Trnka: Vlády Matoviča a Hegera zneužili štátnu moc, viac poviem, keď sa očistím (anketa)

Čo čakajú politici od Ódorovej vlády.

Na Slovensku máme novú úradnícku vládu. Povedie ju Ľudovít Ódor, ešte donedávna viceguvernér Národnej banky Slovenska. Jeho tím bude riadiť štát až do vymenovania novej vlády po voľbách. Musí ešte získať dôveru parlamentu, no ak ju nedostane, neznamená to, že končí. Môže pokračovať, no s obmedzenými kompetenciami. Ministri hovoria, že dovedú krajinu k demokratickým voľbám.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) na tieto vyjadrenie na sociálnej sieti reagoval, že ho vyrušujú. „Potrebujeme vládu, ktorá bude schopná prijímať dôležité rozhodnutia,“ napísal. Samosprávy sú podľa neho po prijatí „Matovičovho balíčka” a ďalších vládnych škrtov na kolenách.

Oslovili sme primátorov vybraných miest na východnom Slovensku a tiež predsedov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Viacerí politici sa zhodujú, že samosprávy potrebujú od vlády podporu.

„Veľmi by sme si želali, aby bola samospráva pre novú úradnícku vládu partnerom a nie peňaženkou, ako to bolo v minulom období,“ uviedol v ankete primátor mesta Bardejov Boris Hanuščak (Hlas).

Pýtali sme sa: Čo očakávate od novej úradníckej vlády? Aké obavy alebo riziká vnímate vo vzťahu k novej úradníckej vláde? Čo hovoríte na vyjadrenie, že úradnícka vláda už nemá nič robiť a len nás doviesť k voľbám? Aké rozhodnutia by mala úradnícka vláda smerom k samosprávam prijať ako prvé? Aké najväčšie problémy alebo nezhody ste mali s doterajšími vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera?

Odpovedali: Primátor Košíc Jaroslav Polaček Primátor Bardejova Boris Hanuščak Primátor Prešova František Oľha Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka Primátor Trebišova Marek Čižmár Primátor Humenného Miloš Meričko

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý)

- Nemôžeme si dovoliť pol roka vyčkávania na voľby a zloženie nového kabinetu. Samosprávy sú po prijatí „Matovičovho balíčka” a ďalších vládnych škrtov na kolenách. Ďalších šesť mesiacov bez fungujúcej vlády by bolo doslova likvidačných. Vyrušujú ma reči, že úradnícka vláda už nemá nič robiť a len nás doviesť k voľbám. Naopak, potrebujeme vládu, ktorá bude schopná prijímať dôležité rozhodnutia.

Držím vláde Ľudovíta Ódora palce. Z jeho vyjadrení cítim úprimnú snahu o zlepšenie. Má pred sebou náročnú úlohu stabilizovať a upokojiť krajinu. To však samosprávam nestačí. Potrebujeme funkčnú a aktívnu vládu pri čerpaní eurofondov, spolufinancovaní rozvojových projektov a prijímaní zásadných rozhodnutí celoslovenského významu, na čele s príchodom Volva.

Vládne opatrenia a energetická kríza pripravili Košice o 34 miliónov eur. Navyše nám dodnes neboli vyplatené prostriedky z covidovej krízy, ktorou Slovensko previedli práve samosprávy. Rovnako ako krízou spôsobenou vojnou na Ukrajine. Suplovali sme štát v najťažších chvíľach, no dnes potrebujeme podporu silného partnera.

