Prednáška a výstava v Šopa Galery. Tip na štvrtok 18. augusta

Prednáška a výstava v Šopa Galery

KOŠICE. V Šopa Galery na Hlavnej 40 v Košiciach sa vo štvrtok o 18.00 hod začne prednáška Nastyi Didenko - Stolen by Moskovia. O hodinu neskôr bude otvorená výstava The rule of two walls, ktorá potrvá do 27. augusta.

V prednáške Stolen by Moscovia Nastya Didenko na príklade umelcov posledných storočí predstaví umenie, osobnosti a ich príbehy, ktoré boli z Ukrajiny (ukradnuté) privlastnené Ruskom.

Výstavný projekt The rule of two walls prináša výsledok dvojmesačnej práce aktuálnych rezidenčných umelkýň Nastyi Didenko a Valeriie Mirhorodchenko. Výstava spája mediálne odlišné, no ideovo veľmi príbuzné projekty, v ktorých sa autorky intenzívne zaoberajú témou vojny v ich rodnej Ukrajine.



Projekt Nastyi Didenko je denníkom vojny na Ukrajine. Prostredníctvom osobnej skúsenosti života pod výbuchmi a zvukom sirén, čítaním správ o zverstvách okupantov sa v umelcoch a umelkyniach rodí snaha reagovať na dianie okolo seba. Nastyine maľby ilustrujú najmä obraz „domova“, lineárne znázornené budovy na abstraktnom krajinnom pozadí, ktoré zároveň pripomínajú „duchov“ už neexistujúcich budov či detskú kresbu.



Projekt Valeriie Mirhorodchenko s podtitulom “Peklo prvého mesiaca vojny” predstavuje jej projekciu a sublimáciu emocionálnych a fyzických stavov v období prvých mesiacov začiatku vojny. Pretože vojna je agresia, agresia je akcia a akt agresie vedie k ničeniu, zraneniam, úmrtiam a bolesti, po ktorých sa z hlbokých rán stávajú bolestivé jazvy na celom tele a srdci.

Nastya Didenko (*1994) je ukrajinská umelkyňa žijúca a tvoriaca v Kyjeve. Vo svojej umeleckej praxi sa venuje témam postavenia umelcov v spoločnosti, prehodnocovania postsovietskych traum a neistoty. Tieto tézy vyjadruje prostredníctvom média maľby, inštalácie a fotografie.



Valeriia Mirhorodchenko (*1999) je vizuálna umelkyňa pochádzajúca z Mykolajiva. Vo svojej tvorbe sa zameriava na telesnosť a reflexiu vnútorných zážitkov a ich mnohotvárnosť. Kombinuje rôzne typy médií, od digitálnych formátov až po dekoratívne umenie.