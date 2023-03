Len údaje z mojej kreditky chcete a peniaze mi pošlete rovno na ňu? OK, posielam

Neskôr: Ako som mohol byť taký naivný...

Som hluchonemý, píšme si len SMS. Ako to robia podvodníci na internetových bazároch

Polícia spustila proti podvodníkom na internetových stránkach kampaň. (zdroj: minv.sk)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pavlína chcela cez internetový bazár predať kávovar.

„Nebol ani raz použitý. S originál obalom a návodom na použitie. Ďalšie informácie mailom,“ uviedla v inzeráte.

Do hodiny sa jej ozvali hneď traja „záujemcovia“, z ktorých sa však napokon vykľuli podvodníci.

Dvaja jej napísali mail, jeden chcel komunikovať len cez esemesky.

„Inzerát som mala zverejnený deň a žiaden seriózny záujemca sa mi neozval. Všetky tri reakcie boli podvody.“

Opísala nám celú komunikáciu, ako sa od nej snažili dostať údaje k platobnej karte a ako presne vlastne postupujú.

Zaujímavý a poučný reálny prípad, konfrontáciu s najnovšími trikmi podvodníkov na internete a policajné rady, ako nenaletieť, nájdete v článku Lenky Hanikovej.

Ale až keď nám pošlete všetky údaje o vašej karte, haha, nie, to vás len skúšame...

Má to byť moderná fire station. Volvo ju postaví pre seba aj celé okolie Košíc

Industrial park Valaliky bude mať zrejme viacero hasičských jednotiek. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VALALIKY. V areáli budúceho priemyselného parku vo Valalikoch má vyrásť aj hasičská stanica. Počíta s ňou aj Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Má byť situovaná v severovýchodnom rohu parku.

Pôjde o tzv. fire station, ktorá je plánovaná na ploche 1 500 metrov štvorcových. Podľa informácií Korzára má zabezpečovať požiarnu ochranu nielen v rámci Volva, ale aj v okolitých obciach.

Má ísť o modernú a špičkovú požiarnu zbrojnicu a v novom parku postavia aj ďalšie objekty, ktoré nesúvisia priamo a len s výrobou áut, píše Kristián Sabo.

V rukách zbíjačky, na hlavách baretky. Ako razili najdlhší tunel v Československu

21. február 1953. Pracovná čata je pripravená na razenie tunela. (zdroj: Archív TASR/J. Kočiš)

Prechádzal ním každý, kto sa aspoň raz viezol vlakom po hlavnej železničnej trati na trase Košice - Žilina - Bratislava. Má takmer 3,5 kilometra a vedie popod kopec Bujanov, vďaka čomu je cesta vlakom rýchlejšia a kratšia.

Bujanovský tunel postavili v 50. rokoch minulého storočia ako súčasť Trate družby, z Čiernej nad Tisou do Žiliny, ktorá nahradila dovtedajšiu jednokoľajnú a neelektrifikovanú Košicko-bohumínsku železnicu (KBŽ). Pred pár dňami, 21. februára, uplynulo rovných 70 rokov, čo sa tunelárom podarilo prepojiť obe strany tunela.

O tom, ako vyzerala táto náročná stavba v duchu budovateľského nadšenia, svedčia uchované fotografie z februára 1953.

Ako sa tunelárom darilo či nedarilo, ale aj o rôznych kuriozitách dnes už slobodne a otvorene porozprával historik dopravy Peter Šimko v rozhovore Anne Novotnej.

Ako sa sťahuje slon? Lepšie je ho priateľsky vytrénovať ako uspať, vraví šéf zoo

Ilustračné. (zdroj: Petit Press)

Za minulý rok prišlo a odišlo z košickej zoo vyše 200 prepravených zvierat. Transporty zvierat robia všetky zoologické záhrady. K tým najnáročnejším patria letecké presuny do tretích krajín.

„V poslednom období sme absolvovali aj takéto. Dokonca až do Indonézie sme posielali byvolce bieločelé a pakoňa. Táto preprava bola mimoriadne náročná,“ hovorí riaditeľ košickej zoologickej záhrady Erich Kočner.

Zvieratá cestovali autom do Varšavy, odkiaľ sa letecky presúvali do Kataru. Po prekládke pokračovali letecky do hlavného mesta Indonézie Jakarty. Ani toto však nebola konečná. „Antilopy čakala ešte 400-kilometrová túra do cieľa,“ hovorí Kočner.

Ako vlastne také transporty prebiehajú, čo všetko je predtým potrebné pripraviť, či transportujú aj mláďatá, čo dávajú zvieratám, aby presun zvládli, ako sa sťahujú slony, nosorožce a ľudoopy a prečo tieto transporty vôbec uskutočňujú, to všetko sa šéfa košickej zoo pýtala Lenka Haniková.

