Ukradli fotky a obrali ľudí o peniaze. Návod, ako odhaliť podvodníkov s láskou

Postup je nenáročný, sú na to webstránky.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Webové stránky na zoznamovanie ako dates.com, chatzone či whatsflirt lákajú na veľkú četovaciu komunitu.

Ich používateľom sľubujú spoznávanie sa s ľuďmi z celého sveta, nájdenie lásky a v neposlednom rade zábavu.

„Denne sa viac ako 80 000 používateľov baví. Pridajte sa k nim a zažite svoje nové dobrodružstvo ešte dnes,“ uvádza jedna zo stránok, kde sa ľudia zoznamujú a skúšajú aj šťastie v láske.

Komunikačné platformy sa tak môžu stať priestorom, v ktorom si podvodníci získajú dôveru a priazeň svojich obetí a neskôr od nich pod rôznymi zámienkami vylákajú peniaze.

Ako jeden z dôvodov slúži napríklad, že si vypýtajú financie na vytúžené spoločné stretnutie.

Korzár sa téme takzvaných podvodov v láske venoval v sérii článkov.

Niektorí čitatelia nám napísali, že využívajú rôzne webové stránky na zoznamovanie sa vrátane takých, kde hľadajú erotických partnerov.

Podfukári chcú z komunikačných platforiem zväčša prejsť na mailovú komunikáciu, kde si vzájomne vymieňajú fotografie.

Ako si overiť fotografie

Nedávno sme opísali príbehy muža a ženy zo Slovenska, ktorí hľadali lásku na internete, no až neskoro prišli na to, že to bol podvod.

Nepísali si so skutočnými ľuďmi, ale fingovanými osobami, ktorí ukradli fotografie niekoho iného.

Overiť si identitu neznámeho človeka, s ktorým si ľudia dopisujú na internete, nemusí byť zložité.

Existuje hneď niekoľko platforiem a niektoré z nich fungujú aj v slovenčine.

Prinášame niekoľko tipov na stránky a služby, kde je možné preveriť si pravdivosť fotografií ľudí na sociálnych sieťach či zoznamkách.

