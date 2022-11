Šéf advokátov Puchalla: Paragraf 363 nepotrebuje zmenu, kupčenie s prípadmi je za čiarou

Po podaní demisií ministrov za stranu SaS vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová na uvoľnené posty nových. Šéfom rezortu spravodlivosti sa po Márii Kolíkovej (SaS) stal dovtedajší predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Viliam Karas. Na jeho uvoľnený post nastúpil košický advokát MARTIN PUCHALLA, ktorý dovtedy zastával post podpredsedu SAK.

Aj keď medzi právnickou komunitou patrí Puchalla k najznámejším advokátom, verejnosť ho pozná iba z jeho pôsobenia ako obhajcu v niektorých mediálne známych kauzách.

Aktuálne napríklad zastupuje nemeckú statičku Sabine H., ktorá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia pre pád rozostavaného mosta v Kurimanoch, či starostu Vinného Mariána Makeľa (nezávislý) v kauze nezákonného predaja pozemkov v správe obce.

V rozhovore si okrem iného prečítate: Je dobré, že sa ministrom spravodlivosti stal bývalý advokát?

Prečo požadujú zvýšenie platieb štátu za úkony v rámci zastupovania ex offo

Bude pokračovať v rozbehnutých prípadoch?

Máme veľmi vysoký počet právnikov, ale nájsť kvalitného je problém

Odstupovanie prípadov za províziu je v rozpore s etikou

O advokátoch, ktorí sú obvinení v rôznych kauzách

Tragická nehoda v Bratislave: Čo hovorí na postup sudcu, ktorý Dědečka nevzal do väzby

Kontroverzný paragraf 363 nepotrebuje zmenu, vraví

Odklad účinnosti súdnej mapy považuje za nevyhnutný krok

Naši vodiči na maďarských diaľniciach: Rieši komora postup advokátskej kancelárie, ktorá vymáha úhrady?

Kedy ste sa dozvedeli, že budete predsedom SAK? Je to automatický proces podľa stanov, alebo vás zvolila členská základňa?

- Predsedu volí zo svojich radov vždy predsedníctvo komory. Mali sme k tomu mimoriadne zasadnutie na konci septembra, keďže bolo uvoľnené miesto po bývalom predsedovi Viliamovi Karasovi. Bolo preto potrebné čo najskôr zvoliť nového predsedu. Stalo sa tak priamo na mimoriadnom zasadnutí predsedníctva, kde mi kolegyne a kolegovia vyjadrili dôveru. Členom predsedníctva som, samozrejme, bol už predtým na základe výsledkov volieb z našej konferencie, kde členovia SAK raz za štyri roky volia svojich zástupcov do jednotlivých orgánov komory.

Mám teda legitimitu od členskej základne, a teraz aj od kolegýň a kolegov z predsedníctva. Je to pochopiteľne veľká zodpovednosť a chcem urobiť všetko pre to, aby som pomohol ďalšiemu rozvoju advokácie. Možno sa o tom málo hovorí, ale práve fungujúca a nezávislá advokácia je jedným z najdôležitejších predpokladov na to, aby všetci ľudia mali možnosť účinne chrániť svoje práva.

Je podľa vás dobré, že sa ministrom spravodlivosti stal bývalý advokát, resp. samotný predseda SAK? Sú aj také názory, že síce úlohou advokáta, resp. obhajcu, je dohliadať na zákonnosť procesu s jeho klientom, no za posledné roky sa objavilo viacero káuz, v ktorých nevystupujú advokáti práve pozitívne.

- V prvom rade advokát alebo advokátka vo funkcii ministra nie je nič nové, stačí sa pozrieť na prechádzajúce mená. Skúsenosti s advokáciou sú zároveň výborným predpokladom pre dobrú službu v justícii. Advokátky a advokáti sa totiž na tému spravodlivosti dennodenne pozerajú očami bežných ľudí. Či už sú to občianskoprávne spory, podnikateľské veci, ale aj citlivá oblasť trestného práva. Tam hájime nielen záujmy obvinených, ale veľmi často práve záujmy poškodených.

Sú to situácie, kde v sebe každý deň rozvíjate cit pre právo a spravodlivosť. Vo vzťahu k obhajobe v trestných veciach je zároveň potrebné uviesť, že obhajca obhajuje konkrétneho človeka a jeho ústavné a zákonné práva, a nie skutok, za ktorý je stíhaný. Praktický výkon advokácie si okrem toho vyžaduje skúsenosti z množstva oblastí, a to nielen práva, ale aj efektívnej organizácie, komunikácie s ľuďmi... Je to jednoducho ideálna škola pre riadenie tak komplexného rezortu, akým je aj spravodlivosť.

Aké úlohy plní predseda SAK?

- O tom hovorí zákon o advokácii a na pohľad je to veľmi jednoduché - predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Samozrejme, pri tomto konaní som viazaný tým, na čom sa dohodne predsedníctvo ako kolektívny orgán zastupujúci všetkých členov. V tomto som teda len prvý medzi rovnými, primus inter pares.

V praxi je mojou hlavnou úlohou posúvať dopredu hlavné témy advokácie, viesť rokovania so všetkými partnermi, reprezentovať komoru, riadiť zamestnancov... A to všetko tak, aby som sledoval hlavný cieľ komory, ktorým je ochrana advokácie ako nenahraditeľného prvku právneho štátu.

S akými cieľmi sa ujímate tejto funkcie?

- Prvoradá je ochrana nezávislosti advokácie a služba našim členom. Potom je to nemenej dôležitá služba pre celkové zlepšovanie justície. Téma vymožiteľnosti práva, snaha prispievať k zlepšovaniu zákonov, aby boli čo najviac chránené základné práva ľudí.

V neposlednom rade ide o samotnú činnosť komory, ktorá je pomerne veľkou inštitúciou s množstvom povinností. V mnohých oblastiach by som chcel priniesť zlepšenie služieb pre našich členov a efektívnejšie fungovanie.

Z praxe vieme, že viacerí advokáti sa sťažujú na to, že štát by mal zvýšiť platby za úkony v rámci zastupovania ex offo. Respektíve, že ten proces platieb je pomalý, komplikovaný alebo zbytočne byrokratický.

