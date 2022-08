Schuster, Rezeš, VSŽ, Penta. Kde stál legendárny štadión, bude krabica s nábytkom

Investor ešte musí presvedčiť poslancov.

Nábytkový reťazec poslanci Košíc nechcú. Urobil im prezentáciu, bude druhý pokus

Takto má vyzerať nový obchodný dom na rohu Moldavskej a Alejovej. (zdroj: Vizualizácia - Sconto)

KOŠICE. Mestskí poslanci rokovali v júni o prenájme pozemkov, ktoré sú nevyhnutné na stavbu nového obchodného domu.

Ten má pribudnúť na mieste bývalého legendárneho futbalového štadióna VSS či 1. FC Košice, kedysi známom ako Všešportový areál.

Plány postaviť tam obchodné centrum sú už staré viac ako dekádu. O akú spoločnosť ide, informuje Jana Ogurčáková.



Deviant chcel zavraždiť a znásilniť okoloidúcu. Pridali mu liečenie, jej odškodné

Tomáš v stredu na krajskom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Košičanku Denisu, ktorá sa prechádzala neďaleko futbalového ihriska v Košickej Novej Vsi, napadol 29-ročný Tomáš M. z obce Zbehňov v okrese Trebišov.

Útok vlani v októbri prežila najmä vďaka tomu, že sa aktívne bránila a násilník napokon od dokonania svojich plánov upustil.

Tomáša najprv obvinili z pokusu o vraždu. Vyšetrovanie však odhalilo sexuálny motív útoku, preto mu právnu kvalifikáciu sprísnili až na hrozbu doživotia.

Mladík si v apríli na Okresnom súde Košice I vypočul jeden rozsudok a teraz v stredu na krajskom súde druhý. Zasadnutia sa zúčastnil Róbert Bejda.



Automaty na platbu kartou autobusy v Prešove majú, no zatiaľ nefungujú

Nové autobusy v Prešove majú aj označovače na bezkontaktnú platbu kartou, no tie tak skoro v prevádzke nebudú. (zdroj: Mesto Prešov)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Už niekoľko mesiacov sú vo vybraných autobusoch mestskej hromadnej dopravy v Prešove nainštalované automaty, ktoré oznamujú, že „platba kartou zatiaľ nie je možná“.

V budúcnosti by si cez nich mohli cestujúci kúpiť lístok len priložením platobnej karty. Tento krok môže modernizovať cestovanie hromadnou dopravou v meste, no nie je zatiaľ úplne jasné, ako a kedy to bude fungovať.

Možnosť platby kartou je možná napríklad v prímestských diaľkových autobusoch a kraje chcú tieto možnosti rozširovať. Téme sa venovala Lenka Haniková.





Facky, priväzovanie, údery tĺčikom do nôh. Zemplínčan roky týral manželku

Muža priviedli na súd v putách. (zdroj: Jana Otriová)

HORNÝ ZEMPLÍN. Psychické a fyzické týranie i ponižujúce sexuálne praktiky znášala žena z jednej obce horného Zemplína od svojho manžela.

Keď jej tĺčikom na mäso spôsobil zlomeniny na nohách, zasiahli dospelé deti.

Agresívny muž je od marca vo vyšetrovacej väzbe, čelí obžalobe dokopy z piatich skutkov.

Chcel sa dostať na slobodu, sudca ho však ponechal vo väzbe. Rozhodnutie nie je právoplatné. Viac informácií o prípade zozbierala Jana Otriová.

Psy zabili divú zver u veterinára. Mne neuhynula srnka, ale Peťa, smúti Michalovčan

Psy sa podhrabali popod pletivo a upytliačili dvanásť kusov zveri. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE. Hoci už veterinárny lekár Jaroslav Mihok z Michaloviec prax neprevádzkuje, láska k zvieratám ho neopustila.

Na ploche približne dva hektáre už päť rokov chová asi sto druhov hydiny a zvierat, pestuje ovocné stromy od výmyslu sveta. Len jabloní má 150 odrôd.

Nedávno prišiel o dvanásť kusov srnčej, jelenej, danielej a muflónej zveri. Priamo vo výbehu v zvernici ich upytliačil pár veľkých psov. Na miesto činu sa bola pozrieť Jana Otriová.



Konopná farma aj chalúpka Večerníčka. V Poloninách sa dozviete temné tajomstvá

Poloniny sľubujú rozmanité zážitky. (zdroj: Objavte Poloniny)

POLONINY. Vedeli ste, že na Slovensku má konopa bohatú históriu v okolí Polonín? Jej pestovanie musí byť ekologicky čisté, a tak Národný park Poloniny je ideálna lokalita. Tamojšie pôdy nie sú zaťažené hnojením, navyše majú dosť vlhkosti.

Aj preto sa v obci Pčolinné pred šiestimi rokmi zrodila konopná farma, ktorá produkuje takzvanú technickú konopu, teda nie psychotropnú rastlinu.

Kto by mal chuť stráviť časť víkendu tým, že sa prejde konopným bludiskom, ochutná konopné nápoje a dozvie sa napríklad aj to, ako sa z konopy môže postaviť dom, má na to šancu od piatka 19. do nedele 21. augusta.

Viac sa dozviete z článku Kataríny Gécziovej.

Prednáška a výstava v Šopa Galery. Tip na štvrtok 18. augusta. Kam na zaujímavé podujatie.

