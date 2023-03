Rodič posedí pri lôžku na stoličke, no večer musí odísť. Riaditeľ: Deti to nesú veľmi zle

Lévyová: Na taký pobyt máme i sťažnosti.

Môže byť rodič s dieťaťom v nemocnici? Lekári vysvetľujú, kedy áno a kedy nie

Ilustračné foto. (zdroj: AdobeStock)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Odborníci z Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach poukazovali vlani v novembri na zlú situáciu na niektorých oddeleniach. Podmienky, v ktorých tam rodičia ako sprievod hospitalizovaných detí prežívajú, označili za sparťanské.

Rodičia detí hovorili, že izby v nemocnici sú veľmi malé, spia na starých ruských posteliach a veci z kufrov si ani nevybaľujú, pretože na ne ani nie je priestor.

Nemocnica na to upozornila pre ohrozené peniaze z plánu obnovy, ktoré môžu výrazne pomôcť pri zväčšovaní jej kapacít, no súvisí to aj s debatou o práve detí na sprievod rodičov pri hospitalizácii.

Najčastejším argumentom proti sú práve nedostatočné priestory v nemocniciach.

Lenka Haniková sa pozrela na to, či a ako by vedeli nemocnice sprievod rodičov zabezpečiť, ale aj ako to v praxi v súčasnosti funguje.

Aby križovatka pri amfiteátri nedopadla ako električka na Ťahanovce, varuje Baran z ÚHA

Križovatka na Festivalovom námestí patrí k najhorším v Košiciach. (zdroj: archív)

KOŠICE. Nie je to víťazstvo, ale kompromis. Tak komunikuje košická radnica nedávne schválenie územného plánu zóny v lokalite bývalých Východoslovenských tlačiarní pri amfiteátri. Prestavba križovatky na Festivalovom námestí, jednej z najnebezpečnejších v meste, sa tak priblížila.

Zmeny prešli v zastupiteľstve až na tretí pokus a po piatich rokoch od ohlásenia developerského zámeru postaviť namiesto budovy tlačiarní vyše 400 bytov.

Dopravný uzol pri amfiteátri už dlhodobo nevyhovuje súčasným požiadavkám. Niektorí poslanci však považujú schválené riešenie za nedostatočné.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vraví, že mesto najbližšiu dekádu nebude mať peniaze, aby túto križovatku vyriešilo. Zásadnú zmenu dopravného riešenia tam očakáva o dvadsať rokov.

O zmene na problematickej križovatke sa Jana Ogurčáková rozprávala s vedúcim referátu infraštruktúry na oddelení Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Košice Slavomírom Baranom.

Za vraždu dcéry dostala 17 rokov. Nechcela ju nechať otcovi, tvrdí babka

Eva Dz. na súde vlani v lete. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V jednom z bytov paneláka v Spišskej Novej Vsi sa vlani vo februári stala tragédia.

Matka pripravila o život 15-ročnú dcéru. Polícia Evu Dz. (38) zadržala a obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Keďže bola v zlom psychickom stave, previezli ju do nemocnice a súd ju v neprítomnosti vzal do väzby. Žene hrozilo 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Priznaním viny získala poľahčujúcu okolnosť, takže prokuratúra navrhla trest nižší. Okresný súd Košice I v stredu vyniesol rozsudok.

Okolnosti prípadu i verdikt súdu priblížil Róbert Bejda.

Vysielať naživo? Niektorí poslanci sa predvádzajú, keď vidia kamery, tvrdí radnica

Humenskí poslanci rokovali prezenčne aj v časoch covidovej pandémie. Záber je z apríla 2020. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ZEMPLÍN. V papučiach pri káve z pohodlia domova.

Takto môžu sledovať v priamom prenose rokovania svojich poslancov v mnohých mestách, ba dokonca aj obciach na Zemplíne. Humenčania však takúto vymoženosť nemajú.

Živý prenos z rokovaní zastupiteľstiev je samozrejmosťou v Snine, Trebišove či Vranove nad Topľou.

Sledovať online, o čom poslanci diskutujú a ako rozhodujú, môžu aj obyvatelia niektorých väčších obcí, napríklad Belej nad Cirochou v Sninskom okrese.

Prečo to v okresnom meste Humenné doteraz nefunguje, zisťovala Jana Otriová.

Prečo horel košický internát? Polícia začala trestné stíhanie, musí prísť statik

Plamene v izbe internátu uhasili, teraz zisťujú, čo ich spôsobilo. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Pre utorkový požiar ubytovacej bunky v študentskom domove Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na Rampovej 7 začala polícia trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti.

Na miesto prišli experti na zisťovanie príčin požiarov aj odborníci z Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru.

Majú zistiť, čo bolo príčinou požiaru, keďže v čase jeho vzniku v bunke pozostávajúcej z dvoch izieb nik nebol.

S akými verziami odborníci pracujú a čo na požiar hovorí vedenie internátov, chcel vedieť Kristián Sabo.

Nezvládla riadenie a vrazila do stĺpa. Tvrdila, že jej prišlo zle

Škodovka vletela priamo do stĺpa. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Vo frekventovanej oblasti na ulici Boženy Nemcovej v Košiciach havarovala v stredu popoludní Škoda Octavia, za volantom ktorej sedela žena.

S autom zišla mimo cesty a prednou časťou narazila do betónového stĺpa obchodného centra.

Náraz bol tak silný, že na aute odtrhlo koleso. Podľa svedkov musel pán s kočíkom na poslednú chvíľu odskočiť.

Viac informácií o nehode prináša Kristián Sabo.

