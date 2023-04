Advokát šoféra zo smrteľnej zrážky: Kľúčová svedkyňa videla jeho jazdu aj výraz tváre

Znalec: Epileptický záchvat skôr nemal.

Vodič BMW z tragickej nehody túži po slobode, ponúkol kauciu. Súd ju neprijal

Justičná stráž privádza Ivana M. pred sudcu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V centre Košíc na Gorkého ulici sa začiatkom februára stala tragická dopravná nehoda. Vozidlo BMW X5 sa zrazilo s tromi autami a narazilo do chodcov. Dvaja účastníci nehody zomreli na mieste, jedna žena ešte v ten deň v nemocnici.

Vodič BMW Ivan M. (43), šéf košickej realitnej kancelárie, bol obvinený zo zločinu všeobecného ohrozenia a prečinu ublíženia na zdraví. Súd ho vzal do väzby pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti.

Po dvoch mesiacoch za mrežami podnikateľ podal žiadosť o prepustenie na slobodu.

Rozhodovanie Okresného súdu Košice I sledoval Róbert Bejda.

Predtým býval na ulici, za peniaze z veštenia si kúpil chatku, vypovedala svedkyňa

Počas hlavného pojednávania vyplávali na povrch nové skutočnosti. (zdroj: Korzár/Michal Frank)

PREŠOV. Piatkové hlavné pojednávanie v kauze, v ktorej účtovníčka obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) posielala peniaze za veštecké služby, vyplavilo na svetlo sveta nové skutočnosti.

V tejto línii prípadu, ktorý rieši Okresný súd Prešov, je z podvodu obžalovaný Andrej S. z Myjavy. Účtovníčka Zuzana C., ktorá sa priznala k sprenevere, ale trestné stíhanie voči nej bolo pre nepríčetnosť zastavené, v kauze figuruje ako poškodená.

Vypovedať pred súdom odmieta a nezúčastnila sa ani aktuálneho pojednávania. Prítomný nebol ani obžalovaný. Toho času je vo väzbe a súhlasil s konaním v neprítomnosti. Na súd neprišli ani traja predvolaní svedkovia z Myjavy - Ľubomír H., Marcel H. a Darina V.

Nové informácie v kauze vešteckého podvodu prináša Michal Frank.

Namiesto džavotu žiakov nebožtíci alebo seniori. V hornom Zemplíne zavreli desiatky škôl

Budovu materskej školy prestavali v Hostoviciach na dom smútku. (zdroj: hostovice.sk)

HORNÝ ZEMPLÍN. Voľakedy sa odtiaľ ozýval detský džavot, dnes slová kňaza a modlitby.

Budovu materskej školy prestavala obec Hostovice v Sninskom okrese na dom smútku.

„Bolo to najlepšie možné riešenie,“ hodnotí rozhodnutie obce spred rokov starosta Peter Čopák (nezávislý).

Malá obec s 250 obyvateľmi nie je jedinou, kde museli riešiť, čo s prázdnou budovou po zaniknutých základných a materských školách.

V hornom Zemplíne ich za ostatných desať rokov zaniklo 36.

Téme sa venovala Jana Otriová.

Nafotiť Bratislavský hrad s Alpami? Mne sa podarili Tatry z Maďarska, vraví Miro Sabo

Fotograf Miro Sabo na Tomášovskom výhľade. (zdroj: Miro Sabo Photography)

MIRO SABO (54) z Nededzy v okrese Žilina pracuje ako manažér v slovenskej pobočke talianskej firmy z oblasti chemického priemyslu a fotografovanie je pre neho skôr záľubou.

Vraví, že chce ľuďom ponúkať nevšedné zábery, „aby človek, ktorý sa na tú fotografiu pozrie, si povedal, aha, tak toto som si nevšimol, a pritom chodím okolo toho každý deň“.

Dobrá krajinárska fotografia si však často vyžaduje obety, či je to náročná túra do hôr niekedy i uprostred noci, alebo aj dobývanie sa do lokalít, kam bežne ľudia nechodia.

Čo vraví na obvinenia z fotomontáže, ako vznikajú jeho „neuveriteľné“ zábery a čo všetko na svojich cestách zažil, sa pýtala Daniela Marcinová.

