Kam príde Mikuláš? Tipy na víkend 3. a 4. decembra

Kam na zaujímavé podujatia.

Stretnutia s Mikulášom

SPIŠ. Do niektorých miest pod Tatrami a na Spiši príde Mikuláš už počas víkendu, do ďalších v pondelok či utorok.

V Starej Ľubovni je pripravený dvojdňový program s Mikulášom. V sobotu 3. decembra sa uskutoční stretnutie s Mikulášom v Lesoparku. Pešiu turistiku tam chcú spojiť s hľadaním mikulášskych balíčkov. Zraz bude o 10.00 hod. pod Panorámou. V nedeľu príde Mikuláš na námestie v centre mesta, s čím bude spojené aj rozsvietenie vianočnej výzdoby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj v Poprade bude Mikuláš putovať po meste v nedeľu. S anjelom a čertom navštívi od 11.00 hod. každú hodinu postupne viaceré lokality a takmer všetky mestské časti. Najprv bude na Námestí sv. Egídia, potom pri Kostole sv. Cyrila a Metoda, odkiaľ sa presunie pred Arénu Poprad. O 14.10 hod. bude na námestí vo Veľkej, následne v Spišskej Sobote, Matejovciach a napokon o 17.10 hod. v Strážach pod Tatrami. Následne v pondelok o 17.00 hod. rozsvieti spolu s primátorom vianočnú výzdobu.

V nedeľu sa v Kežmarku uskutoční Mikulášska nádielka pre deti, a to na Hlavnom námestí so začiatkom o 17.00 hod. Čakanie na Mikuláša spríjemní Vianočná rozprávka o skoro stratených Vianociach. Mikuláš s družinou príde na námestie približne o 17.45 hod., pomôže tiež s rozsvietením vianočného stromčeka aj vianočného lesa, ktorý vznikol pred vstupom do radnice.

V Spišskej Novej Vsi pripravili pre deti dvojdňový program. V pondelok 5. decembra príde Mikuláš pred Centrum voľného času Adam na Hutníckej o 16.00 hod. Ešte predtým sa bude v areáli konať jarmok aj vianočný program, počas ktorého vystúpia deti z centra, základných a materských škôl. V utorok 6. decembra príde Mikuláš o 15.00 hod. do centra mesta so svojím sprievodom na koči a pozdraví deti na námestí. Nasledovať bude divadelné predstavenie O zabudnutom čertovi na pódiu pred Redutou. V nedeľu 11. decembra sa na Zimnom štadióne uskutoční aj Verejné korčuľovanie s Mikulášom.

Aj Námestie Majstra Pavla pri budove historickej radnice v Levoči bude v pondelok 5. decembra patriť najmä deťom, ktoré privítajú Mikuláša na koči. Program prenesie deti do Ľadového kráľovstva a naplánované je aj rozsvietenie vianočného stromčeka.

TREBIŠOV. Vianočný strom a vianočnú výzdobu rozsvietia v meste Trebišov v nedeľu. Zimné trhy sa budú konať následne v pondelok a utorok (5. - 6. 12.).

Centrálny vianočný stromček osadili pred budovu mestského kultúrneho strediska.

K rozsvieteniu vianočného stromčeka dôjde v nedeľu o 16.00 h za účasti primátora mesta Mareka Čižmára. V estrádnej sále kultúrneho strediska bude pre deti pripravený mikulášsky program a rozprávka Princezná na hrášku.

Zimné trhy sa budú konať na uliciach Jána Kostru a Škultétyho. Počas dvoch dní budú otvorené stánky s vianočným punčom, občerstvením a iným sortimentom.