Betón pred Bielym domom ustúpi zeleni, no vozičkári budú i naďalej musieť chodiť zboku

Pôvodný architekt Motýľ zmeny odobruje.

Už búrajú 40-ročné schody košického magistrátu. Nové budú zelené z eurofondov

Búranie schodiska pred magistrátom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ťažké stavebné stroje sa v uplynulých dňoch zahryzli do hlavného schodiska vedúceho na Magistrát mesta Košice. Búrajú veľké betónové schody, ktoré vedú k hlavnému vchodu radnice.

Schodisko cez eurofondový ekologický projekt zrekonštruujú na tzv. zelené aj s oddychovou zónou či dažďovou záhradou, zelené majú byť aj niektoré steny i strechy magistrátu.

Priestor je opáskovaný a robotníci aj pomocou automobilového žeriavu odstraňujú ťažké kusy betónu.

Nová, po nedávnych voľbách zvolená predsedníčka komisie životného prostredia pri košickom zastupiteľstve, poslankyňa Zuzana Slivenská (nezávislá, Košický klub) vraví, že mnohé rozhodnutia mesta nie sú konzultované s odborníkmi.

Prečo mesto nerobilo architektonickú súťaž ani štúdiu a čo na obnovu hovoria Košičania, sa pýtal Kristián Sabo. Fotogalériu rekonštrukcie pripravila Judita Čermáková.

Pôrodník Urdzík: Intimita pri pôrode? Nemocnice z 80. rokov na to ťažko prerobíte

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNLP Peter Urdzík. (zdroj: UNLP)

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Peter Urdzík hovorí, že nemocničné kolosy, postavené v 80. a 90. rokoch minulého storočia, sa oveľa ťažšie prestavujú podľa súčasných požiadaviek na modernú pôrodnicu.

„Všetky staré nemocnice sú postavené ako železobetónový skelet, do ktorého sú vložené hliníkové panely. Potrebovali by sme to prerobiť tak, aby vznikali samostatné boxy a tým pádom by sme dokázali zachovať intimitu prostredia," vysvetľuje neonatológ s odôvodnením, prečo je problém takúto formu intimity zabezpečiť.

Lenka Haniková sa s ním rozprávala aj o tom, ako by mali vyzerať moderné pôrodnice, či o pôrode štvorčiat, ktorý mali v košickej nemocnici už druhý rok za sebou.

Kraj na konci sveta. Milióny na turistický boom, ale zrušili im horských záchranárov

V Národnom parku Poloniny by mali horskí záchranári prejsť pod hasičský zbor. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

ZBOJ. Parlament v stredu schválil novelu zákona o Horskej záchrannej službe. Podľa nej zo zoznamu zásahového územia vypadnú tri horské oblasti, medzi nimi aj Bukovské vrchy. V praxi to znamená, že by najneskôr do apríla 2023 mala zaniknúť stanica horskej záchrannej služby v Zboji.

Horskí záchranári hľadajú riešenie, ako ju zachovať. Do úvahy prichádza, že by štvoricu horských záchranárov zastrešil Hasičský a záchranný zbor

„Zámer zrušiť stanicu Horskej záchrannej služby pre oblasť Bukovských vrchov pracuje len s jedným parametrom, ktorým je úspora nákladov a nízky počet zásahov. Zanedbáva však iné dôležité charakteristiky,“ hovorí exminister pôdohospodárstva, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a dlhoročný lesník Ján Mičovský (OĽaNO).

Téme rušenia stanice horských záchranárov v Poloninách sa venovala Jana Otriová.

Podvodník ponúkal zväčšenie fotografií, vzal peniaze a výsledku sa nikto nedočkal

Na nedeľný predaj sa pred sto rokmi vzťahovali prísne pravidlá. Na snímke Mlynská ulica. (zdroj: knižničný fond VKJB)

V Košiciach dozaista všetci poznajú pána Adolfa Lőbla, ktorý sa tuná v minulom mesiaci objavil ako zástupca pražskej firmy Hana Kovárova a ponúkal každému zväčšenie fotografií, ktorých sa ale nakoniec nikto nedočkal. Lőbl však nikde nezabudol vyzdvihnúť preddavky.

Z článku spred sto rokov je zrejmé, že metropolu východu kriminálne živly neobchádzali. Príkladom je aj ďalší prípad krádeže v trafike, do vyšetrovania ktorého boli zapojení najlepší detektívi trestného oddelenia.

Čo sa koncom roka 1922 v Košiciach dialo, píše Tomáš Ondrejšík.

Smrteľná čelná zrážka z pomsty. Expriateľku vytláčal z cesty, potom do nej nabúral

Takto po zrážke a vyslobodzovaní vodiča hasičmi skončilo BMW 730d, ktoré šoféroval Marián V. (zdroj: Polícia SR)

REVÚCA, PEZINOK. Na ceste medzi Revúcou a obcou Muránska Dlhá Lúka v okrese Revúca sa v júli stala vážna dopravná nehoda. Vozidlo BMW 730d sa čelne zrazilo so Seatom Toledo.

Jeho 43-ročná vodička Irina O. vážnym zraneniam na mieste podľahla.

Vodič bavoráka Marián V. (47) skončil v nemocnici a pre trvalé následky je na invalidnom vozíku.

Polícia nehodu niekoľko mesiacov vyšetrovala a dospela k záveru, že vozidlá sa nezrazili náhodou.

Revúčan bol totiž bývalým priateľom poškodenej a pre nezhody, ktoré medzi sebou mali, mal do jej seatu vraziť zámerne a z pomsty.

Prípad sledoval Róbert Bejda.

(zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)

Juraj Slafkovský. (zdroj: TASR/AP)

(zdroj: TASR)

