Prístup k odsúdeným ukazuje, ako si reálne vážime ľudskú dôstojnosť, vraví advokát

Šéf advokátov Puchalla: Paragraf 363 nepotrebuje zmenu, kupčenie s prípadmi je za čiarou

Predseda Slovenskej advokátskej komory Martin Puchalla. (zdroj: Archív M.P.)

Po podaní demisií ministrov za stranu SaS vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová na uvoľnené posty nových. Šéfom rezortu spravodlivosti sa po Márii Kolíkovej (SaS) stal dovtedajší predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas. Na jeho uvoľnený post nastúpil košický advokát Martin Puchalla, ktorý dovtedy zastával post podpredsedu SAK.

Aj keď medzi právnickou komunitou patrí Puchalla k najznámejším advokátom, verejnosť ho pozná iba z jeho pôsobenia ako obhajcu v niektorých mediálne známych kauzách.

Aktuálne napríklad zastupuje nemeckú statičku Sabine H., ktorá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia pre pád rozostavaného mosta v Kurimanoch, či starostu Vinného Mariána Makeľa (nezávislý) v kauze nezákonného predaja pozemkov v správe obce.

Na prácu predsedu advokátskej komory, problémy advokátov na Slovensku a niektoré známe kauzy sa Martina Puchallu pýtal Róbert Bejda.

Primátor Michaloviec Dufinec: Chcem zlepšiť vzťahy s krajom. A vzápätí Trnku skritizoval

Miroslav Dufinec (druhý zľava) na rokovaní mestského zastupiteľstva v Michalovciach v máji tohto roka. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

MICHALOVCE. Centrum dolného Zemplína povedie najbližšie štyri roky Miroslav Dufinec (Smer, Sme rodina, SNS, SMS).

Dvadsať rokov pôsobil ako učiteľ v súkromnej jazykovej škole, aktívne ovláda anglický, ruský a španielsky jazyk, je folkloristom a hudobníkom, dlhoročným členom folklórneho súboru Zemplín.

Dôveru mu vyslovilo 4 921 Michalovčanov (43,5 percenta).

Čo plánuje ako primátor zlepšiť a za čo kritizoval staronového košického župana, sa dočítate v článku Jany Otriovej.

Osvetlenie svieti občas aj počas dňa. Košičania: Všetci máme šetriť a oni plytvajú

Dopravný podnik opravuje svetlá. Niekde môžu svietiť aj cez deň, niekde zas nesvietiť večer. (zdroj: Jana Ogurčáková)

KOŠICE. Vidieť zapnuté svetlá verejného osvetlenia počas denných hodín nemusí byť v rôznych košických mestských častiach raritou.

Na podobné prípady upozornilo Korzár niekoľko obyvateľov, Košičania pridávajú fotky svietiacich lámp za vidna aj na sociálnej sieti.

„Už druhý týždeň svieti niekoľko lámp pri parku na Triede SNP. Chodím tam so známymi každý deň a vždy sa nad tým pozastavím, keďže počúvame správy o zdražovaní energií a blížiacej sa energetickej kríze. Všetkým sa odporúča šetriť a tam svietia svetlá nepretržite. Po pár dňoch mi to už nedalo, veď na svietenie naprázdno sa skladáme my všetci,“ upozornila dôchodkyňa z Terasy.

Prečo svieti verejné osvetlenie aj cez deň, zisťovala Jana Ogurčáková. Fotogalériu pripravila Judita Čermáková.

Autá si skracovali cestu po koľajisku, znemožnia im to retardéry

Na električkovej trati pribudli retardéry. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V rannej a podvečernej špičke na Moldavskej ceste v Košiciach v smere do centra si niektorí vodiči zvykli krátiť čakanie obchádzaním kolóny pri Steel Aréne cez električkovú trať.

Niekedy takto po ľavej strane obišli aj vyše dve desiatky vozidiel a ušetrili minútu, často aj viac. Robili to najmä tí vodiči, ktorí chceli na križovatke s Kuzmányho ulicou odbočiť vľavo. Polícia im to prekazila.

Viac o novinke na Moldavskej ceste píše Róbert Bejda.

Hroby na Rozálke si niektorí Košičania prizdobili aj kúskami z Dómu sv. Alžbety

Aj Kaplnka sv. Rozálie patrí k historickým skvostom Košíc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Stále prebieha dušičková oktáva, čo znamená, že do 8. novembra je vhodné navštíviť miesta pochovávania.

Ak sa vyberiete na cintorín sv. Rozálie v Košiciach, ocitnete sa nielen na jednom z najkrajších pietnych miest na Slovensku, ale aj na historicky mimoriadne zaujímavom a vzácnom mieste.

Dominantou cintorína je krásna rovnomenná baroková Kaplnka sv. Rozálie z roku 1715. S myšlienkou postaviť ju prišiel v roku 1710 jezuita Juraj Péchy a Košičania takto chceli prosiť Boha o pomoc a ochranu pred morovou epidémiou.

Históriou i zaujímavosťami cintorína vás prevedie Milan Kolcun. Fotografie prináša Judita Čermáková.

Akcia Syseľ: Podnikateľ, bývalý sudca aj exposlanec vybavovanie rozsudkov odmietajú

Obžalovaný exposlanec Alexej Ivanko na štvrtkovom pojednávaní. (zdroj: TASR/Ondrej Hercegh)

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vlani koncom októbra vykonala Národná kriminálna agentúra (NAKA) na východe Slovenska protikorupčnú akciu Syseľ.

Jedným z poltucta zaistených bol podnikateľ Marián Sisák z okresu Michalovce, o ktorom bolo v minulosti medializované, že má kamarátske vzťahy s niektorými sudcami z Košického i Prešovského kraja. Ďalším bol bývalý sudca Okresného súdu vo Vranove nad Topľou Miroslav Novák.

Obvinili ich, tak ako aj ďalších štyroch mužov, z prečinov podplácania a nepriamej korupcie.

Koncom mája Úrad špeciálneho prokurátora časť vyšetrovania uzavrel a spis odstúpil Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku. Ako obžalovaní v ňom figurovali iba Sisák, Novák a Alexej Ivanko. Súd v ich prípade už rozhodol trestným rozkazom, ale podaním odporu si obvinení vynútili konanie hlavného pojednávania. V Pezinku sa začalo vo štvrtok ráno.

Prípad sleduje Róbert Bejda.

Miesto nehody. (zdroj: KR PZ PO)

Auto zrazilo dôchodkyňu, ktorá prechádzala cez cestu. Zraneniam podľahla. Polícia začala trestné stíhanie

Opitý vodič narazil do druhého auta, v autosedačke sa zranilo dieťa. Vinník nafúkal takmer dve promile

Rušeň sa pokazil, meškal aj ďalší vlak. Autá stáli pred rampami 40 minút. Magnezitársku ulicu otvoria o týždeň

Projekt Valaliky Industrial Park napreduje podľa plánu, zriaďuje sa stavenisko. Nábor zamestnancov už v roku 2025

Niektoré stavebné objekty na Slaneckej majú zdržanie. Zhotoviteľ sľúbil, že to dobehne. Bezplatná linka bude premávať i naďalej

Mesto Levoča neodkúpi od Helske haly v priemyselnom parku, nemá financie. Schválili to poslanci

Richard Rapáč. (zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Choré a stupídne. Dymovnicu fanúšik trpko oľutuje, vraví šéf Spišiakov

Zapíše sa do dejín? Niekdajšia bašta neprehrala v ligovej súťaži už tri roky

Michalovce našli nového trénera. Siahli po skúsenom mene

