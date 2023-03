Môže byť rodič s dieťaťom v nemocnici? Lekári vysvetľujú, kedy áno a kedy nie

Reakcie na návrh Marcinkovej za aj proti.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Odborníci z Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach poukazovali vlani v novembri na zlú situáciu na niektorých oddeleniach.

Podmienky, v ktorých tam rodičia ako sprievod hospitalizovaných detí prežívajú, označili za sparťanské.

Primárka oddelenia detskej onkológie a hematológie Viktória Halušková upozornila, že pribudlo viacero diagnóz nezhubných nádorov, ale aj hematologické ochorenia.

„Kapacita oddelenia sa však nemení. Máme 15 lôžok na ôsmich izbách,“ opisovala.

Rodičia detí hovorili, že izby v nemocnici sú veľmi malé, spia na starých ruských posteliach a veci z kufrov si ani nevybaľujú, pretože na ne ani nie je priestor.

Nemocnica na to upozornila pre ohrozené peniaze z plánu obnovy, ktoré môžu výrazne pomôcť pri zväčšovaní jej kapacít, no súvisí to aj s debatou o práve detí na sprievod rodičov pri hospitalizácii.

Najčastejším argumentom proti sú práve nedostatočné priestory v nemocniciach.

Pozreli sme sa na to, či a ako by vedeli nemocnice sprievod rodičov zabezpečiť, ale aj ako to v praxi v súčasnosti funguje.

Marcinková: Všetci hovoria o traume

Poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková (klub SaS) pracovala na návrhu novely, aby mali deti právo na sprievod v nemocnici, vyše roka a pol.

Odkedy otvorila túto tému, denne sa na ňu obracali dospelí, ktorí separáciu v detstve zažili, ale aj rodičia, ktorí pri svojich deťoch v nemocnici nemohli byť teraz.

„Všetci hovoria o veľkej traume,“ vraví Marcinková.

Poslankyňa pri práci na novele narazila napríklad aj na prípady, keď v nemocnici zväzovali novorodencov.

Na takýto prípad z popradskej nemocnice sme upozornili vlani.

Sama má pritom skúsenosť z nemocnice, keď tam bola s dieťaťom.

„Keď bola moja dcérka hospitalizovaná v nemocnici, veľmi zle reagovala pri odbere krvi a zavádzaní kanyly. Ja som jej potichu spievala, videla som, že jej to veľmi pomáha a dodáva pocit bezpečia. Vnímala som, že to niektorým zdravotníkom prekážalo.“

Marcinkovej povedali, že ak nedokáže túto situáciu zvládnuť, tak môže z miestnosti odísť a počkať na chodbe.