Košičan zadržal muža, ktorý mu poškriabal auto. Došlo k potýčke

Policajti zaznamenávajú stopy, v pozadí poškodený volkswagen. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Obvodné oddelenie PZ Košice Ťahanovce prijalo vo štvrtok ráno oznámenie o poškodení auta, ktoré bolo zaparkované na Európskej triede v Košiciach.

Po príchode na miesto policajná hliadka zistila, že na Volkswagene Passat došlo k poškriabaniu laku karosérie vozidla.

Ako pre Korzár uviedla košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, muža, podozrivého z toho skutku, chytil priamo tam sám majiteľ auta.

Viac si prečítate v texte Róberta Bejdu.

Štyri hodiny čakali tisíce Košičanov pred Steel Arénou, oslavy vyvrcholia na Hlavnej

Niektorí čakali na podpis aj štyri hodiny. (zdroj: FB/HC Košice)

KOŠICE. Výbuch hokejovej radosti, ktorý v nedeľu ovládol Košice, sa niesol celým uplynulým týždňom. Hokejisti HC Košice porazili Zvolen a získali deviaty majstrovský titul, na ktorý čakali osem rokov. To všetko znásobilo radosť verných fanúšikov.

Nadšenie neskrýval napríklad ani poverený minister hospodárstva, Košičan Karel Hirman, ktorý v nedeľu nechýbal na finálovom zápase v Steel Aréne.

A dokonca v pondelok na tlačovej konferencii k pokračujúcej pomoci s vysokými cenami energií ako šéf rezortu predstúpil pred novinárov síce seriózne v obleku, ale aj so šálom HC Košice na krku.

Oslavy, ktoré sa začali bezprostredne po skončení zápasu v Steel Aréne, pokračovali celý týždeň. A ešte sa nekončia. Práve naopak.

Ako to v Košiciach zatiaľ vyzeralo, mapovala Anna Novotná.

Lesníci nám zrazili psa a ušli, hnevá sa Spišiak. Zodpovedný je majiteľ, oponujú mu

Psík prišiel o život na lesnej ceste. (zdroj: mapaslovenskyraj)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na sociálnej sieti sa vo štvrtok objavil status, ktorý obviňuje lesníkov z toho, že na Spiši zabili 13-ročnému chlapcovi obľúbeného psa.

Otec dieťaťa popisuje, že k udalosti došlo na lesnej ceste za domom, na samote v Rybníkoch pri Spišskej Novej Vsi. Zároveň na profile mapaslovenskyraj.sk zverejnil fotografie zrazeného psíka.

Otec spomenul, že jeho syn psa pustil z kotca, aby si pobehal, keď prišiel zo školy.

„Chvíľku pri ňom nebol a lesníci ho zabili, lebo im skákal okolo auta. Mal 8 mesiacov, chcel sa hrať, bolo to dieťa. Tí ľudia bez ľútosti zabili nášho psa!“

Čo na incident hovorí mesto Spišská Nová Ves i Lesy mesta Spišská Nová Ves, chcel vedieť Kristián Sabo.

Centrum končí. (zdroj: Mesto Košice)

Košice končia s prevádzkou centra pre utečencov, prevezme ho okresný úrad. Fungovalo štrnásť mesiacov

Vysoké Tatry vypínajú verejné osvetlenie vo vybraných lokalitách. Najprv zisťovali, kde sa po zotmení pohybuje málo ľudí

Podvodník sa žene predstavil ako technik z banky, aktivoval jej internetbanking. Poskytla mu informácie, obral ju o peniaze

Polícia obvinila vodiča z Pečovskej Novej Vsi za jazdu pod vplyvom alkoholu. V Prešove jazdil zo strany na stranu

Rekonštrukcia plochy pred cintorínom pokročila, vysadili prvé stromy. Špeciálny systém má pomôcť ich rastu

Most nad železničnou traťou vo Vranove nad Topľou bude uzavretý. Dôvodom je dvíhanie mostovky

Spišské Podhradie hráva domáce zápasy v peknej scenérii Spišského hradu. (zdroj: MŠK Spišské Podhradie/facebook)

Neprehrávajú a atakujú post lídra. Čo bude od leta však nevedia

