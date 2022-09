Vytváranie rekordu na jarmoku. Tip na víkend 1. a 2. októbra

Kam na zaujímavé podujatie.

Rekordný jarmok

STARÁ ĽUBOVŇA. V Starej Ľubovni plánujú vytvoriť ustanovujúci rekord v počte jarmočníkov v kroji na jarmoku, a to 1. októbra počas 29. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku. Výzva má aj charitatívny podtext, za každý sčítaný kroj organizátori venujú jedno euro rodine alebo dieťaťu so zdravotným hendikepom. K vytvorenie rekordu môže prispieť každý, stačí sa obliecť do kroja alebo jeho časti a prísť do Starej Ľubovne 1. októbra na jarmok. Sčítanie bude v čase od 11.30 do 14.30 pod dohľadom sčítacieho komisára.

