromis. Na ťahu sú poslanci

Odborári košického dopravného podniku štrajkovali 14. februára za zvýšenie platov. Stále ich nedosiahli. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Aktuálnu mimoriadne napätú situáciu v Dopravnom podniku mesta Košice v súvislosti so zvyšovaním platov a hrozbou opätovného ostrého štrajku sprevádzajú vyjadrenia, ktoré odporujú zverejneným návrhom riešenia spred pár mesiacov.

Peter Jabrik zisťoval, čo sa to vlastne v podniku udialo, prečo jeho vedenie súhlasilo s výraznejším navýšením miezd oproti pôvodnej dohode bez predchádzajúcej koordinácie s mestom a či reálne hrozí v najbližších dňoch pokračovanie prerušeného štrajku i odstavenie prakticky celej MHD v Košiciach.

Pohotovosti chcú rušiť, rodičia pocestujú aj desiatky kilometrov. Cynické, vraví primátor

(zdroj: ilustračné - Adobe Stock)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rezort zdravotníctva plánuje skrátiť fungovanie ambulantných pohotovostí pre deti a dorast do 20. hodiny. V súčasnosti sú v prevádzke do 22. hodiny.

Okrem toho sa má postupne v troch fázach redukovať sieť detských ambulantných pohotovostí z pôvodných 61 na 40 do konca roka 2024.

Dôvodom ich rušenia je najmä to, že pediatrov výrazne ubúda. Ročne prichádza do pediatrie na Slovensku len 40 až 50 nových lekárov.

Zmeny by sa mali dotknúť aj východného Slovenska. Lenka Haniková zisťovala, ako na to reagujú v mestách, odkiaľ budú musieť rodičia s chorými deťmi cestovať po večeroch do iných miest, vzdialených aj desiatky kilometrov.

Radnica by z centra aj odstránila symboly totality, no kosák a kladivo chráni zákon

Pamätník osloboditeľov v centre Prešova, aj s komunistickými symbolmi. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Kosák a kladivo „svietia“ už z diaľky na každého, kto navštívi centrum Prešova. Pamätník osloboditeľov, známy aj ako Pamätník Červenej armády, v Južnom parku na Hlavnej ulici je jednou z najväčších dominánt mesta.

Mnohí by radšej vo verejnom priestore videli niečo iné, než symboly totalitného režimu.

Petícia s vyše tisíc podpismi za jeho premiestnenie však naposledy úspešná nebola, poslanci o nej ani len nehlasovali.

Otázka, čo s pamätníkom, sa opäť dostáva na pretras.

„Podľa mňa je to škandál, že sme to nedokázali vyriešiť. To akoby ste v centre Berlína mali hákový kríž a argumentovali tým, že to bola súčasť ich histórie,“ povedal poslanec Marián Damankoš z klubu KDH Michalovi Frankovi, ktorý sa téme venuje.

Hudobník Martin Višňovský: Tanky odišli, rozviedky ostali, Česi to volajú rudá střecha

Martin Višňovský. (zdroj: Zuzana Balenčin)

PREŠOV. Tému preloženia pamätníka z centra Prešova na iné miesto otvoril minulý rok Martin Višňovský.

„Vieme si predstaviť, čo momentálne prežívajú Ukrajinci, keďže sme to v minulosti zažili ako Československo na vlastnej koži. Kam príde ruská armáda, odtiaľ sa desiatky rokov nepohne, dosadí si bábky do vlády a riadi ich mocensky z Moskvy...“ prihovoril sa Prešovčanom na námestí počas koncertu pre Ukrajinu.

Na podujatí sa neprezentoval ako hudobník z kapely Chiki liki tu-a, ale ako občiansky aktivista a iniciátor petície za premiestnenie pamätníka. Napokon sa ňou však mestský parlament nezaoberal.

Po komunálnych voľbách sa zloženie zastupiteľského zboru zmenilo. Michal Frank sa iniciátora petície opýtal, aké vidí šance, že by sa zmenil postoj nových samosprávnych zástupcov k premiestneniu pamätníka. A zhováral sa s ním aj o tom, prečo nemôžu byť z monumentu odstránené aspoň symboly komunistického režimu.

Zrekonštruovaný vodný mlyn v sobotu sprístupnili verejnosti. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

Starému vodnému mlynu opäť vdýchli život, niesla sa ním aj vôňa pečeného chleba. Obec si na rekonštrukciu vzala aj úver

Policajti naháňali unikajúceho vodiča, nechcel zastaviť. Vedeli, že má mať drogy. Našli u neho biely prášok

Cesty za 27 miliónov neopravia. Malo to ísť z eurofondov, správa ciest na to nemá. Vraví o veľkej záťaži na štátny rozpočet

Prešovská univerzita obnovila vo svojom areáli tri átriá a vytvorila terasu. Na práce išlo takmer 220-tisíc eur

Na kúpalisku už finišujú s prípravami na sezónu, pribudli aj novinky. V areáli sú tri bazény

Turista sa zranil v blízkosti Tomášovského výhľadu, bol tam blatistý terén. Záchranári ho previezli do nemocnice.

Šport

Najlepšiu východiskovú pozíciu má Stará Ľubovňa (v červenom). Medzev o čosi horšiu. (zdroj: FB MFK ADV St. Ľubovňa/S. Zálešová)

Boj o postup je na východe extrémne vyrovnaný. V hre sú až štyri tímy

