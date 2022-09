Zaťať zuby, dnes neodsávame. Geriatria na pacientoch šetriť nemôže, čaruje, aby prežila

Zatiaľ ju nad vodou držia rezervy.

Sme rukojemníkmi systému. Kde máme šetriť energie, pýta sa šéf geriatrie

Dni sa skracujú, svietiť treba. Ale za čo? (zdroj: Geriatria)

KOŠICE. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša (VOÚLG) v Košiciach sa stal, podobne ako iné zdravotnícke zariadenia, rukojemníkom energetickej krízy.

Zatiaľ prežíva len vďaka rezervám, ktorými vykrýva obrovské zvýšenie zálohových platieb za energie. Tie však nie sú bezodné.

Geriatria je neziskovou organizáciou a hlavný zdroj financií predstavujú výlučne dohodnuté zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Čo majú navyše, dostanú od sponzorov či darom, toto však nie sú garantované zdroje.

Ako vyzerá súčasná situácia na košickej geriatrii, sa jej riaditeľa pýtal Kristián Sabo.

Máme top jaskyňu sveta, no vilu jej objaviteľa si štát neváži, kritizuje vlastník

Ruffínyiho vila v Dobšinej. Žil v nej jeden z objaviteľov Dobšinskej ľadovej jaskyne. (zdroj: Čierne diery)

DOBŠINÁ, SPIŠ, ŠARIŠ. Ruffínyiho vila v Dobšinej je jedným z mnohých príkladov ikonickej pamiatky, ktorá sa priamo ľuďom pred očami rozpadáva.

Postaviť ju dal jeden z objaviteľov Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Súkromný majiteľ na jej opravu nemá financie a v tomto príbehu sa skôr prekvapivo objavuje aj mesto, ktoré ju odmieta ako dar.

Starať sa o ňu nechce z jednoduchých dôvodov – tiež na to nemá peniaze.

Ako za posledných 20 rokov štát prispel na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky a ako by mohol rezort pomôcť mestu, ak by si ju zobralo do svojich rúk, zisťovala na ministerstve kultúry Lenka Haniková.

Skontaktovala sa aj s vlastníkom vily Ladislavom Vagnerom, ktorý opísal snahy o obnovu vily v minulosti.

Policajtom unikal 40 kilometrov. Po mesiacoch pátrania zistili jeho totožnosť

Vodiča tohto auta hľadali. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Policajná naháňačka v posledný júnový deň trvala desiatky minút.

Z Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie) sa dal muž na útek na Volkswagene Golf po tom, čo ho chcela skontrolovať policajná hliadka.

Napriek tomu, že sa za unikajúcim vozidlom policajti okamžite vydali a postupne sa pridali i ďalší, mužovi sa podarilo skúšať ich vodičské zručnosti desiatky kilometrov.

Odstavený Volksvagen Golf objavili až po 40 kilometroch pri Haniske neďaleko Belže. Hoci vodiča hľadali, ten sa dal na útek cez kukuričné pole a niekoľko týždňov netušili, o koho šlo.

Kam sa prípad záhadného vodiča volkswagenu odvtedy posunul, sa dočítate v článku Kristiána Saba.

V Hornáde plávali stovky listov z Ameriky. Všetky boli otvorené, išlo o zločin

Niekdajšia košická elektráreň. (zdroj: knižničný fond VKJB)

"Mystifikácia Ármina Seidena.

Zvláštny prípad sa dnes udial v Košiciach, v ktorom hlavnú úlohu hrá tajomník komunistickej strany Ármin Seiden.

Že čo je za kulisami ešte nevieme (len si to myslíme!)," písal pred sto rokmi denník Slovenský východ. Bol tento skutok, ktorý nazvali veľkolepým zločinom, len zaranžovaný s cieľom kompromitovania poštového úradu a celého štátneho poriadku? Alebo šlo o niečo úplne iné?

Kriminálne prípady, tragédie i zaujímavosti z metropoly východu spred sto rokov prináša Tomáš Ondrejšík.

Prezidentka udelila milosť Košičanovi, ktorý dostal za drogy päť rokov väzenia

Šťastní Róbert s mamou počas cesty domov v aute. (zdroj: archív)

KOŠICE, BRATISLAVA. Košické súdy ho na tretí pokus poslali za drogy do väzenia na päť rokov, no napokon sa Košičan Róbert Džunko (28) dostal na slobodu skôr.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyhovela jeho žiadosti o milosť a mediálne známeho mladíka v piatok popoludní prepustili z väznice na slobodu.

Za mrežami tak od februára 2019 strávil tri roky a sedem mesiacov.

Prípadu Róberta Džunka sa venoval Róbert Bejda.

Humenné otvorilo atletický štadión. Čakali naň vyše dekádu, stavba sa predražila

Atletický štadión v Humennom je najvýchodnejším na Slovensku s jediným tartanovým oválom v Prešovskom kraji, ktorý spĺňa medzinárodné parametre. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Futbalové Ihrisko pri Mlyne sa zmenilo na najvýchodnejší atletický štadión s prvým a jediným tartanovým oválom v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý vyhovuje aj medzinárodným parametrom.

Humenskí atléti čakali na nový mestský atletický areál s modernou tartanovou dráhou dlhé roky. Dotácia, ktorú na jeho vybudovanie získalo mesto ešte v roku 2008, využitá nebola.

Poslanci o areáli rokovali na zasadnutiach mestského zastupiteľstva pred dvomi rokmi dvakrát. Aj napriek hlasom, že ide o finančne náročnú investíciu, ktorá nie je prioritou v ťažkých časoch covidovej pandémie, jeho výstavbu i financovanie z mestských zdrojov schválili.

Na slávnostné otvorenie nového atletického areálu sa bola pozrieť Jana Otriová.

Ani dážď im nevzal odhodlanie vyčistiť tatranské plesá. (zdroj: FB/ Tatranský národný park)

Sto forintov, závoj, topánka i dron. Zo Štrbského plesa vylovili 80 kíl odpadu. Čistili aj ďalšie obľúbené lokality

Nájdené dokumenty z veže kežmarskej Reduty sú zreštaurované. Boli uložené v časovej schránke

Prišiel k zaparkovanému autu a motorovou pílou prerezal pneumatiky. Muža z Kalnej Roztoky obvinila polícia

Polícia riešila nebezpečné vyhrážanie aj výtržníctvo 17-ročných dievčat. Udalosti sa stali vo Vranovskom okrese

Dvojica z Rožňavského okresu rozoberala autá bez povolenia, diely ponúkala na predaj. Vyšetrovanie prípadu ukončili

Futbalisti Starej Ľubovne (v žlto-čiernom) sa momentálne trápia. (zdroj: facebook MFK ADV St. Ľubovňa/S. Zálešová)

Súťažou kráčali suverénne, ale prišiel zlom. Tréner skončil, majú už nového

Spišiaci doma v búrlivej atmosfére zdolali Slovan, v predĺžení rozhodol Vandas

Spomienka na jeden z predošlých ročníkov. (zdroj: Ilustračné - TASR)

Vytváranie rekordu na jarmoku. Tip na víkend 1. a 2. októbra

