Od ľudí vylákal 615-tisíc eur, podpálili mu dom, ušiel do Česka. Za pyramídu dostal 10 rokov

Štúdiu vinárstva na Tokaji hrozí zánik.

Požičiaval si, stávkoval a splácal dlhy. Bola to pyramída, potvrdil súd

Justičná stráž privádza Norberta na jedno z pojednávaní. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Pred piatimi rokmi začala polícia trestné stíhanie v prípade pokračujúceho zločinu podvodu. Viedli ju k tomu trestné oznámenia ľudí, podľa ktorých ich Košičan Norbert B. (48) uviedol do omylu a obral o peniaze. Polícia podania preverila a koncom roka 2018 Košičana obvinila.

Prešlo iba pár mesiacov, keď ho súd v januári 2019 vzal do väzby. Obával sa, že na slobode by sa Košičan ukrýval a takto maril vyšetrovanie a tiež, že by pokračoval v trestnej činnosti.

Kým sa Norbert dozvedel právoplatný rozsudok, za mrežami strávil tri roky. Po nedávnom verdikte krajského súdu je isté, že na slobodu si za mrežami ešte pár rokov počká. Koľko a za čo konkrétne, zisťoval Róbert Bejda.



Za vinárov sa kedysi učilo 500 žiakov, dnes žiaden. Škola na Tokaji potrebuje reparát

Škola vo Viničkách obhospodaruje asi sedem hektárov viníc. (zdroj: archív školy)

VINIČKY. V roku 2007 oslavovalo Stredné odborné učilište poľnohospodárske vo Viničkách významné jubileum. Od jeho otvorenia a fungovania uplynulo 55 rokov. Práve na toto výročie však jeho zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj – školu umiestnenú v Tokajskej oblasti zatvoril.

Dôvodil tým, že nemá opodstatnenie a nie je rentabilné. Študentov bolo málo a nevenovali sa pôvodnému zameraniu, teda vinárstvu.

Zo školy vzniklo elokované pracovisko Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice. Učili sa tam už len odbory agromechanizátor, opravár a kuchár.

Ako sa ukázalo za posledných 15 rokov, záujem o tieto odborné činnosti postupne ochaboval. Prečo, pátrala Katarína Gécziová.



Vzduch ako z fénu, 39 stupňov o polnoci. Slováci opisujú horúčavy v Španielsku

(zdroj: Ilustračné - TASR/AP)

ŠPANIELSKO/VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Slovenska Júlia Textorová prvýkrát zažila teplotu 40 stupňov Celzia v španielskej Murcii. Mesto leží na juhovýchode krajiny a od mora je vzdialené menej ako hodinu autom. Vysokú teplotu tam preto až tak nepociťovala.

V súčasnosti Júlia žije v španielskom meste Sevilla, označované aj ako hlavné mesto južného Španielska. V Seville je už od septembra a približne pred troma týždňami tam udrela veľká vlna horúčav.

Teplota vzduchu dosahovala viac ako dva týždne v priemere 40 stupňov Celzia, no v niektorých častiach dňa sa vyšplhala aj na 44 stupňov. Skúsenosti s horúčavou jej i ďalších Slovákov zozbierala Lenka Haniková.

Čierne diery na návšteve v Betliari. Vyplnili rámy po krádeži obrazov

Po krádeži obrazov v 70. rokoch zostali v kaštieli Betliar prázdne rámy. Teraz dostali nový obsah. (zdroj: dln)

BETLIAR. Po krádeži obrazov v 70. rokoch zostali v kaštieli Betliar prázdne rámy. Teraz dostali nový obsah. Múzeum Betliar v spolupráci s Čiernymi dierami pripravilo výstavu Priemysel a Andrássyovci. Tvorí ju 18 risografií.

Jej vernisáž sa uskutočnila v stredu 22. júna podvečer. Okrem výstavy si početní návštevníci mohli pozrieť aj výnimočný zbierkový predmet Slovenského národného múzea – Múzea Betliar – nosník, ktorý bol do Betliara privezený pri príležitosti výstavy. Ďalšie podrobnosti prináša Peter Podolinský.

Oslavy v tieni vojny. Ukrajinský zbor z Košíc si uctí obete nezmyselnej agresie

Karpaty šíria ukrajinskú kultúru nielen v Košiciach už 35 rokov. (zdroj: archív zboru)

KOŠICE. Keď sa pred necelými dvoma rokmi pripravovali speváci z košického Ukrajinského národného zboru Karpaty na oslavy 35. výročia vzniku, netušili, že napokon ich budú oslavovať v čase, keď Ukrajina odoláva nezmyselnej a ničím neospravedlniteľnej agresii Ruska.

Pre pandémiu 1,5 roka odkladané oslavy jubilea jedinečného košického umeleckého telesa budú nakoniec túto nedeľu, 26. júna, v košickej Historickej radnici.

A slávnostný koncert nebude venovaný len výročiu zboru, ale aj Ukrajine a všetkým obetiam nezmyselnej vojny. Ďalšie informácie o zbore sa dozviete v článku Anny Novotnej.

Pri Košiciach sa stala smrteľná nehoda, o život prišiel cyklista

Miesto tragickej nehody. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Na ceste medzi Šebastovcami a Haniskou pri Košiciach sa v piatok popoludní stala tragická nehoda.

Auto zrazilo cyklistu, ten zraneniam na mieste podľahol.

Polícia dokumentovala miesto nehody, aby zistila, za akých okolností k zrážke došlo.

Za ten čas sa na ceste tvorili až dvojkilometrové kolóny. Ďalšie informácie prináša Kristián Sabo.



Primátori a starostovia na proteste pohrozili: Vypneme osvetlenie, zatvoríme školy

Protest samospráv vo vranovskom priemyselnom parku. (zdroj: Jana Otriová)

VRANOV NAD TOPĽOU. V priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou sa v piatok predpoludním konal protest samospráv.

Prvýkrát sa spojili primátori a starostovia z okresov Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Medzilaborce, Snina a Stropkov, aby upozornili na existenčné problémy, v akých sa po prijatí prorodinného balíčka za 1,2 miliardy ročne ocitnú.

O proteste ďalšie informácie zisťovali Jana Otriová a Klaudia Jurkovičová.

Sľuboval jej spoločný život a rodinu. Láska sa nekonala, Humenčanka prišla o tisíce. Peniaze skončili na tureckých účtoch.

V kauze pádu mosta pri Iliašovciach vypočuli na súde ďalších svedkov. Pojednávanie bude pokračovať 29. júna.

V Bachledovej doline horel les. S požiarom bojovalo dvanásť hasičov. Oheň zasiahol asi 500 metrov porastu.

Recept

(zdroj: pixabay.com)

Grilujeme s Korzárom: Steaky mečúňa so salsou. Barbecue sezóna nie je len o hamburgeroch a kurati.

Tip na víkend

Otvorenie cyklotrasy či benefičný koncert. Tipy na víkend 25. a 26. júna. Kam na zaujímavé podujatia.



