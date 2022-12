Toto bude zrejme koniec vianočnej tradície. Vymenia ryby za banány a mandarínky?

Kedysi to bolo iné, ale už je nová doba.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Ospravedlňujú sa za kapry v bazéne. Už nikdy to neurobíme, sľubuje klub

Tradícii v love kaprov v bazéne pravdepodobne odzvonilo. (zdroj: Youtube/Peter Jesenský)

KOŠICE. Košický plavecký klub, ktorý pred Vianocami zorganizoval lov kaprov v bazéne na Mestskej krytej plavárni, svoje konanie oľutoval a ospravedlnil sa. Tradícii zrejme odzvonilo, hovorí prezident Slovenskej plaveckej federácie.

Plavci zo Športového klubu polície Košice na predvianočnom tréningu vhodili do plaveckého bazéna kapry, aby ich deti naháňali a chytali. Úspešný lovec dostal rybu na štedrovečerný stôl ako odmenu.

Na plavecký klub sa však zniesla vlna odporu a kritiky z každej strany: od verejnosti, ochranárov, rybárov, chovateľov rýb i politikov. Komentáre, že ide o dlhoročnú tradíciu, ktorá sa roky praktizovala a dodnes žije aj v iných kuboch, sa utopili vo vlnách nevôle väčšiny.

Športový klub nakoniec vyjadril ľútosť a ospravedlnil sa.

K téme naháňačky s kaprami v bazéne sa vrátila Jana Otriová.

Postrelil spolužiaka, kým bola učiteľka na toalete. Proti rozsudku sa odvolala

Miesto, kde došlo k postreleniu žiaka. (zdroj: PZ SR)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Základnej škole Zdenka Nejedlého v Spišskej Novej Vsi sa stalo nešťastie. Počas streleckého krúžku koncom februára 2019 žiak postrelil spolužiaka do hlavy.

Privolaná záchranka chlapca ošetrila a previezla do nemocnice v meste, potom bol prevezený do Košíc. Zo zranenia hlavy sa zotavoval dlhé mesiace.

Polícia obvinila a prokuratúra obžalovala učiteľku školy Miladu P. z prečinu ublíženia na zdraví. Hrozil jej trest od jedného do piatich rokov väzenia.

Prípadom sa na niekoľkých pojednávaniach zaoberal Okresný súd Spišská Nová Ves a nedávno vyniesol rozsudok.

Čo presne sa v osudný deň stalo a ako súd v prípade rozhodol, sa dočítate v článku Róberta Bejdu.

Nové, ťažšie testy na vodičský preukaz sa odkladajú. Viacerí môžu stihnúť staré

Zavedenie elektronických teoretických testov sa presúva. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už dlho polícia hovorí o zmene testovania na získanie vodičského preukazu. Slovensko je totiž jednou z posledných krajín Európskej únie, kde sa záverečný teoretický test v autoškole robí stále papierovou formou. K rozsiahlym zmenám, ktoré avizujú takmer dva roky, však stále nedošlo.

Uchádzači o vodičský preukaz síce majú stále šancu získať ho po starom a jednoduchšie, no ani autoškoly nevedia úplne presne, kedy sa to už zmení. Testy sa totiž mali meniť od januára, no napokon sa to posunulo na apríl, pričom ani to ešte nemusí byť finálny termín.

Rezort vnútra návrh na preloženie zmeny na apríl predložil do medzirezortného pripomienkového konania v novembri.

Čo na nový spôsob testovania a nejasný termín jeho zavedenia hovorí polícia či majitelia autoškôl, sa ich pýtala Lenka Haniková.

Zvyšujú poplatky a dane, no ohňostroje budú. Niekde ich stopli, lebo doba je zlá

(zdroj: ilustračné - Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mestá a obce kvôli energetickej kríze, vládnym balíčkom a vysokej inflácii na jednej strane prechádzajú na úsporné opatrenia, na strane druhej zvyšujú miestne poplatky a dane.

Na konci tohto roka môže byť pre mestskú pokladnicu výzvou položka, ktorá stojí aj tisícky eur. Niektoré sa preto rozhodli ju tento rok vyškrtnúť.

Bez silvestrovského ohňostroja boli ľudia posledné dva roky pre pandémiu covidu-19 a niekde ho neuvidia ani tento rok.

Či a ako sa bude oslavovať koniec roka v centrách Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi a Bardejova, chcela vedieť Lenka Haniková.

Smrteľná nehoda v Košiciach. Vodička električky sa autu v protismere ešte vyhla

Tragická dopravná nehoda v Košiciach. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu ráno krátko po šiestej hodine v Košiciach na Triede SNP. Dve autá sa zrazili v smere z Terasy k Festivalovému námestiu. Jedno z vozidiel sa v momente kolízie nachádzalo v protismere.

Podľa informácií z dopravného servisu na sociálnej sieti šofér Škody Felicia šiel pôvodne v smere od amfiteátra hore Triedou SNP k univerzitnej nemocnici. Z neznámeho dôvodu však prešiel na električkové koľajnice.

Bližšie informácie o nehode zisťovali Katarína Gécziová a Jaroslav Vrábeľ.

Aj robotníci na Slaneckej majú prázdniny. Na stavenisko sa vrátia až v januári

Počas zimných prázdnin sa na stavbe nepracuje. (zdroj: mesto Košice)

KOŠICE. Na Slaneckej ceste počas vianočných sviatkov utíchol stavebný ruch. Robotníci a stavebné mechanizmy sa do práce vrátia začiatkom januára po skončení zimných prázdnin.

Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom, ktorá je financovaná prevažne z eurofondov, sa začala ešte na jeseň 2021. Po prípravných prácach, zriadení staveniska a vytýčení inžinierskych sietí sa prvé stroje pustili do hlavných prác na 2,4 km úseku na jar.

V závere tohto roka pracovali robotníci najmä na výstavbe nového mosta ponad Myslavský potok, kde vŕtali pilóty na opore mosta. Pokračovalo aj budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí.

Viac o tom, čo sa bude diať na Slaneckej ceste po opätovnom začatí prác, ako ich ovplyvní zdražovanie a aké problémy ich komplikujú, prináša Monika Almášiová.

Ďalšie správy

Dopravné inšpektoráty budú vo štvrtok a v piatok zatvorené, pripravujú sa na zmeny. (zdroj: Ilustračné foto - TASR)

Od nového roka sa menia evidenčné čísla vozidiel, skratky okresov končia. Viazané budú na vozidlo, nie majiteľa

O zvyšovaní poplatkov za odpad budú košickí poslanci rokovať tretíkrát. Zmeniť sadzby dane je možné len k 1. januáru

Za štyri dni ošetrili v Poprade tristo chorých detí. Takú chorobnosť nezažili desať rokov. Väčšina chorých mala chrípku

Mladíci zbili pred humenským barom tridsiatnika, zo zranení sa liečil týždne. Polícia ich stíha na slobode

Budaj hľadá firmu, ktorá zlikviduje nebezpečný odpad z Chemka Strážske. PCB látky sú v špeciálnych kontajneroch

V Markušovciach tečie zakalená pitná voda. Rozbor im nikto urobiť nechce. Príčinu obec stále nenašla

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .