Nové, ťažšie testy na vodičský preukaz sa odkladajú. Viacerí môžu stihnúť staré

Ako bude vyzerať nová teoretická skúška?

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už dlho polícia hovorí o zmene testovania na získanie vodičského preukazu.

Slovensko je totiž jednou z posledných krajín Európskej únie, kde sa záverečný teoretický test v autoškole robí stále papierovou formou.

K rozsiahlym zmenám, ktoré avizujú takmer dva roky, však stále nedošlo.

Uchádzači o vodičský preukaz síce majú stále šancu získať ho po starom a jednoduchšie, no ani autoškoly nevedia úplne presne, kedy sa to už zmení.

Testy sa totiž mali meniť od januára, no napokon sa to posunulo na apríl, pričom ani to ešte nemusí byť finálny termín.

Rezort vnútra návrh na preloženie zmeny na apríl predložil do medzirezortného pripomienkového konania v novembri.

Otázky poznala spamäti

V súčasnosti žiaci v autoškolách stále absolvujú test, ktorý pozostáva z 27 otázok.

Sú zamerané na preverenie teoretických vedomostí z pravidiel cestnej premávky.

Žiaci dostanú test v papierovej forme. Ak ho za 20 minút úspešne zvládnu, nasleduje praktická skúška.

Otázky si môžu precvičovať aj v aplikáciách a mnohí žiaci tak idú na skúšku s tým, že znenie otázok už poznajú naspamäť.

Aj Prešovčanka Nikola sa učila na teoretický test podobným spôsobom.

