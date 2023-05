Lekár pochybil, porodila mŕtvu dcéru. Nemocnica nehovorí, či je stále zamestnancom

Veronika chcela spravodlivý trest.

Starosta vidí rekordne predražené osvetlenie, mesto ohováranie a odborníci neefektívnosť

Solárne verejné osvetlenie na Aničke, ktoré inštalovalo mesto. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, PREŠOV. Prečo by Magistrát mesta Košice kupoval LED svietidlo za 1 890 eur, ak sa dá kúpiť za rovných 6 600?

Takto obvinil nedávno na sociálnej sieti starosta mestskej časti Staré Mesto a mestský poslanec Igor Petrovčik vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (obaja nezávislí) z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.

Narážal na to, že mesto vysúťažilo zákazku na verejné osvetlenie promenádneho chodníka medzi Ťahanovským mostom a prameňom Gajdovka v rekreačnej lokalite Anička „za neuveriteľných 165-tisíc eur“. Mesto to financovalo z úveru.

Vedenie magistrátu kontrovalo, že vyjadrenia Petrovčika považuje za ohováranie a politikárčenie v snahe zaujať verejnosť polopravdami i lacným PR.

Jeden špičkový slovenský odborník odhadol pre Korzár maximálnu obvyklú cenu za jedno svietidlo na zhruba polovicu sumy, ktorú zaplatilo mesto.

Ďalší odborník zas nemal výhrady k cene, ale osvetlenie na Aničke takisto považuje za neefektívne z hľadiska ekonomiky, lebo nemá žiadnu šancu na návratnosť investície.

Téme príliš drahého verejného osvetlenia sa venoval Peter Jabrik.

Košičanke sa narodilo mŕtve dieťa. Pôrodník vinu popieral, potom postoj zmenil

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Na gynekologicko – pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici sa jeden z pôrodov skončil tragicky.

Mladá Košičanka priviedla v apríli 2016 na svet mŕtve bábätko.

Vyšetrovanie odhalilo, že svoje pracovné povinnosti nie celkom dôsledne dodržal pôrodník Kamil Hatiar (38).

Polícia ho obvinila a neskôr prokuratúra obžalovala z prečinu ublíženia na zdraví. Hrozili mu tri roky väzenia.

Lekár v prípravnom konaní vinu poprel a rovnaký postoj zo začiatku zaujal na Okresnom súde Košice II.

Neskôr však svoj názor zmenil, a tak sa prípad nedávno skončil inak, ako vynesením rozsudku.

Súd sledoval Róbert Bejda.

Trnka: Vlády Matoviča a Hegera zneužili štátnu moc, viac poviem, keď sa očistím (anketa)

Zľava hore: Primátor Prešova František Oľha, primátor Trebišova Marek Čižmár, primátor Bardejova Boris Hanuščak, predseda KSK Rastislav Trnka, primátor Košíc Jaroslav Polaček, primátor Humenného Milos Meričko a predseda PSK Milan Majerský. (zdroj: FB/František Oľha, FB/Marek Čižmár, VVS, FB/Rastislav Trnka, FB/Jaroslav Polaček, FB/Miloš Meričko, TASR)

Na Slovensku máme novú úradnícku vládu. Povedie ju Ľudovít Ódor, ešte donedávna viceguvernér Národnej banky Slovenska. Jeho tím bude riadiť štát až do vymenovania novej vlády po voľbách. Musí ešte získať dôveru parlamentu, no ak ju nedostane, neznamená to, že končí. Môže pokračovať, no s obmedzenými kompetenciami. Ministri hovoria, že dovedú krajinu k demokratickým voľbám.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) na tieto vyjadrenie na sociálnej sieti reagoval, že ho vyrušujú. „Potrebujeme vládu, ktorá bude schopná prijímať dôležité rozhodnutia,“ napísal. Samosprávy sú podľa neho po prijatí „Matovičovho balíčka” a ďalších vládnych škrtov na kolenách.

Oslovili sme primátorov vybraných miest na východnom Slovensku a tiež predsedov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Viacerí politici sa zhodujú, že samosprávy potrebujú od vlády podporu.

Anketu pripravila Lenka Haniková.

Mesto Prešov ukončilo spoluprácu s Ľuptákom. Vznikne nový klub

Zaplnená tribúna počas extraligového zápasu na zrekonštruovanom štadióne v Prešove. (zdroj: SITA)

PREŠOV. „Zmení sa majiteľ a v Prešove bude hokej pokračovať,“ naznačil pred niekoľkými dňami pre Korzár Róbert Ľupták.

Majiteľ klubu HC 21 Prešov sa takto vyjadril po tom, čo sa svoj hokejový biznis rozhodol presunúť na Liptov.

Jeho spoločnosť R-Stav SK, s. r. o., Detva zvíťazila vo verejnej obchodnej súťaži na kúpu mestského hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš.

Ľupták bude v budúcej sezóne robiť hokej v tomto meste.

Zároveň však zdôraznil, že „v Prešove bude hokej pokračovať na sto percent“.

A to dokonca možno aj na extraligovej úrovni.

Na budúcnosť prešovského hokeja sa pozrel Michal Frank.

Na košických hasičov spadol strom, dvaja sa zranili

Chceli pomôcť, spadol na nich strom. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Nepriaznivé počasie sa v stredu v Košiciach podpísalo pod viacero spadnutých stromov.

To malo za následok aj výjazdy hasičov, ktorí rezali aj naklonené stromy, ktoré boli potenciálnym nebezpečenstvom pre vodičov či chodcov.

Podvečer v Čermeli v smere na Alpinku jeden strom pílili, druhý však v podmočenej pôde nevydržal a náhle spadol.

Priamo na dvoch hasičov.

Viac si prečítate v článku Kristiána Saba.

V Košiciach sa vylial potok, zaplavil dvory, pivnice aj cestu

Vyliaty Myslavský potok. (zdroj: Kamila Kokošková)

KOŠICE. Výdatný prívalový dážď narobil v Košiciach, v mestskej časti Myslava (lokalita Maša), paseku.

V stredu popoludní v priebehu niekoľkých minút zaplavilo dvory rodinných domov.

Voda zaliala aj pivnice a dostala sa na cestu.

Na nohách sú záchranné zložky, hasiči pomáhajú pri odstraňovaní následkov záplavy.

Obyvatelia zachraňujú svoj majetok, o časť budúcej úrody zrejme prišli.

Starosta Myslavy František Beer (nezávislý) hovorí, že síce pršalo dlhšie, ale voda zaplavila pozemky náhle a dostala sa až do pivníc.

V mestskej časti organizuje záchranné práce spolu s hasičmi a políciou.

Problémy má aj Malá Ida a obec Bukovec, viac píše Kristián Sabo.

Do autobusu MHD narazilo auto, vodič nafúkal dve promile. Mal pri sebe drogy

Vodič volkswagenu nafúkal dve promile. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Dopravu na Sídlisku Ťahanovce obmedzila v stredu krátko pred 17. hodinou dopravná nehoda.

Na križovatke Ázijskej triedy s výjazdom z Čínskej ulice narazilo do autobusu MHD linky číslo 18 vozidlo Volkswagen Golf. Jeho vodič bol pod vplyvom alkoholu.

Doprava bola presmerovaná do protismerného jazdného pruhu.

Na mieste bol Róbert Bejda.

Žiak z osady napadol učiteľku. Starosta: Správanie sa zhoršuje, rodičia to vidia inak

Incident sa stal v pondelok na Základnej škole v Hrabušiciach. (zdroj: archív)

HRABUŠICE. Na chodbe pred triedami vystrájali šiestaci.

Keď ich išla učiteľka upokojovať, jeden zo žiakov sa otočil a rukou ju udrel do tváre tak, že jej rozbil rám okuliarov. Učiteľke sa pustila aj krv z nosa.

Aj keď drvivú väčšinu žiakov Základnej školy v Hrabušiciach (okres Spišská Nová Ves) tvoria Rómovia, riaditeľka Alena Rerková tvrdí, že takéto správanie tam nie je bežné.

„Áno, stalo sa to, ideme ďalej, robíme ďalej. Nechce sa mi už o tom rozprávať. Ja som urobila to, čo som mala urobiť, aby som ochránila učiteľov aj žiakov. Volala som políciu, je to v riešení a to je všetko, čo vám k tomu chcem povedať,“ reagovala riaditeľka.

Elena Danková oslovila riaditeľku školy, starostu, políciu, občianske združenie aj miestneho obyvateľa.

Whirlpool v Poprade s vyše tisíc zamestnancami končí, Američanov striedajú Turci

Americký Whirlpool sa sťahuje z Popradu. (zdroj: whirlpoolpoprad.sk)

POPRAD. Americký výrobca bielej techniky Whirlpool v Poprade končí. Počas leta sa začne sťahovať nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a Talianska.

V popradskej fabrike zanechá vyše tisíc zamestnancov. Prevezme ich turecká korporácia Arçelik.

„Nie sme v napätí. Pre nás, zamestnancov, by sa nemalo zmeniť nič, len prejdeme pod novú spoločnosť. Máme takú informáciu, že by sme mali ostať a pracovať ďalej,“ hovorí predseda Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Whirlpool Slovakia Tomáš Hurajt.

Viac zisťovala Jana Otriová a Katarína Gécziová.

Pri čelnej zrážke neďaleko Košíc sa zranili dvaja ľudia

Takto dopadlo jedno z vozidiel. (zdroj: LTS)

KOŠICKÝ KLEČENOV. Vážne dopravná nehoda, pri ktorej sa čelne zrazili vozidlá s michalovskou a maďarskou značkou, sa stala v obci Košický Klečenov (okres Košice – okolie).

Na miesto smerovali všetky záchranné zložky.

Pri nehode sa, podľa prvotných informácií, zranili dve osoby. Polícia ju začala vyšetrovať, cesta bola uzavretá.

Čo sa na mieste stalo priblížil Kristián Sabo.

