Fetuje tak, že to už ovplyvnilo jeho intelekt. Ústavné liečenie by nesplnilo účel

Nevie čítať a písať. Má pred tridsiatkou.

Ukradli fotky a obrali ľudí o peniaze. Návod, ako odhaliť podvodníkov v láske

Existuje niekoľko internetových nástrojov, ako si možno overiť fotografie ľudí, ktorí sú napríklad na zoznamovacích stránkach či na sociálnych sieťach. (zdroj: screenshot/Yandex)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Komunikačné platformy sa môžu stať priestorom, v ktorom si podvodníci získajú dôveru a priazeň svojich obetí a neskôr od nich pod rôznymi zámienkami vylákajú peniaze.

Ako jeden z dôvodov slúži napríklad, že si vypýtajú financie na vytúžené spoločné stretnutie.

Nedávno sme opísali príbehy muža a ženy zo Slovenska, ktorí hľadali lásku na internete, no až neskoro prišli na to, že to bol podvod.

Nepísali si so skutočnými ľuďmi, ale fingovanými osobami, ktorí ukradli fotografie niekoho iného.

Overiť si identitu neznámeho človeka, s ktorým si ľudia dopisujú na internete, nemusí byť zložité.

Existuje hneď niekoľko platforiem a niektoré z nich fungujú aj v slovenčine.

Lenka Haniková prináša niekoľko tipov na stránky a služby, kde je možné preveriť si pravdivosť fotografií ľudí na sociálnych sieťach či zoznamkách.

Mladistvému predal toluén, dostal takmer šesť rokov. Pomohlo mu odvolanie

Viktor na krajskom súde. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Polícia vo Veľkej Ide pred vyše dvoma rokmi vyšetrovala prípad zločinu šírenia toxikománie. Páchateľ sa ho dopustí vtedy, keď inú osobu zvádza na užívanie inej návykovej látky, ako je alkohol.

Zo spomínaného zločinu bol obvinený v tom čase 25-ročný Viktor Mata zo Šace.

Hoci inak by mu za šírenie toxikománie hrozilo maximálne päť rokov väzenia, keďže poškodenou bola mladistvá osoba, horná hranica sadzby poskočila na osem rokov.

Aj s ohľadom na kriminálnu minulosť a iné čerstvé odsúdenia poslal okresný súd Viktora za mreže na takmer šesť rokov.

Po nedávnom verdikte krajského súdu sa so slobodou napokon zvíta skôr.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

Peter Kočiš: Keď o niekom kedysi povedali, že je hviezda, musel aj niečo dokázať

Peter Kočiš. (zdroj: ŠD KE)

Prvýkrát sa na televíznej obrazovke objavil pred vyše päťdesiatimi rokmi ako päťročný. V televízii hral ako dieťa, tínedžer a napokon sa herectvu, kamere a mikrofónu upísal na celý život.

Populárny slovenský herec PETER KOČIŠ sa v posledných týždňoch stal tak trochu Košičanom.

Prvýkrát totiž hosťuje v Činohre Štátneho divadla Košice. V pripravovanej inscenácii Shakespearovej hry Titus Andronicus stvárni Árona.

Košické javisko už stihol v predstihu „ochutnať", keď počas skúšobného obdobia zaskočil v jednej z repríz Sofoklovho Oidipa v postave Kreóna.

Pri tejto príležitosti sa s ním zhováral Svjatoslav Dohovič.

Trnka je na služobke, z ktorej sa nemusí vrátiť. Poslanci reagujú na stíhanie župana

Župan Rastislav Trnka na Najvyššom súde. (zdroj: SME/Marko Erd)

KOŠICE. Kým župan Rastislav Trnka (nezávislý) v pondelok cestoval do Bratislavy na Najvyšší súd, v Košiciach sa odohralo netradičné rokovanie krajského zastupiteľstva.

Trnka si po prvý raz, odkedy je predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK), nesadol za rečnícky pult. Zastupoval ho jeho podpredseda Karol Pataky (Aliancia), ktorý prebral vedenie schôdze. Ten neúčasť župana ospravedlnil v úvode rokovania.

Vedľa Patakyho sedeli ďalší dvaja podpredsedovia: Ladislav Lörinc a Dušan Tomaško (obaja kandidovali ako nezávislí).

Trnku, aj jeho známeho, košického podnikateľa Richarda Redaya, obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry z pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva.

Špecializovaný trestný súd poslal Redaya do väzby, Trnku nie.

Dianie okolo županovho obvinenia nebolo témou pondelkového rokovania zastupiteľstva.

Jana Ogurčáková sa pýtala viacerých krajských poslancov na ich názor, či dostali od župana vysvetlenie a či má ich dôveru.

Reportáž zo súdu si môžete prečítať tu: Súd vidí tender šitý na mieru i závažné svedectvá. Župana Trnku budú stíhať na slobode

